Лина Сидорова: Нейросети не освобождают от знания основ

Искусственный интеллект все активнее претендует на роли, которые прежде были доступны лишь человеку, в том числе и в цифровом искусстве. Компьютерную графику сегодня используют в кино, музыкальных клипах, рекламе, игровой индустрии, и во всех этих сферах для ускорения производства активно применяют искусственный интеллект. Чтобы соперничать с нейросетью, цифровой художник должен обладать оригинальным почерком и владеть всеми современными инструментами ремесла.

У Лины Сидоровой – цифровой художницы, создательницы промо- и концепт-арта для крупных компаний и директора собственной школы CG LAB - есть свое ноу-хау, позволяющее преуспеть в конкурентной среде. В своей школе компьютерной графики Лина Сидорова обучает студентов по личной новаторской методике, в основе которой — открытия в области нейробиологии. За пять лет существования школу закончили более шести тысяч учеников. О роли науки в искусстве, сотрудничестве с AI и лидерстве в разработке компьютерных игр — в интервью с Линой Сидоровой.

— Если взглянуть на ваше портфолио цифрового художника, то в нем много фантастических городов и пейзажей из игр. Любовь к компьютерным играм и привела вас в профессию?

— Да, я мечтала работать в игровой индустрии со школы, потому что всегда любила игры, они меня вдохновляют. Тогда я еще не знала, что могу работать именно художником, и думала про игровую журналистику – мне нравилось читать и писать тексты об играх и через это быть причастной к ним. Погрузить человека в новый мир и рассказать ему историю или донести в такой форме какую-то мысль – это один из видов искусства. Я больше всего люблю рисовать цифровые пейзажи – в том числе и потому, что сама в процессе их создания долго нахожусь как будто внутри таких миров и эмоций, и могу это передавать другим людям.

— Вашей первой карьерной вехой была работа в Mail.ru, одном из крупнейших российских информационно-развлекательных порталов, где вы делали иллюстрации для рекламных кампаний таких популярных игр, как Armored Warfare, Warface, Skyforge. Какие проекты того времени вы считаете самыми интересными?

— Mail.ru предоставил мне уникальную возможность поработать в качестве художника десятков проектов одновременно. За относительно короткий промежуток времени я создала промоарты для множества известных игр. Помимо тех, что вы уже упомянули, это Archeage, Perfect World, Dragon Nest, Archeage, Strife, World of Speed, «Аллоды Онлайн», «Джаггернаут», «Троецарствие» и «Легенда: Наследие Драконов». Не каждый художник может похвастаться таким внушительным списком, и я действительно этим горжусь. Мои работы использовали, помимо сайтов и рекламных баннеров игр, в рекламных роликах, в том числе на телевидении, на баннерах в метро, в оформлении многометровых растяжек и оформления стендов на таких выставках, как «Игромир».

— Вы были весьма успешным художником, работая в найме, но решили совершить карьерный разворот и заняться преподаванием. Как возникла идея учить других?

— Запрос пришел извне — мне предложил написать курс коллега в Mail.ru, поскольку внутри компании я уже снискала, так сказать, славу специалиста по технике создания детальных реалистичных изображений с использованием фотографий и 3D. Спустя несколько лет я поняла, что развитие курса и мое преподавание откликается в сердцах художников и помогает им в карьере, и решила перевести его в новый онлайн-формат и расширить. Для этого я нарисовала множество новых пейзажей и записала процессы их создания. Кстати, один из них занял призовое место в конкурсе студии «Графит» и был опубликован в журнале для художников 2D Artist.

— Ваши ученики с легкостью проходят трехмесячный курс. Все дело в методике обучения? В ней, насколько я знаю, использованы “приемы” из области нейробиологии. Объясните, как это работает.

— Основа моего курса «Концепт арт окружения» - понятие пирамиды восприятия. Вокруг этой оси строится вся логика обучения.

Я открыла, что гораздо эффективнее думать и учиться рисованию в определенной последовательности, отталкиваясь от психологии, от того, как ваше произведение рассматривает конечный пользователь — зритель, а не сам творец. Я закрепила порядок отдельных этапов и оформила их в пирамиду, где ширина уровня зависит от степени важности компонента. Сначала идут восприятие пятен и их формы, краев — это этап композиции. Затем идет тон, или оценка расстояния до объектов в пейзаже, после — свет, детали, и только в конце — цвет. Звучит просто, но в итоге только на моем курсе есть подобная система, которая дает иллюзию легкости обучения и удобный инструмент анализа для дальнейшего развития художника на протяжении всей его карьеры. Подобная доступность — один из факторов, которые мотивируют учеников проходить курс до конца, а он продолжается больше трех месяцев.

