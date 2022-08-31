Месть Чарльза, заговор MI-6 и инсценировка: 5 конспирологических теорий версий гибели принцессы Дианы

Спустя четверть века гибель Дианы продолжает будоражить мысли людей Фото: REUTERS

- Боже мой, боже мой, - тихо шепчет принцесса Диана. Ее голоса почти не слышно, слова только угадываются. - Оставьте меня в покое.

За несколько минут до этого, в 00:25 черный Мерседес на полном ходу врезается в 13-ю бетонную колонну в тоннеле Альма недалеко от Триумфальной арки в Париже. В машине четверо: на заднем сидении - леди Ди и ее возлюбленный, египетский наследник-миллиардер, кинопродюсер Доди Аль-Файед, спереди - телохранитель Тревор Рис-Джонс, а за рулем - водитель Анри Поль.

Первыми на месте трагедии оказываются фотографы-папарацци. К этому моменту водитель и Доди Аль-Файед мертвы. Телохранитель и принцесса Диана живы. Молодой спасатель Ксавье Гурмелон, первым оказавшим помощь Диане, будет вспоминать, что был уверен, что леди Ди выживет.

- У нее было слегка повреждено правое плечо, больше ничего особенного. Даже крови не было, - рассказал он таблоиду The Sun в 2017 году.

Узнав о случившемся, у Дианы происходит сердечный приступ. Гурмелон делает ей непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Скорая помощь забирает принцессу в больницу только в 1:30. В дороге ее состояние ухудшается, в госпиталь Диану привезут только в 2:06. Врачи будут бороться за ее жизнь более двух часов, но обширное внутреннее кровоизлияние, которое будет давить на сердце и правое легкое, и разрыв вены в легком, которое обнаружат слишком поздно, унесут жизнь всемирной любимицы.

25 ЛЕТ — ЧТО НОВОГО?

Спустя четверть века эта гибель продолжает будоражить мысли людей. Многие не верят в несчастный случай. За 25 лет было проведено два расследования - французской полицией в 1999 году и английской - в 2008-м. Заключения были схожи: авария произошла по вине водителя (в его крови нашли алкоголь, опасное вождение), из-за неисправности ремней безопасности (на заднем сидении они не работали), а также преследования репортеров, что заставило Анри Поля превысить скорость.

По словам бывшего комиссара Скотланд-Ярда лорда Джона Стивенса, который два года руководил расследованием смерти леди Ди, следователи изучили 104 версии трагедии, в том числе самые немыслимые. «КП» разбиралась в конспирологических теориях, окутавших принцессу Диану.

Первыми на месте трагедии оказываются фотографы-папарацци Фото: REUTERS

ВЕРСИЯ №1: КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ

«Мой муж замышляет мое убийство», - гласила записка, якобы полученной от леди Ди ее дворецким Полом Барреллом в 1993 году. Баррелл настаивал, что Диана подозревала, что принц Чарльз подстроит несчастный случай с ее авто из-за того, что не мог снова жениться, а смерть супруги давала ему «зеленый свет» на это.

Таинственная записка всплыла на свет спустя 10 лет, в 2003-м, и спровоцировала создание в Британии следственной группы, изучившей все консирологические теории.

- Принц Уэльский отрицал свою причастность к гибели. А когда речь зашла об этой записке, он ничего не мог понять. Он был ошеломлен так же, как и все остальные, - признался лорд Стивенс, проводивший допрос Чарльза и других членов королевской семьи.

О том, что за смертью Дианы может стоять королевская семья, заговорили сразу после аварии в Париже. На руку сторонникам этой теории сыграла пауза, которую взяли Виндзоры. После гибели леди Ди Елизавета II несколько дней хранила молчание, а вся семья оставалась в уединении в шотландской резиденции Балморал. Потом королева призналась, что хотела уберечь семью и Уильяма и Гарри от назойливых папарацци.

Тогда заговорили, что смерть Дианы была выгодна Букингемскому дворцу, мол, принцесса опозорила корону и лично Чарльза в скандальном интервью BBC, рассказав о его романе на стороне. Поэтому еще один «плевок» в виде романа с мусульманином Виндзоры простить бунтарке не смогли.

В пользу этой версии звучали заявления, что Диана и Доди планировали объявить о помолвке 1 сентября, а также, что принцесса была беременна от возлюбленного. Но медэкспертиза показала, что леди Ди точно не ждала ребенка. Что до помолвки, то и тут несостыковка - к тому моменту Диана и Доди были знакомы около двух месяцев, а вместе провели не более 23 дней. Да и камеры у ювелирного магазина зафиксировали, как Доди выходит из бутика с каталогом, а не коробочкой с кольцом.

