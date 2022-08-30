Михаил Дегтярев: Президент поручил сшивать страну. Что мы и делаем

Михаил Дегтярев в студии Радио «КП» (97,2 FM) всех удивил: из Хабаровского края больше нет оттока населения. Наоборот,приток! Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Восточного экономического форума (он пройдет 5 - 8 сентября на острове Русский) в эфире на Радио «КП» побывал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вот что он нам рассказал.

«МЫ - ШЕФЫ ДЕБАЛЬЦЕВА»

- Давайте начнем с темы № 1: какую поддержку Хабаровский край оказывает спецоперации и жителям Донбасса?

- Мы взяли шефство над Дебальцевом. Это город, где в 2014 году был котел, в котором войска Украины понесли гигантские потери. И ополченцы ДНР их на голову разбили.

С тех пор город, конечно, не в очень хорошем состоянии, будем откровенны. Хотя изменения есть. Мы шефствуем над ним без ущерба для хабаровчан. Выделяем средства из бюджета, экономя в первую очередь на чиновниках.

- А конкретнее?

- Во-первых, детей отправили на отдых, 160 человек, на Черное море. Во-вторых, закупили автобусы, тракторы для уборки улиц, снегоуборочную технику. В-третьих, ведем ремонт объектов для детей. Это детсад, библиотека, центр творчества, спорткомплекс, в который прямой наводкой угодил украинский снаряд в 2014 году, там все обвалилось...

А уже в следующем году - вместе с Минстроем - заменим водопровод, очистные. Наладим газификацию.

Я там лично был недавно. И гремит, слышно. До линии фронта километров десять.

- А до мира?

- Надеюсь, ближе.

- Как относитесь к тому, что наши регионы стали создавать добровольческие батальоны?

- Положительно. Я цифры называть не могу, но у нас одни из самых высоких показателей по тем, кто записались контрактниками в первый месяц спецоперации. Они сейчас на фронте. А батальоны - это инициатива снизу, ветеранов. И я ее поддержал.

Первый наш батальон называется «Генерал Корф», в честь первого генерал-губернатора Приамурья. Это батальон управления и связи.

Мы как решили поддержать? Единовременную выплату установили. 250 тысяч рублей. Плюс - детей контрактников из этого батальона без очереди устраиваем в школы, детсады.

И договариваемся о сохранении рабочих мест. Потому что контракт - от 6 месяцев до 3 лет. Чтобы, когда человек с фронта вернулся, за ним было место сохранено.

Начинаем оформлять уже 2-й батальон - «Максима Пассара».

Мы гордимся нашими ребятами. Отправили на фронт тысячи детских рисунков.

- Ваши мальчишки тоже рисуют?

- Тоже. Дети даже через моего старшего сына передают в школе свои рисунки. Он мне приносит пачки. А я передаю уже командованию округа.

ТОЛЬКО РОСТ

- Что с экономикой края после 24 февраля?

- Рост. Все индексы растут. И промпроизводство, и машиностроительные заводы, тут вообще без вопросов. У нас там плюс 10%. Горнорудное дело растет.

А все проекты с закупкой западного оборудования просто перенастраиваются на восток. Или внутрь России. И связано это в первую очередь с сознанием. Я это называю «импортозамещение мозгов». В первую очередь у бизнесменов.

Пример - ферма мясомолочная, которую планируем строить, будет на белорусском оборудовании. Это дешевле, производительней, долговечней. Я нашего предпринимателя спрашиваю: а вы на чем хотели строить? На итальянском. Почему? Ну, так привыкли. Понимаете?

- Вы прямо чемпион по оптимизму. Обычно: шеф, все пропало! К осени остановимся!

- Мы же живем на востоке. Здесь априори больше цепочек было выстроено с Китаем, с Кореей, с Японией... Хоть японцы тоже в санкциях участвуют, но до сих пор у нас работают и вкладывают в деревоперерабатывающий комплекс, никуда не деваются. Они хитрые - люди востока. И правильно делают.

Ну зачем себе стрелять в ногу, как европейцы?

Мы по добыче золота одни из лидеров. У нас почти 30 тонн - рекорд в прошлом году - добыто. Я, кстати, за либерализацию рынка золота внутри России. Считаю, пусть бы граждане покупали, бизнесмены хранили в своем золоте. Чем в этих зеленых бумажках, как говорил Жириновский.

- Разрешили слитки уже покупать. Или есть ограничения?

- Пока не полная, скажем так, либерализация.

