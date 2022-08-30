«Вылитый Прованс!»: на лавандовые поля в Центральной России съезжаются красотки для фотосессий

На лавандовой ферме под Нижним понимаешь: красоты у нас хватит на всех. Фото: Алексей БЕР

И без того богатый список нижегородских туристических объектов неожиданно пополнился еще одной достопримечательностью. Однажды увидев лавандовые поля на фото из французского Прованса, местная жительница решила повторить такую красоту у себя на родине и всего за несколько лет создала уникальную для центральной России лавандовую ферму. От желающих погулять по «нижегородскому Провансу» теперь нет отбоя, а увлечение превратилось в красивый и перспективный бизнес.

БАРЫШНИ-«КРЕСТЬЯНКИ»

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

...Водители проскакивают деревню Зубаниха и притормаживают, удивленно наблюдая красавиц, дефилирующих по полю. Картошку обрабатывают? Но почему все цветы фиолетовые, а «крестьянки» - сплошь в вечерних нарядах? Или кино снимают?... Глаза становятся еще больше, когда люди опускают стекла: салоны тотчас наполняются приятным запахом лаванды. И снова удивленные вопросы: но откуда это взялось-то? Тем более в этих краях, где морозы под 40 не редкость. Да и вообще еще недавно здесь все в березках было… И правда — откуда?

Хозяйка лавандовых полей Ольга Юрочкина любуется фиолетовыми грядками и пытается вспомнить момент, когда она, бывший модный ди-джей на одном популярном радио соседнего Саранска, а ныне — сотрудник телекоммуникационной компании, вдруг стала испытывать удовольствие не от банального времяпрепровождения на даче с шашлыком и ленивым миросозерцанием, как и положено сугубо городскому человеку, а от работы на грядке.

- Странное ощущение было - что-то посадила, возишься с этим, потом разгибаешься - и прямо счастье! - улыбается она. - И это счастье нуждалось в продолжении.

Это чувство знакомо каждому дачнику-неофиту: как и любому начинающему огородному экспериментатору, Ольге неосознанно хотелось чего-то большего, далекого от типичных георгинов/пионов, огурцов/помидоров. Такого, чтобы удивить, чтобы было не как у всех, чтобы ахнули не только хозяйка, но и все вокруг. Жажда садово-огородных опытов затягивала и в этот момент на глаза попались фото шикарных лавандовых полей из французского Прованса. Уходящие в закатное солнце сиреневые грядки манили, тотчас же захотелось повторить нечто подобное и на нижегородских просторах.

- Зашла в магазин, смотрю: пакетик со 150 семенами лаванды всего 80 рублей стоит, недорого, - говорит Ольга.

Опыты начались в тот же день. Семена дали дружные всходы и вскоре перекочевали на огород. Потом появились еще сорта и еще, а женщина несколько лет наблюдала за тем, как они себя ведут, особенно после волжских морозов. На семейном совете эксперимент был признан удачным, муж и двое детей единогласно проголосовали за масштабирование проекта. И начались поиски подходящей земли. Которые, впрочем, закончились сильнейшим стрессом и потерей приличной суммы денег.

НИ ЗЕМЛИ, НИ ДЕНЕГ...

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Я, как человек городской, вообще не понимала: где искать землю, как покупать, - улыбка исчезает с лица, когда Ольга вспоминает о том эпизоде. - Вот и обратилась к некоему земельному юристу, который обещал подыскать нужные мне гектары. Улыбался все время и отчитывался: то фотокопии постановления главы сельсовета пришлет о продаже мне земли, то итоги конкурсов с подписями и печатями…

Сомнения начали закрадываться через несколько месяцев: и бумажки какие-то есть с визами важных людей, и 180 тысяч за услуги «юриста» потрачены, а земли как не было, так и нет.

- А как-то повез его в администрацию за оригиналами, - продолжает ее супруг Алексей Юрочкин. - Он попросил подождать его, а сам пошел к зданию. Я подсмотрел: тот завернул за угол, и несколько минут топтался на крыльце, после чего вернулся назад: не готово, мол, еще.

Звонок в администрацию прояснил все окончательно: нет у нас документа с таким исходящим номером и земли-то такой у нас тоже нет — пояснили чиновники.

- В общем, оказался наш «юрист» банальным мошенником, который немало людей обманул, - говорят супруги. - Разговоры с ним не дали ничего: он пригрозил в ответ обвинить нас в каком-то выдуманном мошенничестве, что ничего не докажем и будут лишь долгие заседания с нервотрепкой и т.д. И мы махнули на него: Бог ему судья…

Но руки они не опустили, и вторая попытка была куда успешней: глава сельсовета рассказала, что есть некая женщина, которая ищет покупателя на 12 гектаров в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, и вскоре сделка состоялась. На этот раз без обмана.

