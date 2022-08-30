Цель раскрыта: Зачем Киев цинично послал военных на смерть в бессмысленное "контрнаступление"

Для достижения сиюминутных и даже тактических политических целей команде Зеленского не нужна была никакая победа ни в каком виде Фото: REUTERS

Можете смеяться, но вчерашняя разгромная по итогам для ВСУ попытка контрнаступления с гигантскими потерями за день в течение одного дня, выполнила поставленную Зеленским задачу. Только надо понимать, что этой задачей было вовсе не "освобождение украинской территории" и уж, тем более, не попытка захвата Херсона, как это декларировалось официальными и неофициальными украинскими спикерами с разной степенью повреждения головного мозга, вызвавшими слабоумие в редком сочетании с отвагой. И все, естественно, исключительно на диване или за столом, но перед монитором.

Задача была совсем иная. И мы с вами это поймем, как только посмотрим, что там сегодня происходит в Европе. А в Европе, в частности, в столице Чехии Праге сейчас идет неформальная встреча министров стран – членов Евросоюза. И туда уже приехал и выступил со слезливой речью главный европейский дипломат Жозеп Боррель. Дипломат, он, конечно, весьма специфический, потому что больше все говорит о войне, вооружениях и так далее. Ну, если других там не осталось, что же теперь, внешнеполитическую службу ЕС закрывать что ли? Тем более, в большинстве самых значимых стран ЕС посты министров обороны занимают сейчас представительницы женского пола, а попробуй их с места подвинуть и на мужика заменить – визга не оберешься.

Боррель с ходу взял быка за рога.

- Ситуация (на Украине – прим. авт.) остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, - анонсировал главный европейский Жозеп и обрисовал перспективы. - Министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии.

Миссия, о которой говорил Боррель, идея не новая. Ее, как тренировочную структур высокого уровня для ВСУ собрались создавать еще до обострения конфликта на Украине. Но дальше разговоров дело пока не пошло, если не считать, что отдельные европейские страны уже вовсю готовят украинских военных на своих полигонах, как, например, та же Великобритания, вышедшая из ЕС, но от этого не переставшая быть частью Европы.

- Мы обсудим, как укрепить европейскую оборонную промышленность, как объединить военные запасы, поскольку мы исчерпываем наши военные запасы, предоставляя много помощи Украины. Мы должны решить, как их восполнить, - пообещал глава внешнеполитической службы Евросоюза. И, хотя он подчеркнул, что нынешняя встреча носит неформальный характер, именно на таких неформальных рандеву чаще всего принимаются конкретные решения. В отличие от формализованных, итогом которых становятся всякого рода заявления и меморандумы, не обязательные к исполнению.

Боррель с ходу взял быка за рога Фото: REUTERS

Еще один примечательный фактик в эту копилочку информации – глава Минобороны Украины Алексей Резников принимает в этой встрече самое деятельное участие, пусть и в онлайн-формате. Более того, именно он должен стать основным выступающим.

- Министры обороны обсудят информацию о начале масштабного наступления украинской армии на южном направлении, которое совпало (выделено мною – авт.) по датам с проведением министерской встречи. Они заслушают по видеосвязи информацию об этом от министра Резникова, - поделился с ТАСС высокопоставленный источник в дипломатических кругах Евросоюза. - ЕС ожидает от него информации о потребностях Киева в новом оружии и технике. Пока поступает противоречивая информация о ситуации на юге страны, но можно констатировать, что если бы украинская армия получила больший объем вооружений, ее потери могли бы оказаться менее тяжелыми.

То есть министр обороны Украины должен вогнать своих коллег из ЕС в краску стыда и потребовать от них больше вооружений. Аргументируя это тем, что если бы оружия от стран ЕС было бы достаточно, то украинские войска не понесли бы столь катастрофических потерь. Частично необходимость активизации военной помощи от ЕС Киеву уже подтвердил и сам Боррель, заявив, что "министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются". Арсенальчики уже усохли из-за поставок на Украину, надо срочно восполнять и наращивать военную помощь Киеву, надо срочно закидывать компании ВПК ЕС новыми заказами, выделяя на это десятки новых миллиардов евро.

Зеленский пожинает лавры и гроши Фото: REUTERS

И после этого кто-то еще думает, что по чистой случайности даты проведения "контрнаступления" Украины и неформальной встречи министров обороны ЕС просто совпали? Конечно же, нет. "Контрнаступ" ВСУ был нужен европейскому ВПК, чтобы оживить оборонные отрасли в странах ЕС новыми целительными заказами. И был, как воздух, необходим Зеленскому и его команде, чтобы на Украину вновь потек не иссыхающий ручеек, а полноводная река оружия. Танки, ПВО, артиллерия, а там, смотришь, еще и самолеты, если повезет, и деньги.

И совершенно не случайно, по сведениям из осведомленных источников, этот "контрнаступ" был задуман и руководился не военным командованием ВСУ, а из Офиса президента Украины и даже непосредственно его главой, правой рукой Зеленского Андреем Ермаком. Скажу еще более циничную вещь. Для достижения сиюминутных и даже тактических политических целей команде Зеленского не нужна была никакая победа ни в каком виде. Победа не дала бы им сильных аргументов, что украинцы бьются, но не могут добиться из-за нехватки вооружений. А вот погибшие в бессмысленном наступлении украинцы таких аргументом уже являются. И чем больше их останется лежать на полях Херсонщины, тем лучше для Киева, потому что весомее его аргументы. У Зеленского, конечно же, боялись и полного разгрома своей южной группировки, но подстраховались от этого, введя в бой ограниченное количество войск.

Задумка удалась, министры обороны ЕС в Праге прослезились. Киев стал настоящим мастером манипуляций Европой, которую начали дурить уже не только американцы. Зеленский пожинает лавры гроши, а русские бойцы тем временем собирают на вчерашних местах боев сотни трупов украинских солдат, чтобы на Родине их могли хотя бы похоронить по-человечески.

Миссия не просто выполнима. Она выполнена.