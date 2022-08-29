Предсказание Путина о Европе сбылось Фото: REUTERS

Все украинские мольфары, колдуны, астрологи и прорицатели могут удавиться от зависти. Ни один из их укропатриотических прогнозов не сбылся и не сбудется. Некий Влад Росси может, вообще, повеситься на осине или любом другом дереве, если оно под ним не сломается, поскольку верхний отросток туловища этого ведущего специалиста по темным материям уже не влезает даже в самый большой телевизор. От зависти кому, спросите вы? Конечно же, к Владимиру Путину.

Вот у кого прогнозы сбываются со стопроцентной точностью. Помните, как он спрашивал европейцев: "Дровами топить будете?" И ведь сейчас ровно то самое и происходит. Сейчас в европах за дрова в очередь становятся, а скоро уже драться будут. А в полицейских сводках появятся сообщения: "Дерзкая банда вооруженных грабителей совершила вооруженный налет на дровяной склад…"

Но сейчас не об этом. Сейчас о другом пророчестве, которое уже сбывается во всей своей полноте. Причем, Путин предупреждал об этом неоднократно. Сначала 19 июня 2002-го, когда обратился к бизнесу, прятавшему свои капиталы в офшорных зонах.

- Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в оффшорных зонах. Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но если решение подобного рода будет принято, прошу извинить за простоту выражения, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства, — заявил тогда Путин.

Не подействовало. В 2011-м Путин повторил: "А вот сейчас там что в Лондоне происходит? Я когда-то говорил: замучаетесь пыль глотать, по судам будете ходить. Вот, пожалуйста, глотают уже там. Говорил же, предупреждал! А там ещё, вы же знаете, что такое судебная система в некоторых странах, Великобритании – они ещё там состригут столько, что мало не покажется, больше, чем наши налоги. Правда, посмотрите, какие там доходы судов. Правда-правда! Кстати, это существенная статья доходной части бюджета Великобритании – поступление в судебную систему. Там реально большие деньги снимают".

Но русские олигархи, особенно, не совсем русского происхождения оказались людьми тупыми и добрых слов не понимающими. Наверное, рассчитывали, что паспорта других государств и второе (а то и третье) гражданство избавят их от этой доли. Но почему-то после начала специальной военной операции Россией эти гражданства, как оказалось, ничего в глазах Запада не значат. И российские олигархи теперь плачут и стонут, активы у них на Западе, и в той же Великобритании, кстати, арестовали, яхты отобрали, а им даже не на что для своих мест жительства уборщицу нанять. Представляете, Фридман с веником, Абрамович с совком? А кто там за половой тряпкой прячется?

Но если бы речь шла только об олигархах! Десятки и сотни тысяч россиян в "сытые годы" при Путине накопили себе деньжат и обзавелись "уютным гнездышком" за пределами Родины. И к их владельцам тоже относились те слова Путина. Вот только они еще меньше, чем олигархи, придали значение этому предупреждению Путина. Платили деньги, покупая там недвижимость, платили потом регшулярно налоги, финансировали те государства. Ждали. Ждали. Чего, благодарности? И дождались. Но совсем другого.

Гром грянул, мужик начал креститься, ан уже поздно. Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар объявил, что почти 4,5 тысячи граждан России, владеющие в Эстонии объектами недвижимости, могут в ближайшее время ее лишиться.

- Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества, - заявил этот очень высокий полицейский чин. - Если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги.

Поясним, речь идет только о гражданах России. Сейчас россиянам принадлежит в Эстонии более 41 тысячи объектов недвижимости, но многие оформили себе вид на жительство, и только вот этим 4,5 тысячам граждан РФ для въезда в страну нужна виза. А визы, как известно, россиянам в Эстонии давать перестали, а банки отказывают в проводке платежей, даже если речь идет о налогах.

Вот только оставшимся русским владельцам недвижимости, у которых есть ВНЖ в Эстонии, тоже рано "расслаблять булки". Потому что тот же Коммусаар признался, в дальнейшие намерения правительства входит изменения законов в такую сторону, чтобы "граждане третьих стран не могли владеть землей и недвижимым имуществом в приграничных районах и вблизи критическо важной инфраструктуры". Насчет граждан других государств, это еще бабушка надвое сказала, но вот что касается русских. Тот же Коммуссаар совершенно однозначно выразился, что республике необходимо "ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз, потому что это представляет непосредственную угрозу безопасности".

А вас ведь предупреждали. И Эстония – это лишь первая ласточка. Считающиеся, если судить по анекдотам, эстонцы, в этом случае выполняют функции авангарда, летя впереди всей стаи. Вскоре за ними последуют и другие. В той же Болгарии, например, где уже обсуждают подобные шаги.

И даже если замучаетесь пыль глотать, как говорил вам президент, это ничему не поможет.