Как получить налоговый вычет при ипотеке в упрощенном порядке

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Как известно, при покупке квартиры по ипотеке можно получить налоговый вычет. Причем как с затрат, собственно, на жилье – в рамках 2 млн рублей, так и с уплаченных процентов по ипотеке – в рамках еще 3 млн рублей. С этих сумм, если вы человек работающий и у вас «белая» зарплата, вы можете вернуть обратно 13% – ваш подоходный налог.

У многих, однако, процесс получения вычета ассоциируется с чем-то, хотя и полезным, но сложным. Надо собирать какие-то бумаги, подавать налоговую декларацию, потом несколько месяцев ждать результатов… На самом деле, за последние годы процесс получения вычета стал заметно легче. В ряде случаев вычет можно оформить в упрощенном порядке, без похода в налоговую и подачи декларации. Для этого нужно, чтобы у банка, где вы оформляли ипотеку, было налажено соответствующее взаимодействие с Федеральной налоговой службой.

Есть и дополнительные сервисы, которые позволяют упростить процесс. Например, ипотечные клиенты Сбера могут оформить и получить имущественный вычет через личный кабинет сервиса Домклик. При этом не только не нужно подавать декларацию и собирать пакет подтверждающих документов, но и сам вычет оформляется в сокращенные сроки – процесс занимает до 1,5 месяцев вместо четырех. Но разберемся во всем по порядку.

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КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ОБЫЧНЫМ ПУТЕМ

В законе прописаны два возможных варианта действий.

Первый – получить всю сумму вычета целиком по окончании того года, в котором вы покупали жилье. В этом случае надо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Понадобятся справка из бухгалтерии с места работы 2-НДФЛ (о суммах начисленных и удержанных налогов), копии документов, подтверждающие права на купленное жилье, при ипотеке – кредитный договор с графиком платежей, а также платежные документы, подтверждающие все затраты и платежи.

Все это надо подать в свою налоговую инспекцию («очно» или через приложение ФНС) вместе с декларацией и заявлением о возврате НДФЛ (это и есть налоговый вычет).

Вариант второй – конца года не дожидаться и обратиться за получением вычета к своему работодателю. Тогда схема немного другая. Надо подать в налоговую заявление о получении уведомления о праве на имущественный вычет – с приложением все тех же подтверждающих документов, о которых мы уже говорили. Дальше 30 дней ждем, получаем уведомление и отвозим его своему работодателю в бухгалтерию. На основании этого уведомления вам некоторое время не будут начислять подоходный налог (пока не выберется нужная сумма). То есть сумму вычета всю сразу в этом случае вы не получите. Но каждый месяц в день зарплаты будете получать немного больше (на 13%) – именно за счет того, что с заработка не удерживается НДФЛ.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК

С 2021 года налоговый вычет можно получить без представления налоговой декларации и документов, подтверждающих право на вычет. Это возможно в тех случаях, когда всю необходимую информацию за вас в ФНС передает банк, в котором вы взяли ипотеку. Пока к этой системе взаимодействия с налоговой подключились лишь несколько банков (их список можно посмотреть здесь), и если вы брали ипотеку в одном из них – вам действительно повезло.

В этом случае от вас не требуется ничего подтверждать – именно потому, что достоверную информацию о ваших расходах на покупку недвижимости ФНС получит «из первых рук» – у банка (а сведения о ваших доходах у нее и так имеются). И даже сама составит за вас заявление на оформление вычета. Вам же надо лишь подтвердить, что вы и в самом деле не против получить деньги – через личный кабинет налогоплательщика или с помощью соответствующих онлайн-сервисов банков. Как это работает на практике – читайте дальше.

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РАЗБИРАЕМ НА ПРИМЕРЕ: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДОМКЛИК

Если вы брали ипотеку в Сбере, вам уже открыт личный кабинет на сервисе Домклик, который позволяет решать все вопросы с обслуживанием ипотеки и оформлять онлайн связанные с ней документы. Всего здесь можно получить более 50 разного рода услуг.

В августе Домклик в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой РФ запустил новую услугу – получение имущественных налоговых вычетов в сокращённые сроки (до 1,5 месяцев) без необходимости направления в налоговые органы декларации и подтверждающих документов. Предложением могут воспользоваться те клиенты, кто получил кредит и оформил право собственности на квартиру в 2020 и 2021 году и самостоятельно за вычетом еще не обращался (те, кто стал собственником в 2022 году, смогут это сделать в 2023 году – по окончании соответствующего налогового периода).

В личном кабинете Домклик нужно заполнить анкету. Далее необходимые сведения будут направлены Сбером в ФНС в режиме онлайн. Вот и все хлопоты. Еще больше об этом можно прочитать в журнале сервиса Домклик.

А возвращенные деньги очень даже пригодятся на какие-нибудь ремонтные работы в новой квартире. Впрочем, можно поступить с ними и по-другому: направить на погашение ипотеки или положить на накопительный счет, а «капающие» каждый месяц проценты – вкладывать в досрочные выплаты по кредиту.