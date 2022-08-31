Министр просвещения Сергей Кравцов - про новые школы, систему воспитания и молодых учителей

Фото: Вадим ЖИЛЬЦОВ

- Сергей Сергеевич, стартовал новый учебный год. Как вы оцениваете состояние и готовность системы образования?

- В первую очередь хочу поздравить читателей «Комсомольской правды» с Днем знаний. 1 сентября станет началом учебного года для 17,5 млн человек. В том числе почти два миллиона первоклассников. С образованием у нас так или иначе связана каждая семья. Так что это праздник нас всех, всей страны.

Про новые места в школах и не только в них

Важно, что в этом году после капитального ремонта открывается более одной тысячи школ. Родители, учителя увидят первые результаты большой президентской программы модернизации школьных зданий, причем не только стен, но и внутреннего содержания - поставлено новое оборудование, обучены педагоги. Кстати, зачастую дизайн и оформление школьных пространств предлагали сами «жители» школы - ученики, учителя.

ЦИФРА: До 2024 года в стране должны построить 1300 школ.

Строятся и новые здания. Более 150 новых образовательных учреждений 1 сентября примут ребят. Школы оснащены по последнему слову техники, обеспечены учебниками, дополнительной литературой.

Мы продолжим открывать в школах спортивные клубы, прививая ребятам любовь к здоровому образу жизни. Развивается программа школьных театров. В этом году в театральную педагогику будут погружены 17,6 тысячи детских коллективов.

Дополнительное образование играет важную роль в становлении личности ребенка, в развитии его талантов. Поэтому создается еще 150 тысяч новых мест в домах творчества, кружках, станциях юных техников, кванториумах, «IT-кубах».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Про повышение качества образования

Мы поступательно повышаем качество образования. Сегодня во всех школах начнут учить по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального и основного общего образования. Запускаем в пилотном режиме проект «Школа Минпросвещения России», которые собрал все лучшие традиции и практики организации учебного процесса. От непосредственно учебного процесса до организации питания ребят.

ЦИФРА: С 1 сентября бесплатным качественным горячим питанием будет охвачено более 5,5 млн младшеклассников.

В школах мы усиливаем воспитательную составляющую. Все школы начнут неделю с церемонии подъема государственного флага России. Причем непосредственно поднимать флаг будут самые достойные ребята. Для школьников это станет дополнительным стимулом хорошо учиться, проявлять себя в разных школьных мероприятиях.

Про «Разговоры о важном»

- Еще про воспитание в школе. Теперь классные руководители должны будут вести «Разговоры о важном». В чем их задача?

- Это тот случай, когда мы вводим новый внеурочный цикл по просьбе самих педагогов. Он связан с тем, что школьники адресуют учителям множество вопросов не по их предметам, а вообще про жизнь, простые человеческие ценности, про происходящее в мире.

Мы решили упростить работу педагогов, дать им методические материалы, которые помогут доступно и интересно отвечать на вопросы детей, рассказывать про историю страны и родного края, традиции и богатое культурное наследие. В этом суть «Разговоров о важном». Они будут проходить в начале каждой недели начиная с 5 сентября. Есть уже примерное расписание таких уроков на несколько месяцев вперед. Например, 26 сентября в 5 - 7-х классах темой обсуждения станет «День пожилых людей», будем говорить о заботе и уважении к старшему поколению.

- А эти материалы могут почитать родители? Они бы тоже, я думаю, воспользовались «подсказками» в разговорах с нашими продвинутыми школьниками.

- На портале «Единое содержание общего образования» создан специальный раздел. Он действительно пригодится и родителям, когда будут беседовать с детьми на темы ценностей, жизненных приоритетов.

Про уроки истории

- Сейчас велик запрос на качественное историческое знание. Но родители переживают - не получится ли так, что мы отодвинем в сторону какие-то другие предметы и теперь всецело погрузимся в процесс изучения истории?

- Думаю, любой родитель будет гордиться ребенком, который знает историю своей страны, своей семьи. Важно, чтобы эта работа была комплексной. Мы планируем начинать историческое просвещение с первого класса. Но никакой дополнительной нагрузки не будет. Будет углубление тем в рамках таких предметов, как «Русский язык», «Окружающий мир», «История», «Обществознание», «География», других дисциплин.

Напомню также про запрос об усилении исторических знаний в старших классах. Особенно это касается изучения отечественной истории. В этом поможет новый учебный курс «Введение в Новейшую историю России», а также мировоззренческий курс «Россия - моя история», разработанный для ребят 10 - 11-х классов.

Про будущих инженеров

- Мы развиваем и другие направления. Например, по поручению президента нашей страны в этом году открываются классы судо- и авиастроительного профилей. Первые 96 школ из 23 регионов открывают их с 1 сентября. Ребята попробуют себя в качестве инженеров, познакомятся с этими профессиями, смогут поработать на самом современном оборудовании: станках, 3D-принтерах и др.

ЦИФРА: С 1 сентября открываются еще 49 кванториумов и 72 «IT-куба». В этом году будет также создано 4,5 тысячи «Точек роста» - Центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

Новая детская организация

- Еще одна тема - создание всероссийского объединения детей и молодежи. Как оно будет развиваться?

- Создание такого объединения - своевременное решение. И, опять же, инициатива исходит от самих ребят. Взрослые помогают им претворить задуманное в жизнь.

Движение поможет развитию таланта ребят, а также будет вовлекать их в добровольчество, в общественно значимую деятельность. Готовится специальная программа для участников общероссийского движения. Мы соберем лучшее из примерных программ воспитания в школах, детских лагерях, из предложений детских движений и советников директоров по воспитанию.

