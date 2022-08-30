Цветы от «Комсомолки» и Геннадия Онищенко, легенды от Виктора Елисеева…

Иосиф Кобзон на концерте в Донецке, 2017 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Великий певец и политик ушел от нас четыре года назад, 30 августа 2018-го. В такой же спелый, цветочный день.

И за это время, пока Легенда не с нами, но - навечно в нашей памяти - сложился определённый - «кобзоновский порядок» поминок.

Из динамиков, установленных прямо у подножия памятника (а в скульптуре такого дорогого образа настолько точно воспроизведены и строгая осанка, и стремительная динамика нашего кумира) - звучали песни в исполнении Иосифа Давыдовича.

А на столах - под поминальным шатром - несколько бутылок водки «Кобзоновки».

Глаза Нели Кобзон заметно теплели, когда она представляла слово друзьям, коллегам и соратникам своего мужа. Или - просто поклонникам и фанатам.

А самым удивительным - хотя, для нас это было вполне нормальным - пожалуй, было то, что никто не говорил о Кобзоне в прошедшем времени.

Сестра Иосифа Давыдовича - Гелена Михайловна Кандель, дочь Наталья приветливо встречали и знакомых, и совсем незнакомых людей, которые пришли в этот день на Востряковское.

У могилы нашего выдающегося современника - Героя Труда Российской Федерации, Героя ДНР, Почетного гражданина Москвы - сугробы цветов.

Журналисты «Комсомольской правды» принесли букеты красных гвоздик - от наших журналистов и от имени академика РАН, Героя Труда Донецкой народной республики, председателя Землячества донбассовцев в Москве Геннадия Онищенко…

ДОСЛОВНО

«Иосиф Давыдович очень любил простых людей»

(Из выступления Виктора Елисеева, художественного руководителя и главного дирижера Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ, народного артиста России):

-… С уходом этого человека мы осиротели.

Конечно, все те слова, которые мы сегодня слышим, наверняка не восполнят всю горечь утраты, произошедшую с нами.

Он мне звонил каждое утро и говорил: «Не спишь?» А время – полседьмого. Я говорю: «Нет, Иосиф Давыдович». – «Не спи. Я не сплю, и ты не спи». И начинается очередной анекдот. Это было практически каждый день.

И мы жили вот в такой какой-то жизни, очень красивой и очень хорошей.

И я всегда ждал с вечера, думал, завтра что-то мне расскажет, встретимся на студии, опять будем что-то писать новое и так далее…

Мы с ним записали более 600 песен в нашей студии. И каждый день, каждая встреча на этой студии – это, если не сказать, что это романтическая встреча, но очень важная и полезная для нас для всех была.

А какое влияние он оказывал на окружающих!

Наш коллектив (у нас 300 человек сейчас в ансамбле) фактически он воспитал. По-настоящему воспитал.

А я старался пользоваться какими-то мгновениями и говорил: «Посмотрите, как Иосиф Давыдович готовится к выходу на сцену, посмотрите, как он одет с иголочки, посмотрите, какая у него осанка. Посмотрите, как он ведет себя в разговоре с людьми. Посмотрите, как он трудится, сколько он уделяет внимания своей профессии» и так далее. Это оказывало очень хорошее влияние на артистов, они брали с него пример.

И, кстати сказать, из-за этого еще дисциплина у меня потрясающая, благодаря Иосифу Давыдовичу. Потому что ничто так не научит людей правильно себя вести, как личный пример.

Сейчас будет концерт, посвященный 85-летию Кобзону. Мы с Иосифом (при подаче Нелички) пять юбилеев отгуляли. Это были яркие, очень интересные, начиная с 60 лет, праздники - когда мы на теплоходе с ним плыли.

Там был один эпизод очень интересный. Он купил весь корабль. На нем были 4 коллектива огромные. Корабль назывался «Александр Сергеевич Пушкин». И мы останавливались в городах и давали концерты.

А утром все собирались завтракать. И вдруг он говорит официанту: «Скажите, а у вас тушенка с гречкой есть?» Тот говорит: «Нет». Все сразу бросились исправлять ситуацию, побежали на берег, купили гречки, тушенки… И в обед сделали ему гречку с тушенкой. И он с таким аппетитом начал ее есть!

А я думаю - оплатил корабль, все турне, артистов и так далее, а тут гречку ест. Вот такие парадоксы удивительные.

Сказать о том, что он был редкий человек, это мало сказать. Он был выдающийся человек. Он был удивительный организатор, у него было огромное количество талантов. И, конечно, очень жалко, что он ушел из нашей жизни.

Вы знаете, он любил людей. И никогда ни перед кем не заискивал, ни перед чиновниками, ни перед правительством (он так их в шутку называл на своих концертах – Политбюро), но очень трепетно относился к любому простому человеку. И именно относился не то, что он тебя пожалел, что-то сказал ласково, посмотрел на тебя. Нет, он записывал просьбы.

Это был закон. Он выполнял его всегда.

Люди, конечно, могли удивиться, что какой-то маленький человек, и им занимается Иосиф Давыдович. Но он это делал, и делал это с большим удовольствием и желанием. Он очень любил людей, по-настоящему. Это не была показуха, это не был какой-то пиар, самопиар, а - искренне любил.

Я сейчас вспоминаю, когда мы приехали в Донецк первый раз после 2014-го года, его обступила толпа, там где-то полторы тысячи было человек. Вы бы видели глаза этих людей, вы бы видели, какая благодарность и какая надежда у них была на лице, как они ждали каждого слова, ловили эти слова.

И потом подошел какой-то пожилой мужчина, видно, что отставной военный (он в военной форме был). Подошел, приклонился перед ним на колено и поцеловал руки.

Это настолько было трогательно, настолько было редко и незабываемо.

Вот так народ к нему относился…