Не дарите такие букеты: флористы дали советы по выбору цветов на 1 сентября

К 1 сентября букеты цветов в Москве подорожают на 15% Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближается один из радостных дней для первоклассников – 1 сентября. В этот день важна каждая деталь: выглаженный воротничок, красивые бантики, новые туфли и самый красивый букет для учителя. Флористы рассказали KP.RU, какие самые популярные цветы и какие букеты уже не модно дарить в День знаний.

Каждый букет станет дороже на 15%

Мучительным выбор букета становится только для родителей: кто-то думает о роскошных цветах, кто-то о бюджетном варианте, одни выбирают классику в виде роз, а другие хотят сезонные цветы. Флористы говорят, что в первую очередь нужно подумать о первокласснике – букет должен быть не громоздким, чтобы линейка не превратилась в мучение для ребенка.

- Дарить цветы учителю – давняя добрая традиция, особенно трогательно это для первоклашек. На школьной линейке будет красиво смотреться букет из осенних цветов: георгинов, гладиолусов, хризантем, астр. Это яркая, солнечная палитра, - рассказала kp.ru Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов.

Глобально цены с прошлым годом не поменялись, но есть традиционный скачок на букеты именно к 1 сентябрю. Флористы говорят, что это возможность подзаработать, поэтому на все цветы стоимость повышается на 15%.

- Цены не снизятся на следующий день. Как правило, они держатся такими до Дня учителя. Объяснения этому есть. Закупки делаются заранее, особенно с нынешней усложнившейся логистикой, и цветов приобретено много, нужно обеспечивать хранение в холодильных камерах. И торговцам, конечно, хочется окупить все свои расходы. Как раз где-то за месяц и получится, - объяснила Валентина Сафронова.

Бюджетные – не значит плохие

За модой на букеты к 1 сентября следят не все, но в мире флористов они существуют. Уже не модно добавлять к цветам много декоративных элементов и использовать яркую оберточную бумагу.

- Стильно будет, если добавить в букет один фломастер или карандаш, а можно веточку рябины или калины. Сейчас самыми модными являются полевые цветы. Родители хотят собрать букет из ромашек, васильков, - говорит Валентина Сафронова.

- Одно время было модно и презентабельно дарить орхидеи…

- Да, их и сейчас дарят, если хотят показать статус. Ведь один цветок стоит около 2000 рублей, в отличие от роз по 200-250 рублей. Дорогими являются и лилии, но с ними нужно осторожно, ведь они резко пахнут. Аллергия может появиться у ребенка, который будет долго их держать, а может и учителя. Тут лучше заранее уточнить.

Самыми популярными из года в год остаются розы. Берут классические красные. Кто-то старается выбрать более оригинальные: оранжевые, пурпурные, синие. В столичных теплицах к 1 сентября вырастили около 35 тысяч роз.

Одни из бюджетных в салонах – хризантемы, альстромерии, несправедливо забытые гвоздики и розы с короткими стеблями по 130-150 рублей за цветок. В столичных цветочных магазинах разные цены: кому-то подавай охапку роз на 10 тысяч рублей, но можно найти и симпатичный букет из девяти роз за 1990 рублей, микс из семи альстромерий за 590 рублей, пять кустовых хризантем – 790 рублей, три розы с гвоздиками, хлопком и эвкалиптом – 1190 рублей.

- Если выбрали самые бюджетные цветы, то можно добавить оригинальности с помощью упаковки. Обратите внимание на крафтовую бумагу, атласные ленты, небольшие деревянные ящички и шляпные коробки. Флористы – люди творческие и помогут красиво оформить даже один цветок (хоть розу, хоть гортензию), - посоветовали в сети «Цветочка».