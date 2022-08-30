Детский диетолог объяснила, почему на обед ребенку так важен суп и хлеб

Прежде всего ребенок не должен отвлекаться за едой ни на какие другие факторы. Должна быть тихая, спокойная атмосфера, без мультиков, игрушек, книг, телефонов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный внештатный детский специалист, диетолог Департамента здравоохранения Москвы, врач-диетолог ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З. А. Башляевой ДЗМ» Татьяна Брежнева рассказала о том, как питаться детям, чтобы активно развиваться и хорошо учиться.

1. Почему суп на обед так важен?

Жидкий горячий суп подготавливает желудочно-кишечный тракт к перевариванию белковой пищи (например, к котлете на второе), активирует пищеварительную систему. Более выраженный эффект на выделение желудочного сока оказывают рыбные и мясные бульоны, поскольку содержат особые экстрактивные вещества. У молочных супов и овощных бульонов этот эффект снижен. Объем супов должен быть от 120 до 300 мл в зависимости от возраста.

Кроме того, благодаря супу на обед дольше сохраняется чувство сытости.

2. Зачем нужен хлеб к супу?

В хлебе содержатся все необходимые питательные вещества — белки, жиры, углеводы, пищевые волокна, витамины группы В, селен, магний, железо. Он обеспечивает организму долгий заряд бодрости, так как содержит медленные углеводы. Их больше в многозерновом и цельнозерновом хлебе, поэтому именно такой и рекомендуется детям. Тем более, что в многозерновом хлебе содержание полезных веществ почти в два раза выше, чем в обычном белом. Детям не рекомендуется давать очень свежий хлеб, лучше если он будет слегка подсушенный, чуть черствый, такой лучше переваривается и усваивается.

3. Нужно ли запихивать еду в ребенка «за папу», «за маму»?

Прежде всего ребенок не должен отвлекаться за едой ни на какие другие факторы. Должна быть тихая, спокойная атмосфера, без мультиков, игрушек, книг, телефонов. Ребенок не должен быть раздражен, плаксив, истеричен, то есть обстановка должна быть уютной и комфортной. Принимать пищу ребенок должен в одно и то же время, и лучше всего вместе с родителями, потому что ребенок копирует и манеру поведения, и пищевые привычки родителей, поэтому следите за своим питанием тоже.

Если же малыш оказывается есть, не нужно в него запихивать еду или сердито комментировать его отказ, чтобы не сформировать негатив по отношению к еде. Лучше спокойно убрать тарелку. В следующий раз предложить меньшую порцию. Главное — за час до основного кормления не предлагать перекусы, молоко или сок.

4. Почему цикорий можно, а кофе нельзя?

В школах детям дают специальный злаковый напиток из цикория, ячменя, ржи. Кофе нельзя из-за высокого содержания возбуждающего кофеина, в школах он запрещен. А вот цикорий — ценное лекарственное растение, которое положительно влияет на иммунитет, пищеварительную систему. А молоко, которое добавляют в напиток, содержит кальций, белок. Так что такой напиток для ребенка куда полезнее, чем кофе.

5. Что полезнее — манго или морковка?

Сложно сравнивать два таких разных продукта - фрукт и овощ. В каждом из них масса пользы. Если в манго много витаминов группы В и С, нужных для иммунитета, то в морковке это бета-каротин и витамин А, которые необходимы глазным мышцам и как общеукрепляющие. Но экзотические фрукты могут вызвать у ребенка аллергию, поэтому давать пробовать их нужно осторожно. А еще все врачи говорят, что лучше усваиваться у ребенка будут те овощи и фрукты, что выросли с ним в одной широте.

Если ребенок отказывается по утрам есть кашу

Наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко рекомендует добавить в кашу мед, сухофрукты или свежие фрукты. Так вкус противной каши изменится к лучшему и, может быть, ваш малоежка решится ее съесть.

Но если не получается, вот еще вкусные и здоровые варианты детских завтраков:

* Омлет (можно с овощами) — яйца содержат необходимый для роста ребенка холин, а молоко — кальций.

* Оладьи — лучше всего из муки грубого помола, с овощными или фруктовыми добавками (кабачки или яблоки потереть прямо в тесто). Получится питательный и полезный завтрак.

* Творог средней жирности со сметаной (или йогуртом) и фруктами. Если есть время, то сырники или запеканку из творога с фруктами.

* Макароны с овощным салатом — отличный вариант углеводного завтрака, в нем много клетчатки и витаминов за счет овощей и углеводов для сытости из макарон.

- А на перекус попробуйте смузи, - рекомендует Татьяна Брежнева. - В нем можно сочетать много полезных ингредиентов: различные фрукты, которые наполнены витаминами и минералами, а йогурт станет хорошей белковой составляющей.