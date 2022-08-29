Минобороны: «Контрнаступление Зеленского захлебнулось в крови»

"Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - подчеркнули в Минобороны России. Фото: REUTERS

Минобороны России заявило о попытке Зеленского бросить неподготовленные войска теробороны и ВСУ на позиции союзных войск России и Донбасса.

«Сегодня в течение дня по прямому указанию В.Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», - заявили в Минобороны России.

Очевидно, что завтра в полдень сообщат полный список, но уже сегодня стало известно, что в ходе своего «наступления» Киев потерял за день 26 танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25.

«Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих.

Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», - подчеркнули в Минобороны России.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

276 - самолетов.

148 - вертолетов.

1832 - беспилотных летательных аппарата.

370 - зенитных ракетных комплексов.

4408 - танков и других боевых бронированных машин.

822 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3354 - орудия полевой артиллерии и минометов.

5126 - единиц специальной военной автомобильной техники.