Тигр с Урала, ставший в зоопарке инвалидом, впервые увидел тайгу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск – Екатеринбург – Хабаровск. Почти 5 тысяч километров расстояния, семь часов в полете, долгое ожидание в аэропорту, и – ура, да здравствует новая жизнь! Амурский тигр Гектор, которого ветеринару Карену Даллакяну чудом удалось выходить после нападения живодера три года назад, покинул свое временное пристанище в челябинском Центре реабилитации «Спаси меня» и переехал на ПМЖ в хабаровскою тайгу. Домой! На родину! Где, кстати, красавец Гектор до этого ни разу не был. Перелет, строительство вольера и пожизненное содержание хищника взяла на себя компания «Амур Минералс», которая находится в Хабаровске и входит в Группу РМК.

Амурский тигр Гектор – красавец, каких поискать! Фото из архива Карена Даллакяна.

Мертвая хватка

Тигренок родился в неволе, в передвижном зоопарке. В 2019-ом. На роду у малыша было написано всю жизнь скитаться в тесной клетке из города в город и веселить публику. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды ночью, когда зоопарк был на гастролях в городе Бузулуке Оренбургской области, на территорию пробрался 20-летний хулиган. Выпив лишнего, он решился на «подвиг»: украсть в подарок любимой девушке милого тигреночка. Вот она обалдеет!

Милый плюшевый Гектор! Его подвела детская наивность и любопытство. Фото из архива Карена Даллакяна.

Пьяный Ромео выломал доски в полу клетки, где малыш Гектор жил со своими полосатыми братишками, сестренками и тигрицей-мамой, и стал приманивать малышей. Дети есть дети, даже если они тигры. Любопытный Гектор подошел посмотреть, что же там такое творится, и попался. Вор изловчился, с силой ухватил его за задние лапки и попытался вытащить через щель в полу. Когда малыш запищал от страха и боли, к нему на помощь поспешила мама. Защищая сына, разъяренная тигрица что есть мочи вцепилась зубами в плечо незваного гостя, переломав ему кости, и тот, уже в состоянии аффекта, еще крепче сжал маленькие лапки пищащего тигренка. Тигрица ревела, парень истошно вопил – на шум сбежались работники зоопарка. Они повязали вора, освободили тигренка, вызвали полицию и скорую.

Котенок за свою жизнь натерпелся. Фото из архива Карена Даллакяна.

ЧП для малыша Гектора бесследно не прошло. Он жалобно мяукал и едва ползал по клетке, волоча заднюю часть своего маленького плюшевого тельца. В зоопарке, конечно же, видели, что с тигренком что-то не так, но помочь не могли. Встревоженная мать не подпускала к нему никого из персонала, грозно рыча на любого, кто осмеливался подойти, и закрывая собой страдающего от боли сыночка. Только через несколько дней дрессировщикам удалось закрыть ее в соседней клетке и забрать плачущего тигренка на осмотр. Но местный ветеринар, который никогда не имел дела с хищными кошками, не знал, как помочь малышу. Он выписал обезболивающие уколы, предупредив – не поможет, придется усыплять, чтоб не мучился.

Маленький Гектор выжил чудом. Фото из архива Карена Даллакяна.

Спасем тебя

Прошел день, два, неделя, другая, третья – лучше Гектору не становилось. Он все так же плакал, не мог вставать на задние лапы и все больше лежал. Выжидать еще означало дать ему умереть. Тогда руководство зоопарка решило попросить помощи у «доктора Айболита» из Челябинска Карена Даллакяна – основателя Фонда зоозащиты «Спаси меня» и приюта для диких животных. Известного спасителя братьев наших меньших, который вылечил и переселил в естественную среду обитания не одно несчастное животное, пострадавшее от рук человека.

- Гектора привезли к нам в Челябинск, мы его осмотрели, не откладывая, - вспоминает свое знакомство с несчастным тигренком ветврач Даллакян. - За те три недели, как он получил травму, он уже покрылся пролежнями. Шевелить задними лапами не мог, таскал их за собой. Сделали УЗИ, рентген, оказалось, что у него порваны коленные и тазобедренные связки. И за то время, пока он ждал помощи, на местах разрывов уже образовались рубцы.

