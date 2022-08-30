Сергей Безруков с постройневшей женой и сын покойного Андрея Панина: Звезды пришли на премьеру фильма «Недетский дом»

Сергей Безруков с женой Анной Матисон. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера драмы «Недетский дом» режиссера Михаила Расходникова. Фильм рассказывает о непростых судьбах детей, от которых отказались родители, и их жизни в приюте. Картина появилась в соавторстве с автором публицистической книги «Недетский дом» Андреем Петрушиным. Андрей два года проработал в детском доме врачом-психиатром и в своей книге рассказал об отношениях, царящих в казенном учреждении.

Главную роль – директора детского дома Андрея Маста – сыграл Иван Охлобыстин. В картине также снялись Полина Ватага, Ирина Розанова, Екатерина Соломатина, Александра Скачкова. Одну из ключевых ролей в драме исполнил Александр Панин – сын покойного актера Андрея Панина. «Недетский дом» станет дебютной работой начинающего артиста.

Александр Панин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Панин родился в браке Андрея Панина с актрисой Натальей Рогожкиной. Его родители поженились в 2006 году, когда мальчику было пять лет. У Александра есть младший брат Петр, ему сейчас 12 лет. Несмотря на звездный статус родителей, сыновья Андрея Панина всегда держались в тени. Александру 21 год, он ведет непубличную жизнь и не посещает светских мероприятий. Наследник знаменитого актера не собирался идти по стопам отца и выбрал вуз, совершенно не связанный ни с кино, ни с творческой сферой. Однако когда его пригласили сняться в фильме «Недетский дом», он с радостью согласился.

Напомним, Андрей Панин погиб 6 марта 2013 года в возрасте 50 лет. Тело актера обнаружили в его московской квартире, он умер от тяжелой черепно-мозговой травмы. Сначала следствие рассматривало версию несчастного случая – артист мог упасть и удариться головой. Однако знакомые Панина в один голос утверждали, что его убили.

В июле прошлого года у супругов родился третий ребенок – сын Василий. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Посмотреть новую работ коллег в московский Дом кино пришел Сергей Безруков с женой Анной Матисон. В июле прошлого года у супругов родился третий ребенок – сын Василий. Пара уже воспитывает двоих детей: шестилетнюю дочь Марию и трехлетнего сына Степана. Справляться с тремя малышами молодой маме наверняка непросто, но, несмотря на домашние хлопоты, Анна отлично выглядит. Супруга режиссера еще больше похудела и смотрится свежо и молодо.