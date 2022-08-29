«Собираемся и делаем переломы»: инструкторы-добровольцы из Москвы бесплатно учат жителей регионов оказывать первую помощь

Умение оказывать первую помощь – это в первую очередь психологическая готовность действовать плюс многократное повторение приемов своими руками. Умение оказывать первую помощь – это в первую очередь психологическая готовность действовать плюс многократное повторение приемов своими руками. Фото: предоставлено АНО "Вершина"

«Ты не видел, куда положили кровотечение?», «Завтра собираемся и делаем переломы», «Перенесите ноги (манекены для тренировки!) в Лекторий» - это про подготовку к очередному занятию некоммерческой организации «Вершина первая помощь». Не к длинной и скучной лекции, а к практическому тренингу, насыщенному отработкой приемов и игровыми симуляциями. Уже тринадцать лет «Вершина» как сообщество, а затем и как организация занимается просвещением граждан в области оказания первой помощи.

Умение оказывать первую помощь – это в первую очередь психологическая готовность действовать плюс многократное повторение приемов своими руками. И это – базис, на котором строятся занятия.

- А занятий мы проводим много: городские курсы первой помощи, первая помощь в автономных условиях, мастер-классы по отдельным темам, соревнования по первой помощи и этапы на туристических слетах и соревнованиях. За год – 150-200 мероприятий при участии 3000-4000 человек, - рассказывают в АНО «Вершина первая помощь».

ЧП и несчастные случаи происходят внезапно. К сожалению, до сих пор познания большинства людей остаются на уровне устаревших картинок в учебнике ОБЖ. Миссия организации – сделать так, чтобы каждый пострадавший получил немедленную и грамотную первую помощь.

Инструкторам всегда интересны новые подходы и методы, они постоянно изучают свежие материалы, посещают другие курсы и проверяют все, что можно, зачастую - на себе. Фото: предоставлено АНО "Вершина"

- «Мы» - это наши волонтеры. Инструкторы, которых мы на постоянной основе готовим «с нуля» и которые остались с нами, чтобы двигать и развивать проект, - рассказывают в «Вершине». - Горные, пешие, водные, спелео-, велотуристы, альпинисты и фанаты различных видов спорта. Они же: программисты, дизайнеры, HR-менеджеры, операторы call-центров, рабочие на заводах - и многие другие. Да, среди нас есть и профессиональные медработники, но большинство инструкторов пришли к нам из самых разных профессий, освоили новую для себя область и успешно передают свои знания и навыки.

Инструкторам всегда интересны новые подходы и методы, они постоянно изучают свежие материалы, посещают другие курсы и проверяют все, что можно, зачастую - на себе.

На занятия слушатели – туристы, волонтеры различных организаций, участники тур- и альп- клубов – записываются на месяцы вперед. Уже давно на курсы «Вершины» стремятся попасть не только жители Москвы, но и съезжаются гости со всех регионов центрально-европейской части России.

«Благодарю Вершину за знания и навыки. Вчера тренировался на собственном 5-летнем сыне. Подавился помидоркой черри. Выбрал похлопывания, так как помню, что Геймлих травматичен. По итогу, с 4-го сильного удара инородное тело выскочило. Без подготовки в Вершине исход был бы непредсказуемым. Паники у меня не было. Сначала работа, результат, проверка, что всё «ок» с ребёнком. Спасибо за всё», - поделился отзывом один из участников курса.

- Недавно нас приглашали в Новосибирск и Калининград для проведения занятий. Жителям Перми и Волгоград повезло вдвойне – в этих городах мы подготовили самостоятельные группы инструкторов, которые с огромным успехом развивают общее дело, - говорят волонтеры.

На занятия слушатели – туристы, волонтеры различных организаций, участники тур- и альп- клубов – записываются на месяцы вперед. Фото: предоставлено АНО "Вершина"

Но одних курсов первой помощи активистам оказалось мало: последние два года волонтеры АНО «Вершина первая помощь» дежурят на спортивных мероприятиях, недавно завершился курс актерского мастерства для статистов и курс «Первая психологическая помощь»» для всех желающих. И на очереди – новые задумки и проекты.

Узнать подробнее о проекте можно в его официальной группе ВКонтакте.