Александр Збруев: ""Ленкому" предстоят перемены. К чему они приведут, пока не знаю"

Александр Збруев с дочерью Татьяной в фойе "Ленкома" Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

2 сентября в театре «Ленком» начинается новый сезон. Накануне его открытия мы поговорили с одним из самых преданных ленкомовцев – народным артистом РСФСР Александром Збруевым.

- Александр Викторович, лично для вас это какой по счету сезон в «Ленкоме»?

- Кажется, 61-й… Чему вы удивляетесь? Мне на следующий год будет без 15 лет - 100 лет, - не скрывает Александр Збруев, но в его словах есть доля кокетства. Александр Викторович выглядит бодро и моложаво.

- Какое настроение перед открытием нового сезона?

- Настроение… Есть банальная фраза: надежда умирает последней. Но не хочется сейчас об этом говорить. "Ленкому" предстоят перемены. К чему они приведут, пока не знаю. Когда начнется сезон, тогда и будет понятно что к чему.

В самом конце прошлого сезона, перед отпуском нам назначили нового главного режиссера ( Алексея Франдетти, об этом стало известно 12 июля – Ред.). Мы ушли в отпуск с большим количеством вопросов. Почему именно этот режиссер? А какие ещё были кандидатуры? У каждого имеются свои ожидания и надежды. Но такова жизнь: очень часто наши ожидания и надежды таковыми и остаются. Каждый раз актеры ждут, что с приходом нового руководителя, на сцене родится что-то настоящее, живое. Но возможно ли это - живое и настоящее - в сегодняшнем театре? Вы же видите, что происходит в московских театрах. И у вас тоже, как и у меня, наверняка рождается недоумение.

- Есть такое ощущение. Какие планы на новый сезон?

- Если хотите рассмешить бога, расскажите ему о своих планах. Актерская профессия вторична или даже третична. Артисты всегда от кого-то зависят. Артист не может решить самостоятельно, что он будет играть, в чем он не будет участвовать. Он не может постучать в кабинет режиссера и сказать: вот он я. Я готов играть такую-то роль.

- Почему не может? Многие именно так и делают.

- Это всегда непросто. Я другой человек, никогда так не делал. У меня другое самоощущение. Я должен быть нужен режиссеру. А чтобы пробивать себе роль – это нет, увольте. Только себе могу сказать: я многого не сделал, так много еще хочется сыграть...

- Новый главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти известен как постановщик музыкальных спектаклей. Вы готовы ринуться в бой и выйти на сцене в мюзикле?

- В Интернете кое-что посмотрел, почитал отзывы на спектакли Алексея Франдетти. Поживем – увидим. Когда в театр Ленинского комсомола пришел Марк Захаров, никто не думал, что его творческие поиски приведут к постановке рок-оперы «Юнона и Авось». Хотя даже в первых постановках Захарова явственно звучала их музыкальность. И все же это всегда был драматический театр. Хотелось бы, чтобы творческие интересы Алексея Франдетти совпали с желаниями артистов «Ленкома».

- Ваша дочь Татьяна Збруева тоже работает в «Ленкоме». Она советуется с вами в творческих вопросах?

- Она очень сообразительная, умная, понимающая девочка. У неё не только актерское образование, но и журналистское и театроведческое, она знает иностранные языки. Подсказывать ей что-либо, нет смысла. Это она мне может что-то подсказать. Новое поколение о сегодняшней жизни знает больше, чем мы. Мой интеллект и мои знания заключаются в моем жизненном опыте, в том числе в моих неудачах, разочарованиях и успехах, конечно. Из всего этого складывается видение жизни.

К сожалению, жизнь очень скоротечна. Когда ты в начале пути, не осознаешь, что сегодня тебе 25 лет, а завтра уже… 85. Быстротечность времени человек не ощущает в 25 лет. Но время все быстро расставит по своим местам.

- Чего пожелаете себе в новом сезоне?

- Не только себе, но и всем своим близким, и своим партнерам по сцене пожелаю здоровья. А кроме того - не терять надежду и быть готовым к любым вызовам и переменам.