Победивший рак Филипп Янковский помолодел и отлично выглядит

Филипп Янковский на премьере сериала "Контейнер". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Филипп Янковский по праву считается достойным наследником своего звездного отца Олега Янковского. В копилке актера – десятки ярких ролей. Много лет подряд поклонники не подозревали, что Филипп борется с серьезной болезнью. Актер скрывал свой диагноз от публики, и только в 2014 году стало известно, что он лечится от онкологии. У актера диагностировали фолликулярную лимфому в третьей стадии. Янковский наблюдался у лучших врачей, он прошел несколько курсов химиотерапии, в том числе, и в Израиле, и смог победить рак. «Все хорошо. Все осталось в прошлом. Живем, работаем», - заверил артист. Минувшим вечером Филипп представил свою новую работу. Актер появился на премьере второго сезона сериала «Контейнер».

Продолжение многосерийной драмы стартует на платформе START с 8 сентября. За неделю до выхода второго сезона в онлайн-кинотеатре сериал оценили зрители и гости Московского международного кинофестиваля. Актеры телепроекта и его режиссер Алексей Ляпичев представили на ММКФ первую серию нового сезона.

«Контейнер» - это история о суррогатной маме Саше, которая переживает за ребенка, биологической матерью которого она не является. Ее роль играет Оксана Акиньшина. Филипп Янковский перевоплотился в заказчика – богатого чиновника Вадима. В новом сезоне сурмама Саша переезжает жить в его особняк, где главенствует жена Вадима Марина (ее роль играет Маруся Фомина). В доме начинают кипеть нешуточные страсти, на которые совершенно не рассчитывали герои сериала.

В сериале Янковский перевоплотился в заказчика – богатого чиновника Вадима. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Филипп Янковский на красной дорожке позировал вместе с Оксаной Акиньшиной: стоя перед камерами, актеры о чем-то весело переговаривались и смеялись. Для выхода в свет Янковский выбрал белую рубашку, черные брюки и белые кроссовки. Актер отлично выглядит – судя по всему, проблемы со здоровьем остались для него в прошлом. Еще год назад артист, переживший семь курсов химиотерапии, выглядел похудевшим и осунувшимся. Теперь же он заметно помолодел и смотрится моложе своих 53 лет.

Филипп Янковский и Оксана Акиньшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- У всех бывают разные диагнозы, но у меня с божьей помощью и с помощью врачей удалось преодолеть болезнь. Спасибо за внимание, - благодарил поклонников артист несколько лет назад. - Я выздоровел, и это огромная радость.