Мигрантов научат уважать русскую культуру и язык, чтобы лучше адаптироваться в России

В правительстве разрабатываются меры, которые помогут мигрантам быстрее адаптироваться в России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эту идею предложил на встрече с Владимиром Путиным Игорь Баринов, глава Федерального агентства по делам национальностей. Он отметил, что вместе с правительством сейчас разрабатываются меры, которые помогут переселенцам быстрее адаптироваться в России.

- Я со многими коллегами разговариваю, - отметил президент. - Там никто не против, никто не возражает. Нам нужно активнее там себя вести, они в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство.

- По практике один из наиболее эффективных механизмов – это создание адаптационных центров, а у нас сейчас этой инфраструктуры нет, - заметил Баринов. - Если Вы позволите, то мы бы с коллегами начали эту работу, может быть, на нескольких пилотных регионах.

- Давайте, - резюмировал Путин. - Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы.

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В этих адаптационных центрах мигранты смогут «в одном месте и узнать о традициях, обычаях, культуре, получить правовую поддержку и даже психологическую», - объяснил Баринов.

Что касается межнациональных отношений внутри страны, то, как отметил Игорь Баринов, ситуация, в целом, стабильная. Это показывают в том числе и социологические исследования.

- 80,7% населения оценивают межнациональные отношения позитивно, - говорит чиновник. - Есть ещё такой очень важный показатель, как «общероссийская гражданская идентичность». Он тоже вернулся на достаточно высокий уровень 93,4 процента.

В то же время Баринов отметил, что в его агентстве понимают, что эта сфера очень чувствительная для людей и с началом спецоперации только добавились новые риски

- Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику, - сказал он. - Они изменили акценты, терминологию. Сейчас говорят уже не об «экспорте демократии», а о «деколонизации» России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации: мы никогда не были колониальной державой и формировались на совершенно других принцип.