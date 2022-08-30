Как правильно подготовить школьника к 1 сентября: советы врача

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Накануне 1 сентября о том, как подготовиться детям и родителям к учебному процессу, какие обследования важно пройти и как наладить школьный режим, а также о том, зачем нужны электронные медицинские карты ребенка и как ими пользоваться, KP.RU поговорила с главным внештатным специалистом по первичной медико- санитарной помощи детскому населению, главным врачом Государственного бюджетного учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №110 Департамента здравоохранения города Москвы» Эльмирой Кашириной.

- Специальных обследований перед поступлением в первый класс проходить не нужно. Достаточно только тех, которые предусмотрены по возрасту. Ведь в школу ребенок может пойти и в 6, и в 7, или даже 8 лет. Для каждого возраста предусмотрен свой план профилактических осмотров. Набор консультаций и исследований разработан на основе многолетнего анализа заболеваемости детей. Именно в возрасте наибольшего риска определенного заболевания предусмотрена консультация профильного специалиста, чтобы выявить болезнь на самой ранней стадии, - говорит Эльмира Каширина.

В московском региональном календаре профилактических прививок предусмотрена вакцинация детей от 17 инфекций. Эти прививки делают в определенном возрасте, до поступления в первый класс малыш должен получить защиту от 16 инфекций.

- Родители могут оформить доступ к электронной медицинской карте своего ребенка в личном кабинете на портале mos.ru. По опросам посетителей нашей поликлиники более 70% родителей уже воспользовались такой возможностью, - рассказывает врач.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ О ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА: ЗАЧЕМ НУЖНЫ И КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. Что можно увидеть в электронной медицинской карте?

Консультации врачей, результаты инструментальных и лабораторных исследований. В такой ситуации родители не забудут о назначениях врача, всегда можно посмотреть, какое лекарство рекомендовано, и в какой дозе. Кроме того, исчезает проблема пресловутого «врачебного почерка». Любой документ из электронной карты можно распечатать или отправить по почте для получения дополнительных консультаций.

2. Еще один удобный электронный сервис — это интерактивный календарь прививок.

Здесь всегда можно понять, какие прививки уже сделаны, какие предстоит сделать, и в какое время. Таким образом, получается двойной контроль и со стороны врача, и со стороны заботливых родителей, которые теперь точно не пропустят необходимую вакцинацию.

3. Единая электронная медицинская карта доступна медикам «скорой помощи», врачу в стационаре, медсестре в школе. Если у ребенка есть аллергия на препарат, ограничения по занятиям на уроке физкультуры или проблемы со зрением, это будет учтено при выборе лекарства, при физической нагрузке или при рассадке детей за партами в классе. Да и родителям удобно то, что электронные документы всегда под рукой, ведь для доступа к ним достаточно смартфона.

4. Интегрированная база данных вычисляет круг контактных лиц с инфекционными заболеваниями, родителям приходит сообщение о необходимости медицинского осмотра ребенка, а школа видит, кто из учеников был в контакте с инфекцией. Такой умный алгоритм приводит в поликлинику накануне начала учебного года только тех, кто действительно нуждается в осмотре врача. Всем остальным детям автоматически формируется справка об отсутствии контактов и передается в образовательное учреждение.

ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА

1. Дети средней школы и старшеклассники быстрее адаптируются к учебному году, у них уже есть опыт пребывания в школе. Сложнее всего первоклассникам, считает эксперт.

- У ребенка, впервые идущего в школу, полностью меняется жизнь. Малыша необходимо подготовить к предстоящим переменам. Рассказать о том, что будет в школе, какие преимущества дает ему учебный процесс. Также важно правильно подобрать школьную форму и обувь, подогнать все застежки и ремни по размеру, отрегулировать лямки портфеля. Новую обувь необходимо немного разносить, чтобы малыш 1 сентября не испытывал дискомфорт, - говорит Эльмира Каширина.

Но самая большая проблема в том, что ребенок в первом классе теряет до 50% своей физической активности. Организм малыша так устроен, что стресс он снимает через работу мышц. Как это происходит? К мышцам приходит повышенный потенциал действия и копится во время вынужденного ограничения на уроке. Это создает неприятные ощущения в теле, которые заставляет ребенка бегать, прыгать и скакать. Именно поэтому, когда заканчивается урок, дети носятся на перемене. Чтобы восполнить эту потребность, нужны ежедневные прогулки, а когда ребенок немного адаптируется к школьной программе, добавьте 2 занятия в неделю в спортивной секции.

2. Чем более четким по времени и структуре будет режим дня ребенка, тем быстрее он адаптируется к новым условиям.

Особое внимание необходимо обратить на сон малыша. Он должен быть полноценным. Необходимо убрать все гаджеты за 2 час до сна. Экран смартфона излучает синий свет, который наш организм воспринимает как дневной. Это нарушает подготовку организма ко сну и делает сам сон поверхностным. Именно глубокий сон помогает переработать всю информацию, полученную за день и снять стресс.

3. Питание без перекосов.

- Я не буду говорить о гамбургерах и газировке, все и так знают, что это вредно. Но и те, кто старается придерживаться правильного питания, могут улучшить этот процесс, - рассказывает Эльмира Каширина. – Исследования показывают, что в рационе наших детей есть избыток мучных и кондитерских изделий и существенный дефицит рыбы, молочных продуктов, ягод и орехов. Рыбу и морепродукты необходимо давать детям не менее 2-х раз в неделю. Мясо рыбы содержит меньшее количество соединительной ткани и легко усваиваемый белок. Молочные продукты должны присутствовать ежедневно в рационе школьника. Если малыш не любит молоко, это может быть кефир, ряженка, творог. Если и это не подходит ребенку, можно сделать сырники или запеканку, такую еду любят все.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРО ПИТАНИЕ РЕБЕНКА

- Помимо витаминов и микроэлементов нашему организму необходимы нанонутриенты - вещества, которые нужны в очень небольшом количестве для работы ферментов. Овощи или фрукты разного цвета содержат разный набор микронутриентов. Поэтому, если вы покупаете, к примеру, ягоды, возьмите разные: 100 гр. малины, 100 гр. голубики и 100 гр. черной смородины, вместо 300 гр. одного вида.

- Наш регион имеет дефицит по йоду и витамину Д. Эти добавки чаще всего назначают доктора, но есть ряд ограничений, необходимо посоветоваться с врачом.

ВАЖНО!

- Самый главный совет, который я хочу дать родителям как врач, - это побольше общаться со своими детьми, - говорит Эльмира Каширина. - Расспрашивать о том, как прошел день, пусть у ребенка будет возможность поделиться своим опытом и впечатлениями. Так вы станете ближе друг к другу, и дети будут более устойчивы к внешним стрессам.

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

- форма 095/у, которую врач выдает после болезни,

- форма 079/у - такой документ оформляется перед поездкой в лагерь,

- форма 026/у - медицинская карта для школы или детского сада, которая формируется автоматически при прохождении профилактических осмотров.

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