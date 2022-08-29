Немецкие активисты вышли на протесты, испугавшись апокалипсиса

Якоб Бейер и его подруга, Майке Грунст, приклеили свои ладони на суперклей к раме «Сикстинской Мадонны»

Они называют себя «Последнее поколение» — в том смысле, что из-за глобальных изменений климата человечеству может наступить конец. По крайней мере, десятки молодых людей, выходящих на уличные акции в Германии и других странах Европы, искренне в это верят.

Недавно они покусились на немецкую святыню — футбол. В субботу, 27 августа, во время матча команд «Бавария» и «Боруссия» на мюнхенском стадионе, пятеро «борцов с потеплением» выбежали на поле и попытались приковать себя к воротам голкипера. Игра была ненадолго прервана. «Остановите ископаемое безумие», — гласили футболки активистов: по их мнению, для спасения мира необходимо прекратить сжигать уголь, нефть и газ. Каким образом тогда будут обогреваться квартиры немцев зимой — «эко-воины» не уточняют.

— Срыв матча — только начало, если климатический апокалипсис не прекратится», — грозят они.

Другие проделки активистов не менее красочны. Так, 23 августа парень по имени Якоб Бейер и его подруга, Майке Грунст, приклеили свои ладони на суперклей к раме «Сикстинской Мадонны» — знаменитой картине Рафаэля, которая экспонируется в Дрезденской галерее. Хотя чем провинился старый мастер — не очень понятно. Видимо, это такой эпатажный способ привлечь внимание: об аналогичной акции с полотном какого-нибудь третьесортного художника — СМИ бы трубить вряд ли стали.

— Картина не повреждена, однако раме (при попытке отодрать приклеенные руки активистов) причинён ущерб, — констатирует министерство туризма федеральной земли Саксония.

«Зелёные мятежники» преследуют не только глобально-климатические, но и частные цели. Например, акция в Дрезденской галерее была посвящена тяжёлой судьбе их единомышленника по имени Кристиан Блойл (Christian Blaul). Ранее этот мужчина точно так же приклеил руки к ограждению автострады в Стокгольме: ведь автотранспорт — один из главных источников парниковых газов. Однако шведские власти порыв 40-летнего немца не оценили и заключили в тюрьму. (Тот стоит вспомнить, что Запад регулярно обвиняет Россию в «репрессиях против оппозиции» — как говорится, «это же другое».)

Над проделками «Последнего поколения» можно бы посмеяться — мало ли городских сумасшедших слоняется по улицам. Однако даже самый закоренелый скептик не будет отрицать: с климатом последние время что-то не то. Так, летом 2021 года Германия пережила сильнейшее за последний век наводнение, унёсшее сотни жизней. А сейчас, наоборот, крупнейшие реки Западной Европы из-за страшной жары и засухи пересохли…

Хотя есть и другой интересный вопрос — кто же подливает масло в огонь климатической истерии. Даже либеральные немецкие СМИ отмечают, что «зелёные воины» имеют зарубежное (американское) финансирование. Как пишет газета Welt, калифорнийский фонд под названием «Климатическая чрезвычайная ситуация» (Climate Emergency Fund) за прошлый год перечислил порядка $3 млн для 33 общественных проектов наподобие «Последнего поколения». Проще говоря, акции наподобие срыва матча Бундеслиги щедро оплачиваются из-за океана.

Представители калифорнийского фонда не скрывают, что их цель — «оказать общественное давление на правительства». Разумеется, с самыми благовидными намерениями, для спасения природы. Например, один из способов сократить выбросы парниковых газов — массово перейти на электромобили. Для чего, конечно, требуются государственные меры: льготы для производителей и покупателей таких машин, создание сети электрозарядок…

И вот совпадение, за прошлый год самой продаваемой маркой электрокаров в Европе стала знаменитая Tesla: свыше 100 тысяч реализованных экземпляров. Вот только фирма-производитель расположена… всё в той же Калифорнии. Так что кому выгодно поддерживать «климатическую истерию» руками уличных активистов — ответ очевиден.