Турция в пять раз повысила тарифы на проход кораблей через Босфор: какие товары подорожают в России

Турция планирует в пять раз повысить тарифы за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Как сообщают турецкие СМИ, это может произойти с 7 октября. Фото: REUTERS

ТРИ МОТИВА ЭРДОГАНА

Турция планирует в пять раз повысить тарифы за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Как сообщают турецкие СМИ, это может произойти с 7 октября.

- Это очень невыгодно России, поскольку вызовет подорожание как товаров, которые ввозятся в Россию, так и тех, которые вывозятся из страны, - сказал KP.RU руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. - Турция идет на такой шаг по нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы решить внутренние экономические проблемы. Во-вторых, как известно, Турция намеревается запустить параллельно Босфору еще и рукотворный Стамбульский канал. Повышение тарифов через Босфор и Дарданеллы может быть связано со стремлением Турции перенаправить транспортные потоки с традиционного пути на новый. Выгода Стамбульского канала для Анкары заключается в том, что все тарифы и другие условия прохождения через этот канал будут регулироваться не международным законодательством, как это делается в отношении Босфора и Дарданелл, а внутренним законодательством Турции — тогда она сможет с помощью изменения индивидуальных условий влиять на любую страну, пользующуюся этим маршрутом. И третья причина — желание Турции перетянуть под свои флаги торговые суда, в том числе и российские, которые ходят под своими национальными флагами или флагами различных государств, которые и на карте не с первого раза найдешь.

Еда подорожает на 15%

Повышение тарифов проведет к росту цен на очень широкий круг товаров — как массового потребления, так и товаров, идущих для промышленного производства.

- Через Турцию проходят все грузопотоки из Африки, Южной и Северной Америки, стран Ближнего Востока и таких стран Европы как Испания и Италия, - сказала KP.RU руководитель отдела «Морской порт» логистической компании «Агентство ВТН» Анна Ольшаникова. - Особенность еще и в том, что сейчас из-за санкций через турецкие воды стали идти и транспортные потоки, которые прежде шли через балтийский маршрут. Если взять порты европейской части страны, то примерно 70-80 процентов импорта идет через Новороссийск и только 20-30 — через Санкт-Петерберг. Это огромноеколичество судов. При увеличении затрат судовладельцы будут увеличивать и свои тарифы за морской фрахт. Кроме того, сейчас наблюдается еще и сезонное удорожание ставок на морские перевозки до 45% (так обычно происходит в преддверии осенне-зимнегосезона). Все это вызовет волну подорожаний.

По мнению эксперта, это приведет к подорожанию экспорта и импорта, проходящего через турецкие проливы, как минимум на 10-15%.

Что везут через Босфор и Дарданеллы в Россию..