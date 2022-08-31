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Лица труда31 августа 2022 8:40

Сергей Венявский: Страна может и должна гордиться своими тружениками!

В преддверии 5-летнего юбилея фотоконкурса «Лица труда» мы решили поближе познакомиться с теми, кто в разные годы стал его победителем
Марина АНИКЕЕВА
Главный победитель фотоконкурса «Лица труда-2019» Сергей Венявский.

Главный победитель фотоконкурса «Лица труда-2019» Сергей Венявский.

Сергей Венявский – профессиональный фотограф с 30-летним стажем. Его фотографии много лет публикуются почти во всех федеральных средствах массовой информации и на страницах международных информационных агентств. Более 20 лет Сергей снимает общественные и политические события, теракты, катастрофы и локальные конфликты. Он награжден ведомственными наградами МЧС, МВД, МО и ОДКБ. Весной 2022-го Сергей Венявский был признан одним из 100 лучших мировых фотографов, снимающих репортаж.

О том, что в нашем фотоконкурсе принимает участие такой именитый профессионал, мы узнали только сейчас. В преддверии 5-летнего юбилея конкурса мы решили поближе познакомиться с теми, кто в разные годы стал его победителем. Оказалось, что коллектив подобрался творческий, интеллигентный, мыслящий и даже отчаянный.

В данный момент Сергей Константинович Венявский – наш главный победитель фотоконкурса «Лица труда-2019» – работает военным фотокорреспондентом на Украине. Много снимает, чтобы дать возможность людям увидеть правду собственными глазами и самим сделать выводы. Его снимки – 50 репортажных фотографий – экспонируются сейчас на выставке в Мариуполе и рассказывают о жизни в городе после освобождения. Его глазами мы видим сегодняшний день простых людей, пытающихся наладить быт в непростых условиях. Фотограф запечатлел последние майские дни освобождения завода «Азовсталь», работу волонтеров и спасателей, разрушенный, но несломленный город Мариуполь, который сегодня делает первые шаги по возвращению к обычной мирной жизни.

В конкурсе «Лица труда-2019» Сергей Константинович оказался благодаря супруге, которая увидела объявление в газете.

– Я отослал фотографии, – рассказывает сам Сергей Венявский. – Когда я вижу хороший конкурс, то я всегда участвую. Отослал снимки и забыл об этом. А когда мне позвонили с сообщением о выигрыше, то я решил поначалу, что это розыгрыш. С удовольствием и горечью вспоминаю ту съемку. С удовольствием – потому что невероятно интересно было побывать на редком производстве, занимающемся разведением и реализацией индюшатины. С горечью – потому что на данный момент предприятие, к сожалению, обанкротилось. А тогда меня поразило, как совсем молодая женщина-зоотехник так храбро и с любовью ухаживала за этими мощными птицами, зная каждую чуть ли не по именам. Индюки ведь до метра ростом вырастают и весьма тяжелые. Когда такая тушка по ногам проходится, то это ощутимо. Меня предупреждали, что могут и затоптать, и даже инструктировали, как себя вести, чтобы не навлечь на себя их агрессии. Одели, как космонавта, в комбинезон, чтобы я не принес с собой никакой инфекции, и просили быть очень аккуратным, не наступить ни на кого, а если что, то пробираться к стенке и бежать. Этот снимок «Индюшиная мамочка» я сделал в самом конце того посещения, когда уже почти уходил с производства, которое обошел все целиком. А оно было огромным, занимало несколько корпусов.

Снимок-победитель «Индюшиная мамочка». Автор фото: Венявский Сергей Константинович, Ростов-на-Дону.

Снимок-победитель «Индюшиная мамочка». Автор фото: Венявский Сергей Константинович, Ростов-на-Дону.

Желаю конкурсу многолетнего продолжения, тема ведь очень нужная. В обществе подзабыли о героях труда, и это неправильно. Своими людьми, тружениками стране нужно гордиться, как это было когда-то в Советском Союзе. Раньше часто публиковали очерки о передовиках производства, печатали истории хлеборобов, столяров, монтажников, слесарей, всеми способами поддерживали уважение к рабочим профессиям. Поэтому задумка «КП» и Партии Дела хорошая и заслуживает дальнейшего развития.

Сергей Венявский. Уборка винограда

Сергей Венявский. Уборка винограда

Сергей Венявский. Осетровые заводи

Сергей Венявский. Осетровые заводи

Сергей Венявский. Скрипичный мастер Андроник Ягубъянц

Сергей Венявский. Скрипичный мастер Андроник Ягубъянц

УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕМ ЮБИЛЕЙНОМ ФОТОКОНКУРСЕ «ЛИЦА ТРУДА-2022»

Лица труда: К юбилею фотоконкурса