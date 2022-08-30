Американцы готовятся к новой гражданской войне

Немногим меньше половины американцев считают, что в ближайшее десятилетие в США может начаться гражданская война. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немногим меньше половины американцев считают, что в ближайшее десятилетие в США может начаться гражданская война. Такие результаты дали недавние опросы, проведенные YouGov и the Economist, которые подтверждают и другие исследования общественных настроений, царящих ныне в Америке. Среди всех жителей страны эту возможность допускает 43 процента опрошенных. А вот среди убежденных республиканцев возможность открытого вооруженного конфликта в борьбе за власть допускает уже 54 процента.

Звучит как-то не совсем убедительно: новая гражданская война в Соединенных Штатах? Бросьте шутить, они еще на ваших похоронах простудятся. Самая мощная экономика, лучшая демократия в истории, которая контролирует положение во всем мире… Да, но для самих американцев, которых их лидеры убеждают в исключительности и праве ставить другие страны «на путь истинный», это все, оказывается, не более, чем бла-бла. Для них, как оказалось, важнее уровень насилия, захлестнувшего общество, политическое жульничество и социальная непримиримость. Бескомпромиссный политический клинч, в которые вошли демократы и республиканцы еще в 2016 году после неожиданной победы на президентских выборах Трампа, разрушает страну и убивает чувство исторического оптимизма у ее жителей. А это, как мы знаем по собственной истории, верный шаг к саморазрушению.

Результаты нынешних опросов, что очень показательно, практически совпадают с теми, что были получены в конце прошлого года. Тогда Центр политических исследований Университета Вирджинии предложил респондентам вопрос: «Ситуация в Америке такова, что я бы предпочел, чтобы штаты (синие/красные - то есть с демократическим или республиканским большинством) вышли из союза и создали свое собственное отдельное государство». Среди сторонников Байдена положительно ответили на него 41 процент, среди поклонников Трампа - 52 процента. Разницы, практически, никакой. Значит, тенденция, однако.

Еще больше ее подтверждают и результаты прошлогоднего осеннего опроса американцев 18-29 лет, который традиционно делает Институт политических исследований школы Кеннеди Гарвардского университета. Молодые люди, казалось бы, более оптимистично смотрящие в будущее, тогда тоже уже маялись предчувствием гражданской войны: 35% из опрошенных допустили возможность, что она случится в США при их жизни. А 25% не исключили, что, опять-таки на их глазах, по крайней мере один штат выйдет из состава страны.

Ощущения многих американцев об уязвимости территориальной целостности их страны подтвердил недавний казус, о котором поведал сайт Nextshark. Более всего сепаратистские настроения, как считается, присутствуют в «штате одинокой звезды» - Техасе. Традиционный оплот республиканцев очень негативно воспринимает либерал-радикальный курс демократа Байдена во внутренних делах. А Калифорния, наоборот, один из форпостов демократов. Недавно в его крупнейших городах Лос-Анджелесе и Сан-Франциско появились странные билборды, предупреждающие: «Не переезжайте в Техас».

Кто их выставил, что значит призыв не перебираться в другой штат - пока остается неясным. То ли причина в том, что жилье в Техасе дешевле, то ли в том, что с ковидом там справляются лучше, одни лишь предположения. Но вот что не требует никаких разъяснений, потому что и так совершенно ясно: эти билборды - наглядный признак разобщенности, конкуренции и даже скрытой враждебности между штатами одной страны. Разжигание неприязни к другим регионам - разве это не признак расшатывания единства и сплоченности государства?

Именно как возможный повод для открытого столкновения сторонников Байдена и Трампа трактуется экспертами попытка выбить последнего из следующих президентских выборов, обвинив его чуть ли не в «шпионаже» из-за якобы хранившихся на его вилле «секретных документах». Точно так же воспринимается и упорное стремление демократов довести до конца юридическую расправу по «делу 6 января», когда сторонники Трампа, не согласные с весьма сомнительными итогами выборов 2020 года, предприняли то ли попытку штурма Капитолия, то ли пытались пройти в него на несанкционированную экскурсию. В общем, если присмотреться повнимательней к внутриполитическим разборкам в США, то тревога их жителей по поводу возможности новой гражданской войны уже не кажется полной фантазией. А призыв Трампа провести досрочные президентские выборы - чем не «апрельские тезисы» Ленина?

Кстати, поскольку историю пишут победители, то можем, опираясь на собственное прошлое, предположить вариант описания нынешних событий «после новой гражданской войны». Допустим, победили республиканцы - именно их сторонники больше верят в вооруженный конфликт с политическими оппонентами. И тогда события 6 января 2021 года вполне могут интерпретироваться так: «Наиболее приверженные идеалам демократии и свободы сторонники президента Трампа попытались штурмом взять Капитолий, в котором должны были утвердить итоги нечестных выборов. Их порыв не увенчался успехом, но заложил основу будущей победы сил добра и справедливости». И станут они американскими «январистами»…