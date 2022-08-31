Сергей Венявский: Страна может и должна гордиться своими тружениками!

Главный победитель фотоконкурса «Лица труда-2019» Сергей Венявский.

Сергей Венявский – профессиональный фотограф с 30-летним стажем. Его фотографии много лет публикуются почти во всех федеральных средствах массовой информации и на страницах международных информационных агентств. Более 20 лет Сергей снимает общественные и политические события, теракты, катастрофы и локальные конфликты. Он награжден ведомственными наградами МЧС, МВД, МО и ОДКБ. Весной 2022-го Сергей Венявский был признан одним из 100 лучших мировых фотографов, снимающих репортаж.

О том, что в нашем фотоконкурсе принимает участие такой именитый профессионал, мы узнали только сейчас. В преддверии 5-летнего юбилея конкурса мы решили поближе познакомиться с теми, кто в разные годы стал его победителем. Оказалось, что коллектив подобрался творческий, интеллигентный, мыслящий и даже отчаянный.

В данный момент Сергей Константинович Венявский – наш главный победитель фотоконкурса «Лица труда-2019» – работает военным фотокорреспондентом на Украине. Много снимает, чтобы дать возможность людям увидеть правду собственными глазами и самим сделать выводы. Его снимки – 50 репортажных фотографий – экспонируются сейчас на выставке в Мариуполе и рассказывают о жизни в городе после освобождения. Его глазами мы видим сегодняшний день простых людей, пытающихся наладить быт в непростых условиях. Фотограф запечатлел последние майские дни освобождения завода «Азовсталь», работу волонтеров и спасателей, разрушенный, но несломленный город Мариуполь, который сегодня делает первые шаги по возвращению к обычной мирной жизни.

В конкурсе «Лица труда-2019» Сергей Константинович оказался благодаря супруге, которая увидела объявление в газете.

– Я отослал фотографии, – рассказывает сам Сергей Венявский. – Когда я вижу хороший конкурс, то я всегда участвую. Отослал снимки и забыл об этом. А когда мне позвонили с сообщением о выигрыше, то я решил поначалу, что это розыгрыш. С удовольствием и горечью вспоминаю ту съемку. С удовольствием – потому что невероятно интересно было побывать на редком производстве, занимающемся разведением и реализацией индюшатины. С горечью – потому что на данный момент предприятие, к сожалению, обанкротилось. А тогда меня поразило, как совсем молодая женщина-зоотехник так храбро и с любовью ухаживала за этими мощными птицами, зная каждую чуть ли не по именам. Индюки ведь до метра ростом вырастают и весьма тяжелые. Когда такая тушка по ногам проходится, то это ощутимо. Меня предупреждали, что могут и затоптать, и даже инструктировали, как себя вести, чтобы не навлечь на себя их агрессии. Одели, как космонавта, в комбинезон, чтобы я не принес с собой никакой инфекции, и просили быть очень аккуратным, не наступить ни на кого, а если что, то пробираться к стенке и бежать. Этот снимок «Индюшиная мамочка» я сделал в самом конце того посещения, когда уже почти уходил с производства, которое обошел все целиком. А оно было огромным, занимало несколько корпусов.

Снимок-победитель «Индюшиная мамочка». Автор фото: Венявский Сергей Константинович, Ростов-на-Дону.

Желаю конкурсу многолетнего продолжения, тема ведь очень нужная. В обществе подзабыли о героях труда, и это неправильно. Своими людьми, тружениками стране нужно гордиться, как это было когда-то в Советском Союзе. Раньше часто публиковали очерки о передовиках производства, печатали истории хлеборобов, столяров, монтажников, слесарей, всеми способами поддерживали уважение к рабочим профессиям. Поэтому задумка «КП» и Партии Дела хорошая и заслуживает дальнейшего развития.

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Сергей Венявский. Скрипичный мастер Андроник Ягубъянц

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