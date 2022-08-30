Поделись своими ЭКОзнаниями: Росприроднадзор проведет открытые уроки во всех регионах России

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

В наше время не делиться знаниями по экологии нельзя. Потому как экология – дело каждого. И об этом в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования знают не понаслышке. К слову, недавно Росприроднадзор стал партнером Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», которую проведет с 1 по 9 сентября Российское общество «Знание». Специалисты ведомства проведут открытые экологические уроки в регионах, а руководитель Светлана Радионова поедет на Камчатку.

- Наши подразделения на всей территории Российской Федерации поддержат эту акцию, - отметила Светлана Радионова. – Уроки «Экологии» с участием сотрудников управлений службы во всех субъектах позволят привлечь к вопросам заботы об окружающей среде свыше 2,5 тысяч детей и подростков. Также мы проводим премию службы «Экология – дело каждого» (подробнее в «Справке «КП», - Ред.), в которой уже 25 тысяч участников в этом году из более 20 стран мира для того, чтобы делиться своими знаниями, рассказывать про экологию, а значит сохранять будущее.

В целом акция «Поделись своим Знанием» объединит ученых, историков, государственных и общественных деятелей, специалистов в сфере культуры и спорта во всех регионах страны. Они проведут в школах и вузах уроки, лекции, мастер-классы, семинары, в которых расскажут об истории, достижениях науки и технологий, культуре и искусстве, медиа и маркетинге, благотворительности, экологии и пр. Все это необходимо, чтобы донести до молодого поколения достоверные и ценные знания. И благодаря этому научить их отделять зерна от плевел. Кстати, нынешняя сентябрьская акция будет уже третьей, во время предыдущих двух акций прошло более 10 тысяч просветительских мероприятий, которые объединили свыше 200 тысяч участников разных возрастов.

СПРАВКА «КП»

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором весной прошлого года. Дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет могут присылать свои работы для участия в 9 номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение», «Экосемья» и «Экошкола». Подать заявки на сайт экологияделокаждого.рф. необходимо до 1 октября этого года.

Победителей премии и обладателей специальных призов от жюри и партнёров проекта ждут смартфоны, планшеты, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок», путешествия по России, а также поощрительные подарки.

Генеральным партнёром проекта стало АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк, гранд отель «Жемчужина». Генеральный информационный партнёр премии – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM.

Проект поддержали: киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, телеканал «МИР», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета» и многие другие.