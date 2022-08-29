Минобороны: «Контрнаступление Зеленского захлебнулось в крови»

"Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - подчеркнули в Минобороны России.
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Минобороны России заявило о попытке Зеленского бросить неподготовленные войска теробороны и ВСУ на позиции союзных войск России и Донбасса.
«Сегодня в течение дня по прямому указанию В.Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», - заявили в Минобороны России.
Очевидно, что завтра в полдень сообщат полный список, но уже сегодня стало известно, что в ходе своего «наступления» Киев потерял за день 26 танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25.
«Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих.
Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», - подчеркнули в Минобороны России.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
276 - самолетов.
148 - вертолетов.
1832 - беспилотных летательных аппарата.
370 - зенитных ракетных комплексов.
4408 - танков и других боевых бронированных машин.
822 - боевые машины реактивных систем залпового огня.
3354 - орудия полевой артиллерии и минометов.
5126 - единиц специальной военной автомобильной техники.