— Ваши ученики обычно профессионалы или новички? Каким багажом должен обладать человек, желающий учиться у вас?

— Я разработала курсы таким образом, чтобы учиться у нас было интересно художнику любого уровня. Можно приходить абсолютным новичком и проходить сначала наши бесплатные курсы «по кнопкам», затем базовые, например, «Цифровой рисунок: основы». Если вы более опытный художник, то можете выбирать и оттачивать специальность по душе — у нас есть курсы по игровой графике и интерфейсам, персонажи, анатомия, пейзажи.

Если совсем страшно, то можно потренироваться и порисовать на нашем бесплатном челлендже с другими художниками, поучаствовать в конкурсах. Я сама всегда любила улучшать навыки на соревнованиях: когда есть сроки и конкретная цель, это мотивирует.

— Большинство художников, в том числе цифровых, по-прежнему мужчины. При этом большинство ваших студентов — женщины. Это случайность или сознательная политика, цель которой — работа с гендерными стереотипами?

— На наших курсах всегда было больше девушек, даже на тех, где надо было моделить суровое оружие. Сложно сказать, почему так происходит, я никогда не пыталась делать специальное гендерное оформление или тематику, но стараюсь поддерживать дружелюбную атмосферу, яркий дизайн с ироничным уткой-маскотом и определенный tone of voice с аудиторией, который близок моей личности. В школе художницы чувствуют себя комфортно и находят друзей.

Видеть, что мы вовлекаем и обучаем новых художниц, это здорово. И если мы тем самым помогаем изменить ситуацию на рынке кадров в игровой индустрии — это тоже замечательно. Однако мы рады обучать абсолютно всех, вне зависимости от пола, цели на развитие или навыков.

— Как на вашей работе сказывается развитие нейросетей, которые в последнее время демонстрируют явные успехи в создании арта?

— В художественном сообществе были волны протестов ввиду того, что текущие датасеты (от англ. Dataset – коллекция данных. – Ред.) самых популярных нейросетей обучены неэтично — на работах художников, которые не давали на это согласия. В итоге существуют работы нейросетей, копирующие уникальный стиль многих художников и даже целые куски их работ. Я надеюсь, что это разрешится в судебном порядке и на выходе мы будем иметь новый инструмент с этичной базой.

— С появлением искусственного интеллекта конкуренция в художественной среде стала еще острее. Не кажется ли вам, что все важнее становится и роль преподавателя, ведь нащупать и развить свой стиль начинающие художники зачастую могут лишь с помощью знающих наставников?

— В игровой индустрии с приходом нейросетей в их текущем виде все хаотично и непредсказуемо: какие-то компании внедряют, что есть, лишь бы успеть в гонке технологий, какие-то их отрицают и даже осуждают. Некоторые художники выгорают, оттого что их заставляют делать генерации, лишая возможности рисовать самостоятельно и требуя слишком много картинок на выходе, ведь процессы еще не отлажены. Некоторые в восторге от новых возможностей и стараются использовать искусственный интеллект везде, где только возможно. Истина, как всегда, где-то посередине. Нейросети могут снять часть рутины и стать помощником профессионалу, как в своем время это произошло при появлении графических планшетов, техник фотобаша (от англ. Photobash — техника создания изображений из фотографий с последующей обрисовкой. — Ред.) и развития 3D, VR (от англ. Virtual reality — искусственная реальность. — Ред.). При таких технологических скачках неизменным для любого художника остается необходимость изучения основ рисования и накопление визуальной библиотеки. Без знания таких основ, как композиция, тон, цвет, любой подобный инструмент будет либо бесполезен, либо использован не на 100 %.

— Ваша методика востребована среди коллег по цифровой индустрии – недаром такие игровые компании, как Mytona, Sperasoft, Pixonic, посылают к вам на учебу своих сотрудников. Каковы планы на ближайшее будущее — ваши и вашей школы?

— Расширение и дальнейшая экспансия: много областей цифрового и традиционного рисунка остались еще не охваченными. Планирую написать книгу по композиции пейзажа и соответствующий курс в комплект. Кроме того, в планах несколько курсов в соавторстве с мужем — он тоже художник — и перевод их на другие языки.

— Какие профессии в области компьютерной графики вы считаете наиболее перспективными?

— Любые. Мода на определенные профессии и технологии постоянно меняется, вопрос в том, нравится ли вам то, что вы делаете. Если вы будете получать удовольствие от профессии и будете хороши в своем деле, вы найдете работу. Если очень важен уровень зарплаты и количество вакансий, то на данный момент зарплаты больше у 3D-специалистов. Большие ценники бывают у NFT-продаж, а также в узких нишах - например, рисовать для индивидуальных заказчиков или быть специалистом по 3D-шерсти и волосам.