Раскрыто содержание удаленной исповеди Бритни Спирс: «Меня заставляли ощущать себя полным ничтожеством, я была очень напугана»

Певица быстро закрыла доступ к записи, но цитаты из нее уже разлетелись по страницам крупнейших изданий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс внезапно решила опубликовать на YouTube рассказ о своих страданиях. Это была аудио-, а не видеозапись: исповедь не сопровождалась никакими изображениями. По словам певицы, «она проснулась утром и поняла, что в голове накопилось много всего такого, чем я никогда и ни с кем не делилась». И, вместо того, чтобы идти на интервью, например, к Опре Уинфри (а просьбами об интервью Бритни буквально завалена), решила рассказать обо всем без помощи журналистов.

Через считаные часы, словно бы опомнившись, Бритни закрыла доступ к этому монологу для всех, кроме себя самой. Но поздно: признания внимательно выслушали и поклонники, и представители СМИ.

Напомним, с 2008 по 2021 год Бритни официально находилась под опекой своего отца, который полностью ее контролировал. Считалось, что у певицы проблемы с психикой, и сама за себя она отвечать не может. В конце концов по итогам громкого судебного заседания в конце прошлого года опекунство было отменено. К тому моменту в сети уже набрало силу движение «Освободите Бритни»: и сама Спирс, и ее фанаты встретили решение суда бурным ликованием.

По ее словам, главной причиной того, что в феврале 2008 года ее поместили под опеку, было то, что она решила в разговоре с врачом, выписывавшим ей лекарства, в шутку изобразить британский акцент. «Через три дня в моем доме был спецназ». Еще одним как бы опасным симптомом было то, что она «играла в догонялки» с папарацци. Ничего криминального она и здесь не видит: «это одна из самых прикольных вещей, которые я делала с тех пор, как прославилась, мне и сегодня так кажется». Певица настаивает, что на самом деле решение об опеке не было связано с этими поступками, все было продумано и спланировано заранее при участии ее бывшего менеджера. А еще говорит, что в ее крови в тот момент не было ни алкоголя, ни наркотиков - «все, что случилось, было чистой воды насилием надо мной».

Хотя с 2008 года Бритни считалась не вполне дееспособной, родные заставляли ее пахать как лошадь. Четыре года она давала концерты, принесшие прибыль более чем в 150 миллионов долларов, при этом на жизнь ей выдавали по 2000 долларов в неделю. Ее танцоры в свободное время веселились, а она была вынуждена подчиняться строгим правилам. «Все, что я помню - что я должна была делать то, что мне говорили. Каждый день мне говорили, что я жирная, и надо ходить в тренажерный зал… Не помню, чтобы я еще когда-нибудь была столь деморализована. Меня заставляли ощущать себя полным ничтожеством, и я шла на поводу, потому что была очень напугана».

Ее заставляли бесконечно посещать собрания «Анонимных алкоголиков» (хотя она не считает себя алкоголичкой), встречаться с психотерапевтом (встречи эти, судя по всему, не приносили никакой пользы)… Возражения не принимались. Однажды в ходе спора отец сказал ей: «Мы можем пойти в суд, будет большой процесс, и ты проиграешь. На моей стороне куда больше людей, чем на твоей. У тебя даже нет адвоката».

С ужасом Бритни вспоминает и свое пребывание в больнице, куда ее засунул отец. Там медики каждую неделю брали у нее на анализы «шесть галлонов крови» (то есть 22 литра - это, конечно, некоторое преувеличение. - Ред.). «Мне нельзя было курить сигареты. Хотя даже смертникам, ожидающим казни, можно курить!» А в душевой комнате, по ее словам, не было двери - за ней все могли наблюдать.

Мать и сестра не оказывали ей поддержки. «По-моему, в глубине души им нравилось, что я плохая, испорченная, что у меня неприятности. Иначе почему они не постучались ко мне в дверь и не сказали: «Девочка, давай сядем в машину и уедем»?

К слову, мать Бритни после появления этой исповеди опубликовала в соцсетях заявление: «Всю жизнь я старалась поддерживать тебя в осуществлении твоих мечтаний и желаний», «Я пыталась сделать все, чтобы избавить тебя от невзгод» и так далее. Но, похоже, мало кто ей поверил. Теперь уже на стороне Бритни гораздо больше людей, чем на стороне ее родителей.