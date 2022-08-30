Как уберечь ребенка от вредного излучения смартфона и ноутбука

Доктор биологических наук Олег Григорьев объяснил, как минимизировать вредное воздействие телефонов и ноутбуков Фото: Shutterstock

В программе «Родительский вопрос» в эфире радио «КП» ведущая Мария Баченина, обозреватель отдела науки и образования «Комсомольской правды» Александр Милкус и руководитель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев обсуждали, чем ребенку могут навредить не только телефоны и планшеты, но и роутеры.

Как рассказал Олег Григорьев, по данным Минздрава и Росстата, по сравнению с домобильным периодом(то есть до 2000-х годов), количество опухолей мозга (глиом) возросло в четыре раза. Причем глиомы занимают примерно 15 процентов среди всех детских злокачественных опухолей.

И многие эксперты уверены, что виновато в этом неионизирующее излучение — то, чем «фонят» современные телефоны, планшеты, ноутбуки.

ДЕРЖИТЕ РОУТЕР В КОРИДОРЕ

- Если объяснять, что такое электромагнитное поле (это звучит проще и понятнее, чем неионизирующее излучение), то все, кто помнит курс школьной физики, знают, что это такое, - говорит Олег Григорьев. - Это особый вид материи, который присутствует всегда, когда протекает электрический ток, когда есть антенна. Его всегда излучает любое передающее устройство. Кроме этого, излучают паразитные электромагнитные поля разные устройства типа печей СВЧ. Но основу облучения населения сейчас составляют, конечно, информационно-коммуникационные технологии, то есть беспроводная сотовая связь и все виды систем беспроводной доставки данных - Wi-Fi, WiMax и все прочее. После 2000 года базовые станции сотовой связи стали определять электромагнитную обстановку в городе, в окружающей среде. И все, что находится в руках (сотовые телефоны всех форматов, ручные радиостанции), стали определять персональную электромагнитную обстановку.

Если сравнивать опасность гаджетов, то эксперт распредели их в таком порядке:

1. Роутер Wi-Fi.

2. Все, что связано с роутером и находится в ваших руках, то есть смартфоны и планшеты.

3. Ноутбуки с Wi-Fi, и т.д.

Понятно, что в многоквартирных домах мы окружены роутерами со всех сторон. И если зайти в настройки, то выпадет список как минимум из 20 сетей. Получается, мы просто окружены роутерами.

- Если точка Wi-Fi находится за стеной, со стороны места вашего отдыха, кровати или диван, где вы спите, и если стена относительно проницаемая (кирпич или дерево), то, конечно, потенциально излучение от роутера может быть вредным, - предупреждает Олег Григорьев. - Если вы устанавливаете роутер в своей квартире, делайте это в нежилом помещении – в коридоре, над входной дверью, в каком-то закутке, но точно не рядом с тем местом, где вы проводите большую часть времени.

ЗАПРЕТ ГАДЖЕТОВ В ШКОЛАХ

Напомним, полтора года назад (с 1 января 2021 года) в силу вступили Новые санитарные правила, по которым детям запрещено в школах пользоваться телефоном. Использование интерактивных досок и компьютеров тоже ограничивается (от 20 до 30 минут). На самом деле формально телефонами в школе никто детям пользоваться не запрещает, но что-то обучающее смотреть в них нельзя.

- Мне кажется, обсуждать, правильное это решение или нет, даже не стоит, - говорит Олег Григорьев. - Тут мы на одной волне со всем миром. Надо сказать, что мы еще большие демократы по отношению к этой ситуации, если сравнивать нас с другими странами – Китаем, положим, Швейцарией и т.д. Там телефоны в школах действительно запрещены и строго. В Швейцарии, например, запрет на гаджеты очень жесткий, включая даже все внешкольные мероприятия, например, походы, разные праздники и т.д., которые проводятся школами. Если у ребенка увидят телефон, родители получат штраф.

Поэтому, если учителя просят оставлять свои телефоны в сумках, это самый правильный вариант. Меньше вреда, больше внимания учебе.

А ЧТО ДЕЛАТЬ ДОМА

Но как минимизировать вред от гаджетов дома, если ребенок в них все время «залипает»?

1. Не монитор, а проекционный экран.

Купить проектор, чтобы смотреть на нем школьную программу (идеально для дистанта или домашнего обучения). К проектору можно подключить и блок компьютера, а лучше купить портативный проектор, от него меньше излучения.

- Когда ребенок работает с монитором, там множество светодиодов, каждый из них – источник света, который попадает в детские глаза, а они к этому эволюционно не приспособлены, - предупреждает Олег Григорьев. - Особенно опасен свет мониторов и телефонов в вечернее время.

2. Проводные наушники.

Меньше держать телефон близко к голове помогут проводные наушник (от беспроводных тоже минимальное, но излучение через блютуз). Они помогут контролировать дозу излучения.

- Лучше всего, если разрыв между антенной телефона и головой – 30-40 (а лучше всего 50) сантиметров, - говорит эксперт. - Это радикально снижает интенсивность воздействия. И это самое главное и единственное сейчас правило.

Есть специальные программы, которые считают дозу электромагнитного излучения от телефона. Их можно скачать для андроида (не для айфона) и считать свою дневную дозу. Вы увидите, что она колеблется в зависимости от режима работы, от сетей и т.д.

3. Контролировать экранное время через специальную программу.

На телефонах есть программы контроля экранного времени. Что-то типа родительского контроля, только работает постоянно. А на ноутбуки можно скачать программу, которая будет прерывать раз в час работу и ребенок, следя глазами за плавающей точкой, одновременно будет делать мини-зарядку для глаз.

Да-да, мы знаем, что в первое время этому будет сопутствовать взрыв негодования. Но вы родители и вы в ответе за здоровье ребенка. Договоритесь и постарайтесь объяснить всю серьезность момента.