Карен Даллаян выходил тигренка. Фото из архива Карена Даллакяна.

Поставив диагноз, доктор начал лечение. Непростое и без всяких гарантий. Несколько месяцев Карен Даллакян с командой проводил сложные процедуры, колол малышу лекарства, делал массажи и устраивал сеансы плавания в ванной, чтобы заставить порванные связки работать и вернуть лапкам чувствительность. И так изо дня в день, через боль и страх животного. Гектор рычал, выворачивался и шипел. И на самого Карена, и на его помощников. Но никто не собирался бросать бороться за его жизнь и здоровье. Временами даже приходилось консультироваться онлайн со специалистами из других стран.

И вскоре благодаря врачебной настойчивости и страстному желанию помочь лечение дало результат: хоть и на полусогнутых лапках, но тигренок начал бегать и играть. Полностью восстановиться Гектор, к сожалению, уже не сможет, зато от боли не осталось и следа. И это стало огромной победой.

Карен Даллакян стал для малыша Гектора и мамой, и папой. Фото из архива Карена Даллакяна.

Трусишка вырос

Малыш Гектор стал обычным ребенком. У него появились аппетит и интерес к другим обитателям приюта, где его оставили на реабилитацию.

Правда, психологическая травма после пережитого никуда не делась. Все три года, прожитые в Челябинске, он, завидя помощников Карена, начинал недовольно рычать. Запомнил, видимо, как они держали его, чтоб не вырвался, когда доктор проводил свои манипуляции.

- Когда Гектора привезли к нам, его нужно было держать, чтобы ставить уколы. Теперь у тигра ассоциация со мной, как с болью. Он меня видит и думает, что сейчас ему снова будет очень неприятно, поэтому не подпускает к себе и защищается. Даже спустя много лет Гектор будет помнить меня и ассоциировать с болью, перенесенной в детстве, - рассказал сотрудник приюта «Спаси меня» Артур Антонян.

Встав на ноги, тигренок не забыл, кто не давал ему сбежать от болезненных процедур. На фото Артур Антонян. Фото из архива Карена Даллакяна.

Волонтеры, работающие в приюте, ласково называли Гектора трусишкой.

- Он действительно такой трусишка у нас – всех крупных предметов боится, даже рулетку, которой его измеряли, - с улыбкой рассказывает волонтер Центра помощи диким животным Юлия. - Но вообще, он добряк. Разрешал нам его носик через клетку поцеловать, специально прижимал его к прутьям.

В приюте Гека, как ласково его называют волонтеры, полюбили все. Да и как иначе? Ведь он такой душка.

В центре «Спаси меня» Гектора с больными лапками любили все. Дети приходили на экскурсии специально, чтобы посмотреть на него. Фото из архива Карена Даллакяна.

За годы, проведенные здесь, Гектор вырос из маленького котенка в 130-килограммового тигра. Ему стало тесно в вольерах челябинского центра. Поэтому, как ни жаль было расставаться, Карен принял трудное, но единственное правильное решение: отправить полосатого пациента на Родину.

Подросший Гектор благодарил доктора Айболита за спасение при любом удобном случае. Фото из архива Карена Даллакяна.

Но поскольку из-за пережитых травм путь в дикую природу тигру оказался заказан, договорились, что Гека примет Центр реабилитации диких животных «Утес» под Хабаровском: среди сугробов и природы тигру будет гораздо лучше, чем на Южном Урале. Тем более в «Утесе» уже более 12 лет живет другой пациент Даллакяна, амурский тигр Жорик, который в свое время перенес огромное количество операций. У него нет части челюсти.

Когда-то он тоже жил в зоопарке, где на обед хищнику дали курицу. В итоге кусок трубчатой кости застрял у него в челюсти. Начался процесс гноения, животное увядало. Но Карен его спас и перевез в Хабаровский край.

