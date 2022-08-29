«Кто дал слово дырке от бублика?» Писатель Олег Рой прошелся по Дмитрию Быкову, Дане Милохину и Моргенштерну

Олег Рой. Фото: YouTube

Совокупный тираж литературы Олега Роя — взрослой и детской — за один год мог доходить до трех миллионов экземпляров. Сопоставимые с тиражами советских писателей цифры. Однако влиятельность автора (он еще и мультипликатор!) с Максимом Горьким или Михаилом Зощенко сравнивать сложно. Таков век литературы прямо сейчас. В интервью блогу «Эмпатия Манучи» Олег посетовал на падение интереса к чтению и коллег, позволяющих себе русофобские высказывания.

ПРО РАБОТУ С НЕТФЛИКС

«Они покупали мои анимационные продукты — джинглы, Дракошу Тошу, а еще мы долго вели переговоры до того, как они решили отказаться от работы в России, по производству большого сериала по моей фэнтези-саге «Соратники». Книгу перевели, условия согласовали, даже предоплата пришла. Они не забирают ее, потому что по условиям договора не имеют на это право. Думаю, все они [кто ушел из России] вернутся, потому что им нужно время, чтобы осознать собственную бестактность по отношению к нам. Это психоз»

ПРО СВО

«Они всегда воевали с нами. Это не было ни для кого сюрпризом. Мы никогда их не устраивали. Их всегда устраивала расчлененная Россия. Мы — недруги. Славянский народ для них — изгой, от которого надо избавиться. Мы слишком правильные: справедливые, мало врем, у нас есть дух и вера. Мы не поступаем, как американцы во время своих спецопераций, вырубая людей тысячами ради «гуманизма». Мы не такие. И это всегда их бесило. К тому же наши природные ресурсы сводят их с ума — вспомните, когда начали накладывать санкции. Нас могут втянуть в авантюру [ядерная война], если начнут бомбить наши города. Могут быть разные интерпретации, каждый день что-то меняется. Еще недавно Байден заявлял, что никаких ракет. А теперь что? Кровавый клоун Зеленский обещает забирать Крым, потому что «разрешили»

ПРО МИЛОХИНА И МОРГЕНШТЕРНА

«Это появляется, когда кто-то за клумбой плохо следил. Поэтому и Даня Милохин [стал кумиром поколения]. И до сих пор плохо следят. Фильтровать жестко необязательно. Есть политика — программа, в которой принимают участие профессионалы. Милохину дают время выступать на экономическом форуме. У меня вопрос: «Ребята, что с вами не так?!». Профессионалом задвигаете, а дырке от бублика даете право говорить. Зачем? Что он несет? Кому это нужно? Тем, кто не хочет, чтобы наши дети были умными».

ПРО РОДИНУ

«Если ты любишь родину, то должен понимать, что родина — это гимн, флаг, президент. Ты не можешь любить сегодня родину больше, чем вчера. Россия — моя родина. Со всеми атрибутами: флаг, гимн, архитектура, искусство, стиль, президент, это все едино. Моя родина. Без этого ее нет. Конституция и правительство — тоже»

ПРО ДМИТРИЯ БЫКОВА

«В литературе Дмитрия Быкова ничего плохого нет. Он сам плохой. Убирать, сжигать и отменять — не наше. В книги вложен труд и деньги. Надо просто выкупить и превратить в макулатуру и напечатать потом произведения новых авторов. И это должно делать государство. Которое скажет: «Вот он [Быков] сидит за рубежом и оскорбляет нашу армию, наш народ. За деньги, которые получает здесь за продажи литературы. И надо это прекратить. Это не санкции, это вынужденная мера, чтобы прекратить его безбедное существование. Должно быть рациональное зерно»

ПРО ТИРАЖИ

«За последние 8 лет тиражи [моих книг] сократились с 250 тысяч до 5. Читать стали намного меньше. Исчез институт чтения. Продвижения правильности чтения. И мы для исправления ситуации ничего не делаем. Хотя должны. Обязаны»