Про советников по воспитанию

- Кстати, как развивается проект по работе в школах советников директоров по воспитанию?

- За прошедший год он доказал востребованность. Сейчас в школах, где есть такие советники, реализуются всероссийские проекты и программы «Орлята России», всероссийские профессиональные конкурсы «Флагманы образования. Школа», «Воспитать Человека», конкурс «Классное пространство». Действительно большая и представительная линейка конкурсов и инициатив. С нового учебного года советники появятся в школах еще 35 регионов. А через год они будут работать в образовательных учреждениях всех регионов страны.

Про школы в ЛНР и ДНР

Донецкая область, город Мариуполь. Школа № 53 открылась с начала боевых действий. В рамках гуманитарной помощи юным мариупольцам привезли учебники, в том числе по русскому языку и истории России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Давайте поговорим о ситуации с образованием в Донбассе и на освобожденных территориях. Местные власти заявляют, что школы по мере возможности готовы к приему ребят. Есть ли цифра, сколько школьников будет учиться с 1 сентября?

ЦИФРА: Почти 325 тысяч учеников приступают к занятиям на освобожденных территориях, в ДНР и ЛНР. Для них откроется свыше 1300 школ.

- К каждому образовательному учреждению мы подходили особо, проверяли его готовность, насколько занятия в нем будут безопасны. Кроме того, планируется в эти школы поставлять оборудование для специализированных классов, в том числе компьютерных, создавать условия для занятий спортом, расширять возможности дополнительного образования. В этом нам очень помогают регионы, взявшие шефство над отдельными территориями.

Часто слышим слова благодарности от жителей ДНР и ЛНР, освобожденных территорий за поставку учебников и книг.

ЦИФРА: Свыше 5 млн учебников поставлено Минпросвещения в школьные библиотеки ЛНР, ДНР и освобожденных территорий. Еще 2,5 млн прислали российские регионы. Ученики получают бесплатный комплект учебников.

- Не так давно, 6 июня, стартовал проект «Университетские смены». Дети из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и с освобожденных территорий в возрасте от 12 до 17 лет приезжали в российские вузы на образовательные программы, знакомились с нашей страной, достопримечательностями, традициями. Сейчас задумываемся о его продолжении в 2023 году.

Многие педагоги прошли повышение квалификации в России. Мы подготовили их к работе по российским образовательным стандартам, дали возможность обменяться опытом с нашими учителями.

ЦИФРА: Всего до конца 2022 года профессиональную подготовку пройдут 14 тысяч педагогов. В первую очередь это учителя начальных классов, истории и русского языка.

Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Про программу «Профессионалитет»

- Многие предприятия уже ждут выпускников федеральной программы «Профессионалитет». Когда она стартует?

- Система среднего профессионального образования в последнее время интенсивно развивается.

ЦИФРА: В этом году в колледжах будет открыто еще 900 современных мастерских и 15 региональных Центров опережающей профессиональной подготовки.

Сейчас 60% выпускников 9-х классов и 30% выпускников 11-х классов поступают в колледжи. За последние 6 лет прием на программы СПО увеличился более чем вполовину.

С 1 сентября в 42 регионах студенты начнут обучение в образовательно-производственных центрах в рамках проекта «Профессионалитет». Этот проект помогает за более короткое время подготовить специалистов, востребованных на рынке труда. Во-первых, потому что в него тесно интегрированы компании-работодатели. Во-вторых, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием и программным обеспечением. В-третьих, студентов будут обучать мастера, опытные специалисты, прошедшие дополнительную переподготовку. Когда ребята выйдут на рынок труда - это уже фактически готовый специалист, причем обученный в более короткие сроки.

Про новых учителей

Для студентов педагогических вузов сейчас сформированы современные образовательные программы. Фото: Полина КОЛЕСНИКОВА

- Наконец, тема педагогических кадров. В социальных сетях много обсуждают нехватку учителей. Как привести в школу молодых педагогов?

- Сегодня педагогические специальности востребованы у молодых ребят. Мы сейчас подводим итоги приемной кампании в педагогические вузы, но уже очевидно, что количество заявлений абитуриентов на педагогические направления увеличилось в полтора раза.

Стараемся, чтобы ребята, которые пришли в педагогические вузы, уже с этого этапа понимали, насколько престижна и интересна профессия учителя. Формируем для них современные образовательные программы, синхронизированные с нашим фундаментальным «Ядром высшего педагогического образования».

Фактически появляется единая образовательная среда. Не только в части инфраструктуры, но и в части качества преподавания, возможностей для саморазвития. В каждом педагогическом вузе - а их у нас 33 - открыты и действуют технопарки универсальных педагогических компетенций. В этом году к 10 созданным педагогическим кванториумам добавятся еще 10.

Про повышение статуса педагога

- Педагоги очень ждут и позитивных изменений в Год педагога и наставника…

- Они обязательно будут. Уже сделано многое. Например, из закона «Об образовании» окончательно убрано понятие «образовательная услуга». Законодательно оформлено решение о снижении бюрократической нагрузки на учителей. С 1 сентября 2022 года четко определен перечень документов, которые должен заполнять учитель. Больше никаких бумаг от него не имеют права требовать!

Обязательно продолжим совершенствовать механизмы оплаты труда. При этом сохранены все надбавки классным руководителям, кураторам групп средних профессиональных организаций.

Мы готовы и дальше развивать нашу систему образования в диалоге с профессиональным сообществом, родителями, школьниками.