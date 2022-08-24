Урок с дополненной реальностью и подарки за «пятерки»: в 200 школах России ребята погружаются в мир цифровых профессий при помощи мобильного приложения

SkillCity или «Город навыков» - это игра, которую удалось совместить с обучением. Фото: Фонд "ФОРОТЕХ"

Вместо учебника – мобильное приложение, вместо оценок – виртуальные баллы, вместо простого «молодец» за успехи в учебе – реальные подарки. О такой учебе школьники раньше могли только мечтать. А команда социального проекта «Справочно-игровой сервис SkillCity» взяла и сделала это реальностью. Причем не для элитных лицеев столицы, а для простых ребят из разных регионов страны. В проекте уже 200 школ России, за 2021-2022 года программу по профориентации прошли больше 5000 детей.

SkillCity или «Город навыков» - это игра, которую удалось совместить с обучением. Подростки погружаются в мир цифровых профессий при помощи мобильного приложения. Программа рассчитана на 26 занятий о 10 цифровых профессиях: разработчик, тестировщик, UX-дизайнер, Product-менеджер, Data Scientist, маркетолог, SMM-менеджер, Digital-директор, специалист по кибербезопасности, видеооператор и контент-фотограф.

- Это готовые разработки уроков, которые педагоги могут использовать в свободном доступе. Знакомство с каждой профессий состоит из 3 блоков: теоретического, практического и закрепляющего-игрового, - рассказали в фонде «ФОРОТЕХ». Социальный проект эта команда из Кировской области реализует вместе с компанией ПАО «МегаФон».

На первом занятии ребята узнают о специальности, смотрят видеоролик от специалиста, выполняют небольшие задания с использованием приложения с дополненной реальностью.

На втором - приобретают умения по профессии: пишут посты для социальных сетей, создают графику или сайты, строят дашборды.

На третьем занятии полученная информация закрепляется игрой – командным квизом или квестом.

На первом занятии ребята узнают о специальности, смотрят видеоролик от специалиста, выполняют небольшие задания с использованием приложения с дополненной реальностью. Фото: Фонд "ФОРОТЕХ"

За успехи ребята получают виртуальные баллы в том самом мобильном приложении. Хорошие «оценки» можно обменять на реальные призы.

- Программа по профориентации SkillCity – одно из ключевых направлений проекта, главная цель которого профориентация и киберсоциализация детей и молодежи по всей стране. С помощью мобильного приложения SkillCity, приложения с дополненной реальностью SkillCity AR и онлайн-платформы, ребята погружаются в профессию через игру, - рассказали авторы проекта.

Многие школьники, попробовав свои силы, начинают уже самостоятельно интересоваться цифровыми профессиями. Для таких ребят дополнительно организуют ежемесячные командные квизы на платформе SkillCity. Всего с декабря 2021 года организовали 38 игр для участников из 50 регионов России и СНГ. Команды-победители и призеры каждой интеллектуальной игры получают подарки и сертификаты.

- Все занятия прекрасно разработаны, интересно и разнообразно. Больше всего ребятам понравились темы «Дизайнер» и «Маркетолог». Все задания выполнены, все квизы сыграны. Ждём продолжения! В следующем учебном году уже решили работать по этой программе и набрать больше детей. Самое главное, что информация не только интересна, но и полезна.

Вероника Зоря-Даянова, педагог Дома детского творчества «Юность» им. В.П.Макеева, Челябинская область.

- В целом очень грамотно подобран материал, интересный. Методическое сопровождение очень помогает. Спасибо! Я рада, что мы попали в проект.

Наталья Коротаева, учитель Дондыкарской школы, Удмуртия.

Команда социального проекта ждет новых участников в программу нового 2022-2023 учебного года.

Присоединиться могут образовательные организации со всей страны, в том числе Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (школы, лицеи, техникумы, учреждения дополнительного образования, профильные организации). Подробнее на сайте проекта.