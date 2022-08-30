Герои спецоперации «Z»: рядовой Соколов предотвратил нападение боевиков на село

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак, предотвратили контрнаступления националистов и получили государственные награды. Но служат они не ради похвалы.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…», - отмечал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А графа Милорадовича после боя во время итальянских и швейцарских походов напутствовал так: «Штыки, быстрота, внезапность!... Неприятель думает, что ты за сто, за двести верст, а ты, удвоив шаг богатырский, нагрянь быстро, внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля; а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него как снег на голову; рази, стесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться; кто испуган, тот побежден вполовину; у страха глаза большие; один за десятерых покажется. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную».

ВЫЯВИЛ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ ВРАГА

Старший прапорщик Александр Булгаков

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир комендантского взвода старший прапорщик Александр Булгаков вместе с вверенным ему взводом в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих выполнял задачу по освобождению одного из крупных населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Продвигаясь по городу в заданном секторе, Александр обнаружил огневые точки противника и, выбрав выгодное место для атаки, силами взвода атаковал позиции националистов. В завязавшемся боестолкновении, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, взвод под командованием старшего прапорщика Булгакова Александра уничтожил 2 боевые машины противника и 10 радикалов, не допустив при этом потерь личного состава. Смелые и решительные действия старшего прапорщика Александра Булгакова, а также слаженность и профессионализм его подчиненных способствовали выполнению задачи по вытеснению националистов из города».

ВЫНЕС С ПОЛЯ БОЯ ТОВАРИЩА

Прапорщик Владимир Амехин

Фото: Министерство обороны РФ

«Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев с российскими войсками, районами, атаковал позиции батальонно-тактической группы российских десантников, в составе которой действовал прапорщик Владимир Амехин. В ходе ожесточенного боя с националистами Владимир Амехин обнаружил в секторе ведения интенсивного огня, российского военнослужащего, получившего тяжелые осколочные ранения. Прапорщик Амехин, проявляя мужество и отвагу, под непрекращающимся огнем противника эвакуировал его в безопасную зону, оказал ему первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь. Вернувшись на позицию, Владимир продолжил вести бой с националистами. По итогам боя националисты, несмотря на превосходящие силы, понеся существенные потери, отступили.

Спустя несколько дней, продвигаясь по маршруту движения колонны российских Вооруженных Сил, обнаружил скрытые позиции националистов, готовящих засаду. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, доложив командиру, Владимир одним из первых вступил в бой с противником, в ходе которого уничтожил до 5 боевиков. Застигнутые врасплох националисты отступили».

ПРЕДОТВРАТИЛ НАПАДЕНИЕ БОЕВИКОВ

Рядовой Даниил Соколов

Фото: Министерство обороны РФ

«Рядовой Даниил Соколов в составе подразделения выполнял задачу по несению службы на блокпосте, расположенном на подступах к населенному пункту, освобожденного от украинских националистов. Ведя наблюдение за прилегающей местностью, Даниил обнаружил приближение к позициям подразделения БМП противника. Оценив ситуацию, Даниил немедленно запросил подкрепление у командования и вступил в бой. Заняв выгодную позицию, удобную для ведения огня, рядовой Соколов поразил противотанковой управляемой ракетой боевую машину пехоты националистов. В результате выстрела, БМП получил повреждения и загорелся.

Националисты открыли ответный огонь по Даниилу. В ходе боя рядовой Соколов получил огнестрельное ранение, однако, невзирая на ранение, сменил огневую позицию, и продолжил удерживать оборону. Ведя огонь по врагу, Даниилу удалось удержать рубеж до прибытия основных сил. Смелые и решительные действия Даниила Соколова позволили предотвратить нападение организованной группы украинских националистов на населенный пункт».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Накануне Дня знаний министр обороны России Сергей Шойгу, напутствуя суворовцев, нахимовцев, кадетов, воспитанниц, курсантов и слушателей, сообщил, что в соответствии с решением Президента России с этого учебного года каждая неделя будет начинаться с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. Он поздравил личный состав образовательных учреждений с началом нового учебного года: «Уважаемые слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники и воспитанницы президентских кадетских, суворовских военных, Нахимовского военно-морского, Московского военно-музыкального училищ и кадетских корпусов, учащиеся общеобразовательных школ! Уважаемые руководители, преподаватели и работники образовательных учреждений! Дорогие ветераны! 1 сентября в образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации отмечается День знаний. Это праздник не только тех, кто сядет за парты в учебных классах и аудиториях, но и всех, кто будет обеспечивать образовательный процесс. Каждый учебный год по-своему особенный. Он несёт новые открытия, закладывает основы будущих успехов и достижений. Высокие стандарты обучения, постоянно совершенствующиеся программы и материально-техническая база, внедрение передовых технологий позволяют осуществлять подготовку компетентных, целеустремлённых и современно мыслящих молодых людей, которые хотят быть полезными своей стране. В настоящее время ведомственные образовательные организации обладают необходимыми для этого ресурсами. Уверен, что под руководством опытных педагогов и наставников учащиеся приобретут полезные знания и навыки для того, чтобы в будущем стать высококвалифицированными и востребованными специалистами. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в учёбе, службе и труде на благо Отечества»!

Кроме того, глава ведомства обратил особое внимание на получение выпускниками навыков управления подразделениями и практику межвидового взаимодействия: «Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения, создана современная учебно-материальная база, преподавательский состав кафедр специальных дисциплин прошёл стажировку в войсках», – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

СПРАВКА «КП»

В первый день осени к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны России приступают свыше 2,5 тысяч слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 тысяч иностранных военнослужащих из 69 государств мира и около 16 тысяч воспитанников довузовских образовательных организаций.