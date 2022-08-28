Известный в Уфе стилист открыла первую в России парикмахерскую для бездомных и учит волонтеров делать модные стрижки

Волонтерский центр "Парикмахер Добра" Татьяна открыла полтора года назад. Фото: предоставлено Татьяной Овсяниковой

У Татьяны Овсяниковой из Уфы – своя студия красоты. За модными стрижками и стильными образами приходят известные в городе люди, которые не жалеют денег на преображение. Но каждый день Татьяна спешит еще в одно место – в парикмахерскую для бездомных при Никольском вокзальном храме. Берет расческу, ножницы и приводит в порядок тех, кто уже давно боится взглянуть на себя в зеркало. Татьяна не только стрижет бездомных людей бесплатно, но и по мере сил старается помочь решить вопросы с восстановлением документов, возвращением прав на жилье и решением других проблем. Ее об этом никто специально не просит. Она помогает просто, потому что верит: эти люди не безнадежны.

Волонтерский центр "Парикмахер Добра" Татьяна открыла полтора года назад, в феврале 2021 года, в помещении уфимского Никольского вокзального храма. Его основными "клиентами" поначалу были люди без определенного места жительства, которые приходили в храм за тарелкой супа или теплыми вещами. Узнавали, что можно бесплатно сделать стрижку, и, конечно, пользовались такой возможностью. Татьяна Овсяникова призналась, что идея создать такой волонтерский центр пришла ей в голову после общения с бездомными в храме.

Сначала Татьяна стригла людей в фойе храма. При входе поставили стул, старое трюмо. Было неудобно, но никто не жаловался. А потом Татьяне (частному образовательному учреждению дополнительного образования "Татьяна Овсяникова") на открытие волонтерского центра дали грант главы администрации Уфы. На эти деньги отремонтировали помещение, друзья безвозмездно предоставили Татьяне немалую часть оборудования, помогли с ремонтом, с уборкой, с покупкой инструментов и расходных материалов. И теперь это полноценная уютная парикмахерская для тех, кто не может позволить себе стрижку за деньги в модном салоне. А еще это образовательный центр, где волонтеров бесплатно учат парикмахерскому мастерству.

Татьяна Овсяникова. Фото: страница добровольческого движения "Парикмахер Добра" vk.com/ovsyanikova_tatyana

За время работы волонтерского центра было обучено 30 волонтеров - парикмахеров, которые пришли просто помочь в благом деле - стричь бездомных. Люди, которые никогда не держали в руках ножницы, сказали: "Мы хотим помогать, но не умеем стричь".

- Я могу обучить человека профессии, которая будет приносить ему хлеб. Так почему этого не сделать? Конечно, сначала ему нужно будет поработать здесь, понять, а действительно ли нравится парикмахерское дело. Все остальное зависит от самого ученика, его воли и желания, - говорит Татьяна.

Мастер - классы по базовым азам стрижки проходят в волонтерском центре. В группе - по 4 человека. Теория и практика - в одном месте, это ускоряет процесс обучения.

- Сейчас волонтеры - парикмахеры состоят в едином чате, где нас уже 42 человека. В этом чате 30 обученных волонтеров - парикмахеров и 12 человек - профессиональные парикмахеры, которые увидели информацию об открытии волонтерского центра и предложили свои услуги, чтобы помогать людям, - рассказывает Татьяна. - Волонтеры выезжают на вызовы для оказания услуг на дом к детям с ограниченными возможностями здоровья, старикам старше 75 лет и к взрослым с инвалидностью и другим людям из незащищенных слоев населения.

За время работы волонтерского центра было обучено 30 волонтеров - парикмахеров, которые пришли просто помочь в благом деле - стричь бездомных. Фото: предоставлено Татьяной Овсяниковой.

Идея Татьяны настолько громко и ярко "выстрелила", что сегодня подобные центры уже открываются в Подмосковье и других регионах России. В них не только бесплатно стригут бездомных, инвалидов, многодетных матерей, детей-сирот и других людей, испытывающих материальные и иные затруднения, но и проводят обучение добровольцев, желающих овладеть азами профессии парикмахера, чтобы начать свое дело или просто помогать нуждающимся.

Татьяна Овсяникова прекрасно умеет находить подход к сложным ученикам. Например, одна из учениц,18-летняя Яна Муртазина призналась, что ее едва не отчислили из профильного колледжа: якобы "не умеет держать в руках ножницы". Случайно наткнувшись в интернете на приглашение Татьяны пройти обучение, девушка пришла и показала себя вполне прилежной ученицей. У Яны появилась уверенность в себе, она готова изучать парикмахерское дело дальше, в том числе, чтобы посвятить себя благотворительным проектам.

И все-таки каждый, кто узнает о движении "Парикмахер Добра", задается вопросом: «Что подвигло успешного стилиста, чьи клиенты – известные и богатые люди, помогать бездомным?» Ответ на этот вопрос связан с личной историей Татьяны – несколько лет назад она пережила глубокую драму и тяжело заболела.

Врачи тогда сказали, что осталось полтора года, не больше… У Татьяны на руках была маленькая дочка, она находилась в состоянии безысходности. И тогда появилось большое желание успеть помочь другим. Татьяна поехала в детский дом. Сделала бесплатно модные стрижки сиротам. Потом были встречи с инвалидами, многодетными семьями и другими нуждающимися в помощи людьми, которые отвлекали Татьяну от мыслей о недуге. А через полтора года выяснилось, что болезнь отступила. Тогда Татьяна пообещала, что добрые дела станут неотъемлемой частью ее жизни.

Волонтерский центр "Парикмахер Добра" – только одно из таких дел. В планах у этой молодой красивой женщины с большим сердцем – много других идей, благодаря которым она надеется сделать мир лучше.