Чудес не бывает: ролик о невероятном исцелении о многом умолчал

Найден способ избавиться от болезни Паркинсона за считанные секунды! Фото: Shutterstock

Найден способ избавиться от болезни Паркинсона за считанные секунды! Спасибо технике глубокой стимуляции мозга (DBS)! Проще говоря, надо всего лишь пропустить по голове электрический ток! Такими заявлениями усыпана Сеть. И ведь на видео видно: вот на вид безнадежный пациент, а вот он же после лечения: у мужчины существенно снизился тремор в руках и ногах, причем настолько, что он может самостоятельно брать стакан с водой и дотрагиваться до своего носа. KP.RU изучил, что это за способ лечения и действительно ли он избавляет от болезни Паркинсона полностью и навсегда.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОПЕРАЦИЯ ВЫЛЕЧИТ БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

Глубокая стимуляция мозга – методика известная и признанная. Лечат ею симптомы болезни Паркинсона, например сильный тремор, непроизвольные и неконтролируемые движения конечностей. Также метод используется для лечения хронического болевого синдрома, например, при синдроме Туретта, хронических тиках, не поддающихся лекарственному воздействию, в некоторых случаях для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.

Такие процедуры делают в России, в Северной Америке, Европе и Азии – проще говоря, везде. Процедура платная, но в некоторых странах частично покрывается страховкой. Платная, и недешевая: от 28 000 до 85 000 долларов. Интересно, что на сайтах российских клиник цены зачастую тоже приведены в долларах, как в прежние времена.

Почему так дорого? По сути это нейрохирургическая операция под местным наркозом. К определенным участкам мозга подключаются электроды, электрический импульс для стимуляции передается от небольшого аппарата на батарейках. Аппарат этот монтируется прямо в грудь человека, а в некоторых случаях выводится на уровень пояса – талии, при этом врачи, а иногда и пациент могут контролировать устройство. Например, самостоятельно регулировать уровень тока в зависимости от самочувствия.

Но вот самая большая неприятность. После операции всю жизнь надо будет наблюдать за прибором и его работой, за аккумуляторами, которых, в зависимости от модели, хватает от 1,5 года до 9 лет (при регулярной подзарядке).

КОМУ МОЖНО ТАК СТИМУЛИРОВАТЬ МОЗГ

Конечно, не всем, и вообще очень важно, чтобы пациента хорошо подготовили к операции. Могут потребоваться месяцы, чтобы понять, как именно воздействовать и на какие зоны мозга, и какие лекарства потребуются для оптимального контроля симптомов болезни Паркинсона. Некоторые симптомы могут исчезнуть почти сразу, но для долгосрочного эффекта часто бывает нужна подборка лекарств и настройки аппарата. Такие процедуры обычно рекомендуют людям, страдающим болезнью Паркинсона не менее 4-х лет и с прогрессирующими симптомами даже на фоне приема лекарств.

КАКИЕ ЕСТЬ РИСКИ

К основным рискам от операции врачи относят: риск кровотечения, инсульта, инфекции и накопления жидкости в головном мозге. Кроме того, во время процедуры могут пострадать важные области мозга, что вызовет дополнительные симптомы, не связанные с болезнью Паркинсона. После операции человеку нельзя делать МРТ-диагностику, что может быть препятствием для определения других заболеваний и при диагностике травм, в том числе, непосредственно угрожающих здоровью и жизни.