Кстати, в «Спаси меня» Жорика называют старшим братом Гектора.

Как, в тайгу? А это где? Фото из архива Карена Даллакяна.

В путь!

На историческую Родину Гека репатриировали 23 августа.

В день отправки в приюте «Спаси меня» было суматошно. Провожать его приехали журналисты и фотографы. Животные в вольерах волновались. А девушки-волонтеры центра едва сдерживали слезы. Иногда они просовывали руки сквозь прутья клетки, чтобы погладить тигра, который уезжал навсегда.

Перед отправкой Карен Даллакян, который сам себя в шутку называет «мамой-папой» Гектора, отрезал у него крошечный клочок шерсти. На память.

Этот клочок шерсти теперь будет храниться в музее при Центре «Спаси меня». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Это для музея, там у нас есть образцы шерсти и других наших «котят», - объяснила заведующая музеем спасенных животных Валерия Васина, уже не сдерживая слез. - Я его маленького держала на руках, постоянно за ним наблюдала. Вы знаете, как будто новый ребенок у меня тогда появился. И прощаться очень тяжело, поэтому частичка остается с нами навсегда.

Чтобы переместить Гектора в клетку-переноску, его пришлось временно обездвижить.

Чтобы перенести Гектора из вольера в клетку-переноску, хищнику сделали успокоительный укол. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прежде чем закрыть клетку деревянной муфтой для перевозки, Карен наклонился и что-то шепнул тигру. Тот жалобно рыкнул. И «коробку» на машине повезли в екатеринбургский аэропорт «Кольцово». По дороге – одна остановка: Гектору дали воды и мяса.

Клетку, «обшитую» ДСП, из Челябинска до «Кольцово» везли на грузовичке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В грузовом терминале аэропорта, после всех необходимых взвешиваний и наклейки маркировок, тигра еще раз плотно покормили. И затем, после нескольких часов ожидания – уже в небо, на самолет до Хабаровска….

Вместе с «сыном» полетели «папа»-ветеринар и пара его помощников. За Гектором полетели и несколько уральских журналистов.

Сплошные нервы

«Не бойся, Гека, папа рядом. Ты дома, ты в безопасности», - ласково приветствовал подопечного Карен, когда самолет приземлился в Хабаровске. В ответ хищник прижался головой к «папиной» руке, протиснутой между прутьев клетки. У всех, кто увидел эту сцену, на глаза навернулись слезы умиления.

В дороге Карен то и дело успокаивал «сыночка». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пути Гектор нервничал и сгрыз железную миску. Осмотр показал: тигр поцарапал губу, рана не глубокая и быстро заживет.

Карен Даллакян показал журналистам, что Гектор сотворил в пути с миской. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- К приезду тигра мы подготовили фиксационную клетку, - рассказал руководитель центра реабилитации диких животных «Утес» Эдуард Круглов. - Здесь у него есть два отсека, будка и выход в вольер – огороженные полгектара тайги. Этого для него вполне достаточно. Наша задача – следить за новоприбывшим. Тигр переехал в другую климатическую зону, он должен привыкнуть к новым условиям. Гектор ни разу не ступал на землю, не был в тайге, не сталкивался с высокой влажностью, поэтому очень важна адаптация.

Первое время в «Утесе» Гектор будет жить во временной клетке. Когда освоится, его выпустят в просторный вольер. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Новый дом Гектор воспринял с волнением. Ходил по клетке, то и дело принюхивался. Но первую ночь на исторической родине зверь уже провел спокойно: забрался в будку и позволил местным лисам угоститься его мясом.

В Хабаровском крае для Гектора созданы идеальные условия: в тайге он будет больше ходить и развивать лапы. Особенно зимой. В тайге сугробы высокие и плотные. Прохаживаясь по ним, тигр будет укреплять мышцы. Также в вольере у Гектора есть овраг, где скапливаются талые воды. В нем тигр сможет плескаться, и это еще один огромный плюс в процессе реабилитации. А будущей весной в новом доме Гектора планируют установить бассейн.

