Геннадий Онищенко, автор монографий по Чернобылю и Фукусиме: Если не остановить США и Зеленского - на Запорожской АЭС взорвется «грязная атомная бомба»

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич! Украина опубликовала «актуальную карту ветров» - судя по ней, в случае аварии на Запорожской АЭС, радиацией накроет Крым, Донбасс и все «освобожденные территории». Даже до Кубани достанет. Это что, страшилка? Или все так и есть, потому и бьет Киев по атомной станции, чтоб отомстить людям на этих землях?

- Давайте начнем с того, что сам факт прицельного обстрела из орудий этого объекта – уже беспрецедентен! И все это идет злонамеренно - по указке из США - лично у меня в этом нет сомнений. Само руководство Украины на это не решилось бы.

Запорожская АЭС - самая большая в Европе атомная электростанция, там 6 энергоблоков, а на Чернобыле было лишь 4. Но тип энергоблоков - и там, и тут одинаков. Они строились примерно в одно и то же время.

По всем правилам, радиоактивные отходы этой станции должны были перевозиться в нашу страну, поскольку мы обладаем полным циклом их расщепления и утилизации.

Но Украина отказалась от этого, заключила какой-то договор с Францией, которая не выполняла обязательства.

- И что это значит?

- А - то, что на станции скопилось много радиоактивных отходов. И одна из целей обстрелов АЭС — как раз разбомбить эти хранилища. И тогда будет сымитирован взрыв «грязной бомбы».

- Объясните, что такое «грязная бомба»?

- Есть такие боеприпасы, в них радиоактивные отходы объединяются с взрывчатыми веществами. Если такая бомба взрывается, она загрязняет большую территорию, выводя ее на долгие десятилетия из жизни.

Вторая опасность обстрелов АЭС – разрушение энергоблока. Ну, энергоблоки эти советские были рассчитаны на то, что - даже если упадет военный самолет (ну, пойдет на таран), они не будут разрушены.

Но снаряды могут нарушить систему охлаждения этих реакторов, и может случиться вторая Фукусима!

- То есть?

- Энергоблоки не будут остужаться, они просто расплавятся! На Фукусиме энергоустановки, которые запускаются в случае аварии, построили на 10 метров ниже положенного. И когда прошел цунами, он их накрыл. То есть, та авария была из-за безалаберности японцев и природного катаклизма. А на Запорожье - то же самое может случиться по злой воли человека.

- Почему все сейчас с нетерпением ждут приезда на станцию делегации МАГАТЭ?

- МАГАТЭ это наднациональная организация, в которой работают профессионалы.

Надеюсь, люди приедут ответственные, они обязаны будут дать объективную оценку - что там творится.

Ведь сегодня Украина утверждает, что мы «сами бомбим АЭС». Это даже не абсурд, не маразм, а уже какая-то токсичная фантазия!

Европа, из-за давления США, не хочет разбираться в этом…

Но ядерная катастрофа прежде всего отразится на Европе. Это затронет миллионы людей.

- А территорию какую катастрофа поразит? Куда ветер подует?

- Это будет зависеть от погодных условий.

Но последствия будут не меньше, чем от Чернобыльской катастрофы.

Европа догадывается, что США хотят таким образом вывести из строя ее экономику. Но сказать против не смеет. Надеется, что пронесет. А ведь в Европе даже специалистов нет по ликвидации таких аварий. И на Украине они тоже уже обнулены. Поэтому это всё будет наша забота и головная боль.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Так куда пойдет поток заражения? В строну Крыма и Донбасса? Или в Европу? Оцените карту от Украины.

- Это не карта, а идиотская провокация… Если бы было так, как нарисовали неумные пропагандисты господина Зеленского, то на нашу страну действовал бы Гольфстрим. Но он действует почему-то на Европу. Мы уже все очень четко наблюдали по Чернобылю. Основная доля выбросов тогда пошла на северо-запад. Немного досталось, конечно, и России. Прилично — Белоруссии. Но больше всего - Западной Европе.

И тут будет то же самое. Под воздействие выбросов с Запорожской АЭС попадет именно Европа.

США хорошо устроились — не применяя атомного оружия, хотят ввергнуть в ядерный армагедон половину Европы. И всю Украину, заодно.

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