«ВСЕ ПОЛЕ ФИОЛЕТОВЫМ БУДЕТ»

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Мы как иваны бровкины в тот год были, - смеются супруги. - Земля вся заросшая была, вот и поднимали целину.

К тому времени Ольга уже точно определилась с сортом лаванды. Крымская, как она сначала хотела, для поволжского климата решительно не подходила. По тем же причинам рискованно было сажать и болгарскую с итальянской лаванду. Впрочем, выход вскоре нашелся: вырастить саженцы специально для нижегородчины вызвались голландцы — те гарантировали, что растения без проблем переживут суровые зимы, кроме того, их окультуренная лаванда превосходила известные сорта более длинным стеблем, что очень ценится среди флористов.

- И вот заказали, значит, проплатили, сидим, ждем, а тут бац — пандемия, и снова переживания: довезут ли из-за закрытия границ? - вспоминает Ольга. - Но ничего — фура с саженцами прямо в майские праздники 2020 года пришла, тут же все и высадили на одном гектаре. На следующий год размножили уже на 6 га, осенью все 12 засадим, все поле фиолетовым будет! Основной прицел был все-таки на флористов, и нам нужно было довести до них, что мы здесь, рядом находимся, можем и вырастить, и засушить стебельки, которые в качестве ароматных сухоцветов украсят букеты.

Раскрутку необычной компании, как водится, начали с соцсетей. И флористы потихонечку начали откликаться, на месте осмотрев товар и сделав хорошие заказы. Однако одними лишь цветочниками дело не ограничилось - этим летом записи Ольги Юрочкиной в соцсетях о своем необычном проекте обернулись совершенно неожиданным эффектом. Не менее приятным.

«КАК ВО ФРАНЦИИ!»

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На окраине лавандового поля друг за другом паркуются машины. Из них выходят женщины и тут же переодеваются в элегантные вечерние наряды. Достают из багажников кокетливые шляпки с палантинами, плетеные корзинки с вином и сыром, и чинно усаживаются меж грядок пышных и ароматных сиреневых кустов, гармонично встраиваясь в пейзаж, и принимая кокетливо-романтичные образы. Эти девушки привезли с собой мольберт и кисточки, вон там подруги изображают завтрак среди цветов, а чуть подальше и вовсе приехали с арфой. К вечеру вдруг еще кавалькада: это самые опытные, они знают, что на закате кусты лаванды словно подсвечиваются снизу и насыщенность картинки резко увеличивается.

- Где еще у нас такую сумасшедшую фотосессию сделаешь? Совсем как в Провансе! Импортозамещение! - смеются барышни, не выходя из роли светских дам и перечисляют друг другу давно признанную пользу лаванды: нормализует нервную систему, стимулирует мозговую деятельность, помогает при бронхитах и прочих простудах, а ее настойки и масла обладают противовирусным действием и снимают боли в суставах.

- Для нас этот агротуризм и правда стал полной неожиданностью, - комментирует Алексей Юрочкин. - Мы сначала не думали об этом: тут же быт никак не обустроен, только поле и цветы. Но народ узнал об этом и оборвал трубки: хотим погулять посреди запахов! И как людям отказать, если они за ощущениями едут? Тут и профессиональные съемки делали, с целым автобусом моделей. За полтора месяца более тысячи гостей приняли.

- И не только из Нижнего и области, - добавляет Ольга. - Уже и из Мордовии к нам поехали, из Владимирской и Ивановской областей. А недавно звонит женщина: взяла билет в поезд из Москвы, еду к вам специально на чудо посмотреть, подскажите, как добраться. И доехала. Потом снова звонила: знакомые в восторге от ее рассказов и подаренных букетиков и жалеют, что поздно узнали о проекте - сезон цветения лаванды, как и лето, подошел к концу…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Винно-медовый туризм

И это сарафанное радио по своей эффективности порой похлеще соцсетей будет. Счастливые женщины делятся фото с кустиками лаванды и вскоре получают одни и те же комментарии от подруг в стиле «ААА! Фантастика! Где такое?! У нас, под Нижним?!» И клянутся обязательно приехать на следующий год, чтобы тоже набраться ощущений и запахов. За этим и едут. А еще прихватить с собой ароматный кусочек фиолетового неба в виде букета лаванды.

И, судя по восторженным комментариям, посетителей в следующем году будет в разы больше, а потому Ольга с Алексеем уже строят большие планы, принимая заказы от неожиданных туристов, по требованиям которых поле грозит перерасти в агропарк. Чтобы были терраски с беседками и вино с сыром, под которые люди будут просто смаковать лето посреди облака лаванды. А вон там спустя время должна появится пасека, которая даст восхитительный мед с нотками экзотического цветка. А еще будет мыло, шампуни и другая косметика и непременно лавандовое масло, которые уже вовсю спрашивают туристы.

Первые опыты прошли успешно.