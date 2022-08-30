В Москве и Петербурге съемные квартиры дешевеют, а в регионах – дорожают

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По итогам первого полугодия 2022 года в двух столицах стоимость аренды упала почти на 13%. При этом в других городах съемные квартиры, наоборот, сдаются дороже. Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера рассчитали среднюю стоимость аренды жилья в разных районах Москвы и Петербурга и выяснили, где искать недорогие, но при этом удобные варианты.

СТАВКИ ВНИЗ

Летом снимать квартиру в Москве и Санкт-Петербурге стало дешевле, чем в начале весны. Сильнее всего упали цены в столице – в среднем на 10-13%. В Петербурге аренда подешевела на 5-9%. А вот в регионах съемное жилье теперь стоит дороже, причем в некоторых городах рост ставок оказался существенным. К примеру, в Ленинградской области стоимость аренды увеличилась на 15-19%. Подробнее о том, как изменились цены, можно почитать в журнале сервиса Домклик.

Снижение ценника в Москве и Петербурге аналитики Домклик объясняют тем, что уход с российского рынка множества западных брендов и корпораций привел к оттоку из столиц платежеспособных арендаторов. Кроме того, покупательская способность и доходы населения изменились, и арендодатели готовы «подвинуться» в цене.

В то же время сотрудники компаний, ранее снимавшие жилье в мегаполисах, возвращаются домой, в родные города, или переезжают на новые места размещения бизнеса. А вместе с ними в регионы «переезжают» и повышенные цены на аренду.

Фото: Олег ЗОЛОТО

МОСКВЕ НЕ ХВАТАЕТ СПРОСА

По словам риелторов, на рынке аренды сейчас наступило время арендатора: предложений много, а вот желающих заселиться в свободное жилье гораздо меньше. В среднем на одного арендатора сейчас приходится до 4-5 вакантных квартир.

Дешевле всего снимать жилье в столице – традиционно, на окраинах. По данным аналитиков сервиса Домклик, в Троицком округе средняя цена аренды составляет около 36 тыс. руб. за квартиру площадью около 60 кв. м. В Западном округе заплатить придется примерно 40 тыс. руб. за жилплощадь порядка 70 кв. м.

Что касается районов внутри МКАДа, десятка самых бюджетных локаций выглядит так:

- Бирюлево Восточное

- Бирюлево Западное

- Бибирево

- Вешняки

- Выхино-Жулебино

- Алтуфьевский

- Ивановское

- Восточное Дегунино

- Братеево

- Восточное Измайлово

Снять среднестатистическую квартиру площадью 40 квадратных метров здесь можно от 35 тысяч рублей в месяц.

Стоимость аренды в самом сердце Москвы (Арбат, Замоскворечье, Якиманка и так далее) в среднем составляет 200 - 250 тысяч рублей в месяц. Справедливости ради уточним, что высокая цена объясняется не только адресом: средняя площадь сдаваемых в центре квартир – более 100 кв. м.

Подробную карту цен на аренду квартир в разных районах столицы смотрите в исследовании сервиса Домклик.

По словам руководителя аналитического центра сервиса Домклик Марии Ромчановой, разрыв в стоимости аренды между «спальными» районами и районами центральной части столицы – примерно в четыре раза. Однако распределение далеко не равномерно: в подавляющем большинстве районов средняя цена аренды квартиры находится в интервале 35-40 тысяч рублей, в то время как лишь в 15% всех районов Москвы цена взлетает до 100-250 тысяч рублей в месяц.

При этом районы с высокой стоимостью аренды порой «упираются» в бюджетные локации, и у арендаторов есть шанс найти выгодный вариант на границе этих зон.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЕТЕРБУРГ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ

Арендовать квартиру в Петербурге всегда можно было дешевле, чем в Москве – порой в два раза. А сейчас Северная столица стала еще доступнее для арендаторов. Особенно если при поисках жилья не ограничиваться центром.

Как показывает исследование сервиса Домклик, самые бюджетные варианты можно найти в Кронштадтском, Колпинском и Петродворцовом районах. Здесь средняя цена предложения по аренде – около 20 тыс. руб. за квартиру площадью около 40 кв. м. Наиболее высокая стоимость аренды за квадратный метр отмечена в Центральном (97 тысяч рублей в месяц при средней площади квартир 90 кв. м.) и Петроградском (123 тысячи рублей в месяц при средней площади квартир 100 кв. м.) районах, где находятся главные исторические достопримечательности города. Подробнее о ценах в других районах Петербурга читайте в аналитическом отчете Домклик.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВРЕМЯ ЛОВИТЬ МОМЕНТ

По словам риелторов, сейчас на рынке аренды – время арендаторов. Желающие снять квартиру на длительный срок могут диктовать свои условия: долго выбирать, просить скидки, договариваться об уменьшении суммы залога.

Так что если вы хотите сменить съемную квартиру, то, возможно, сейчас самое время. Можно найти неплохой вариант с низким бюджетом в районах, расположенных по соседству с центральными. Если работаете на удаленке и хотите максимально сократить арендные платежи – переезжайте на окраины.

Но имейте в виду – период низких цен скоро закончится. Начало учебного года приведет к росту спроса на арендное жилье среди студентов. Кроме того, люди из депрессивных в экономическом плане регионов активно переезжают в крупные города в поисках работы. Так что спрос на аренду жилья будет расти, а вслед за ним начнут подтягиваться и цены.