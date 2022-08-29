Минометчики ВСУ ведут обстрел позиций противника. Фото: REUTERS

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк сделала вот такое заявление: «Сегодня мы начали наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области».

Корреспондент агентства Reuters (давно подрабатывающего провокатором лживых новостей) приукрасил это сообщение масштабностью действа: «Вооруженные силы Украины начали наступление на южном фронте». А это вам не «разные направления» - это уже стратегический размах! Не стали мелочиться. Ну а чтобы подогреть температуру своей «сенсационной» новости, та же Гуменюк добавила: «Военное ведомство Украины призывает граждан эвакуироваться из районов боевых действий». И куда же? Да на Украину. Но только не в Россию. Администрация Николаевской области, например, уже сто раз предлагала жителям своего региона убегать от войны, стращала сограждан приходом «оккупантов», но желающих набралось лишь несколько десятков. А большинство из тех, кто остался, прямо говорили, что ждут «российских освободителей» и потому никуда убегать не намерены. Да еще и подсказывали нашим разведчикам, по каким военным украинским позициям в городе бить.

В Минобороны Украины отчитались о начале "наступления на южном фронте". Фото: REUTERS

Ну а где же «наступательные действия ВСУ по разным направлениям»? Такие действия уже не раз были. Скажем, в районе Херсона украинские военные несколько раз бросались в атаку, но были здорово биты, попадая в огневые мешки. Вот и недавно они в районе реки Ингулец организовали танковую атаку, но и тут им здорово досталось, - 4 танка, 2 БТР были сожжены. Очень похоже, что и на сей раз объявленное в таким громким понтом «всеобщее наступление» оказалось пустой бравадой. Ну постреляли украинцы из пушек интенсивнее обычного, ну поревели танками, ну запустили стаю беспилотников – и что? А ничего. И наши командиры, и главы местных администраций, и простые жители никакого грандиозного «наступа" не видят. Да, суета тут и там вдоль линии фронта с украинской стороны наблюдается. Но дальше дело не идет. К тому же российское командование на наиболее опасные участки подбросило резервы. Врасплох – не застать. Известный российский военный эксперт Юрий Кнутов говорит:

- Вероятность того, что распиаренное украинское контрнаступление будет сорвано, слишком велика. Наша артиллерия в состоянии нанести достаточно мощные удары по плацдарму ВСУ через Ингулец. Даже если они попытаются захватить другие плацдармы, мы тоже сможем по ним мощно ударить, разгромив авангард украинских войск.

Ну и что в итоге? А просто хайп. Как и с заранее распиаренным Киевом контранаступлением на Херсон, которого до сих пор не случилось.

Из официальных данных Минобороны России:

«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – говорится в официальном заявлении.

В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито 2 штурмовика Су-25.

Потери противника в живой силе - более 560 военнослужащих.