За состоянием хищника ежедневно будут следить специалисты «Утеса» с 30-летним опытом работы с дикими животными. Плюс около десяти килограммов мяса в день ему обеспечены до конца жизни. Расходы на пожизненное содержание, лечение и кормление тигра взяла на себя хабаровская горнодобывающая компания.

«Уверены, что Гектор легко приживётся на новом месте, а мы будем помогать сотрудникам «Утёса» всем необходимым. Уже сейчас заключён многолетний контракт на содержание Гектора. Это питание и личный ветеринар. Надеемся также, что появление нового подопечного вдохнёт жизнь в реабилитационный центр «Утёс», здесь снова появится масса гостей и неравнодушных людей, которые захотят помочь, поучаствовать в спасении и реабилитации диких животных», - сказала начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Амур Минералс» Олеся Куликова.

У тигра-инвалида будет все, что нужно для счастливой тигриной жизни. И свежее мясо, и пни, чтоб точить когти. Фото из архива Карена Даллакяна.

Папины слезы

Первые несколько дней на новом месте рядом с Гектором был Карен. Ветеринар магическим образом влиял на его состояние: рядом с ним тигр становился спокойнее и по возможности старался быть ближе к «папе». Кстати, Жорик, завидев Карена, тоже оживился: заметался по клетке и приветственно заурчал.

«Старший брат» Гектора Жорик лишился части челюсти из-за того, что в зоопарке, где тигр когда-то жил, его кормили куриными костями. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Любой подопечный оставляет на сердце следы. Но я понимаю: наша миссия – делать животным хорошо, и то, что они находятся в таких условиях – это здорово. Считаю, что территория для зверей-инвалидов – не зоопарки в Краснодарском крае или Ленинградской области. Они должны жить в своем ареале обитания, для тигров это Дальний Восток. Здесь вместе с человеком их реабилитирует природа, - поделился мнением Карен Даллакян.

Но находиться с Жориком и Гектором постоянно Карен мог – в Челябинске его ждали и другие подопечные, которым необходима помощь. Прощание ветеринара с Гектором было трогательным: «Папа не может остаться с тобой, Гека. Теперь ты будешь жить здесь, тут за тобой присмотрят, тут тебе будет хорошо. Пока, малыш. Будь умницей».

- Самое тяжелое – это когда оставляешь «ребенка». Да, оставляешь в надежных, ответственных руках, но все равно сложно. Я буду звонить и спрашивать про каждый шаг Гектора, потому что мне это очень важно. Не хочу показывать эмоции на публике, может, в одиночестве и заплачу – это естественно. В Челябинске, конечно, будет тяжело ходить мимо пустой клетки Гектора и вспоминать все, что было. Но, в любом случае, тигр в надежных руках, - сказал ветеринар и утер скупую слезу.

Хоть Гектор и не желал покидать свою будку, на прощание все же вышел к «папе». Потерся о его руку, фыркнул и грустно посмотрел уходящему Карену вслед. Впереди у Гектора ждало знакомство с дальневосточной тайгой и новые встречи: с обитателями центра, дикими животными, которые часто приходят к тонкой сетке, и людьми, которые желают ему только добра.

Гектор попрощался с «папой». Теперь у тигра начинается новая, самостоятельная, жизнь. Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Первые шаги из карантинной клетки в большой таежный вольер тигр сделал через неделю. Когда освоился на новом месте и привык к запахам.

- Он не понял, где оказался, у него стресс сейчас небольшой, тем не менее он уже пометил территорию, осваивается, - радостно поделился достижениями нового питомца руководитель «Утеса» Эдуард Круглов.

По его словам, Гектор – уже никакой не трусишка, как еще недавно в Челябинске, а самый настоящий смельчак.

- Он очень смело поступил – сразу вышел из своей клетки в незнакомое пространство. Здесь он будет больше ходить, преодолевать естественные препятствия, будет развиваться, это очень хорошо для него, - улыбнулся руководитель «Утеса».

В добрый путь, Гектор! Новых тебе впечатлений!