А ЗА «СУПЕРДЖЕТАМИ» ПОЛЕТЯТ «БАЙКАЛЫ»

- Секреты какие-нибудь откройте, пожалуйста…

- Летел на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум. -

А. Г.) - на «Суперджете». В салоне были министры, губернаторы. Спросил: как вам самолеты? Шикарные, отвечают, хорошие. Говорю: а знаете, где их выпускают? Нет. В Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре. Они: да вы что?

- Многие не знают.

- Я вас уверяю, 99% людей не знают, что в нашем крае делают Су-57, Су-35, которые очень хорошо себя показывают в спецоперации. «Байкалы» сейчас будем делать.

- А «Байкалы» когда начнут выпускать?

- По плану - 2024 год.

- А чего так долго?

- Надо, во-первых, возвести завод. Мы его начинаем строить весной, проект заканчивается. И здесь спасибо президенту. Он лично этот проект одобрил и курирует. И нашему полпреду, который всех собрал и сказал: сколько мы будем их заказывать? И вышли на цифру 105 самолетов только для Дальнего Востока.

- Надо сказать еще про сам «Байкал», что это такое?

- Одномоторный турбовинтовой самолет, там 9 мест.

Будет летать, как Ан-2, такая рабочая лошадка. Как кукурузник, но современный.

- К Восточному экономическому форуму готовитесь?

- Конечно. У нас будет стационарный павильон. Потому что ерунда была последние годы, когда мы платили бюджетные деньги и строили из кое-чего и палок этот павильон. Теперь - стационарный, хватит лет на пять - десять. Называется он «Технологическое лидерство», потому что «Суперджеты», «Байкалы», боевая авиация, корабли, энергомашины, фармацевтический завод - единственный на Дальнем Востоке. Это все про нас.

Будем завлекать. Милости прошу, заходите.

Подпишем, надеюсь, соглашения о строительстве сухого порта в Хабаровске, увязка его будет с Большим Уссурийским островом. Из крупных логистических еще проектов - Восточный полигон РЖД, БАМ - ударно сейчас идет строительство второго пути. Готов уже к стройке второй мост через Амур в районе Комсомольска-на-Амуре.

УЖЕ НЕ МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

- …А как в крае с туризмом?

- Тоже растем. В этом году на 10%. Это только начало. В прошлом году мною создано минтуризма впервые в крае.

- А его не было?

- Он где-то был спрятан. И непонятно, с кого спрашивать. Сейчас это отдельный орган власти. Мы проводим 22 - 24 сентября Всероссийский туристический форум в Хабаровске. Приглашаем. Будет интересно. Покажем все наши маршруты, гостиницы, музеи. К сожалению, это медвежий угол в массовом сознании - Хабаровский край. Все говорят о Сахалине, о Камчатке. Но по уровню сервиса даже аэропорт - самый большой, новый - в Хабаровске. Сейчас достраиваем международный терминал.

И у нас недорого, скажем прямо, для туриста. Главное - прилететь, приехать.

Помните поручение Путина? Надо сшивать страну. Что мы и делаем.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

- А что с оттоком населения?

- 2021 год - впервые за 10 лет положительное миграционное сальдо. Плюс 5500 человек.

- Сейчас вам скажут, ну, гастарбайтеры приехали!

- Нет! Абсолютно современные работоспособные люди. А уехали в основном пенсионеры. Знаете, есть ментальный момент, что хорошо поработал, заработал - и на пенсию на юг куда-нибудь. А приезжают на работу. Заводят семьи. И меня это радует.

- Вы собирались личный вклад внести в решение демографической проблемы…

- Это как Бог даст. Мы с супругой договорились не останавливаться. (У Дегтяревых - четверо сыновей. - А. Г.) Пока она занята творческим проектом. Ведет программу на телевидении. «Культурный код». Она про театры, филармонию. Парки и музеи.

ХАБАРОВКА ОСТАНЕТСЯ

- Вы говорили как-то, что пятитысячная купюра…

- Хабаровка.

- …что вы не отдадите это. Что с Набиуллиной договорились, она не будет у вас отнимать ваши символы (на купюре 5000 рублей - памятник Муравьеву-Амурскому, набережная в Хабаровске и мост через Амур, - ред.)

- С Эльвирой Сахипзадовной мы встречались. Она объявила, что будут замены, конечно, банкноты. Но они будут выпускаться параллельно с нашими старыми «красненькими» - хабаровками. Нас это устраивает. И хотелось бы, чтобы в карманах наших граждан их было больше. Мы для этого делаем все.