Многие не верят в несчастный случай Фото: REUTERS

ВЕРСИЯ №2: ШОФЕР

Первые заголовки прессы недвусмысленно указывали на истинного убийцу: «Пьяный как свинья». Речь о водителе Анри Поле. В его крови медэксперты действительно обнаружат превышающую допустимую дозу алкоголя.

Следствие установит, что Анри попросят сесть за руль уже после окончания рабочего дня. Его в качестве водителя предложил паре отель Ritz, где ужинали Диана и Доди. При этом никаких доказательств, указывающих, что водитель был вусмерть пьян, нет. Камеры зафиксировали, как он с первого раза припарковал у отеля свой авто, перемещался вместе с парой до Мерседеса, есть показания свидетелей, с кем он общался, что Анри Поль был адекватен. Да и вряд ли Диана и Доди сели бы к водителю, от которого несло алкоголем.

Тем не менее, следствие посчитало, что именно небрежное вождение Поля привело к гибели принцессы. Впоследствии у конспирологов закрались сомнения: они посчитали, что Поль действительно мог быть трезв в ту ночь и на убийство Дианы и Доди пошел осознанно. Почему? Да потому что он агент MI6, а британская спецслужба давно мечтала убрать непокорную принцессу. Но что-то пошло не так, поэтому Поль погиб, а MI6 выдумала историю с алкоголем.

25 лет назад произошла одна из самых загадочных автокатастроф века Фото: REUTERS

ВЕРСИЯ №3: СПЕЦСЛУЖБЫ

Версия о заговоре спецслужб - одна из самых популярных у конспирологов. При этом неважно, о каких спецагентах идет речь - английских или американских. Здесь кроется много вопросов, например, почему ни одна из 14 камер, установленных в туннеле Альма, в момент аварии не работала? Объяснение позднее нашлось, мол, эти камеры в ведении общества городского транспорта, а после 11 вечера они работают, но запись не ведут.

Почему были не исправны ремни безопасности на заднем сидении? Приближенные к принцессе отмечали, что она всегда пристегивалась, даже будучи на пассажирском сидении. Более того, Ritz в последний момент предоставил паре Мерседес, заявив, что у автомобиля, на котором они перемещались до этого по Парижу, обнаружилась поломка. Совпадение?

Откуда взялся таинственный белый Fiat Uno, который подрезал Мерседес? И кто ослепил водителя яркой вспышкой света, из-за чего тот потерял управление и врезался в столб? Эти два факта были доказаны следствием и подтверждены свидетелями, а впоследствии эксперты назвали такой метод воздействия на водителя излюбленным у спецслужб. К слову, владельца Fiat и сам авто так и не нашли. Позднее заподозрили, что за рулем машины мог оказаться французский фотограф Джеймс Андонсон, у которого был такой автомобиль. Но Андонсон свою причастность отрицал, на тот вечер у него имелось алиби. В мае 2000 года тело фотографа нашли в сгоревшей машине, брошенной в лесу. Следствие посчитало, что это было самоубийство (несмотря на странный способ его исполнения), но сторонники теории заговоров посчитали, что так спецслужбы разобрались с человеком, который слишком много знал.

Самой сказочной и неправдоподобной кажется версия, что принцесса Диана собственноручно инсценировала свою гибель Фото: REUTERS

ВЕРСИЯ №4: ОХОТИЛИСЬ НА ДОДИ

- Это не несчастный случай. Все было подстроено, и это убийство, - заявил отец Доди миллиардер Мохаммед Аль-Файед. В течение 15 лет он не отказывался от своих слов, настаивая, что основной целью могла быть не Диана, а именно его сын. По его словам, в заговоре участвовали члены королевской семьи - принц Филипп, принц Чарльз, сестра Дианы Сара Маккоркодейл и другие, не желавшие видеть в качестве «отчима» будущего короля Британии египтянина.

Полиция хоть и брала во внимание личность отца и сына Аль-Файедов, но так и не делала ставку на сведение счетов конкурентов Мохаммеда через убийство сына. А такая версия тоже имеет место быть, поскольку за несколько лет до трагедии Мохаммед Аль-Файед обзавелся целым легионом врагов. Всеми правдами и неправдами он получил в собственность крупный универмаг Harrods в Лондоне. В то же время его обвинили в нелегальном финансировании консервативной партии, плюс ко всему он стал фигурантом нескольких уголовных дел - его подозревали в мошенничестве и хищениях.

ВЕРСИЯ №5: ИНСЦЕНИРОВКА

Самой сказочной и неправдоподобной кажется версия, что принцесса Диана собственноручно инсценировала свою гибель. После страшной аварии она изменила личность и начала новую жизнь вместе с Доди Аль-Файедом в стороне от всеобщего внимания.

Сторонники этой теории приводят аргумент, что тело леди Ди публике так и не показали, ее хоронили в закрытом гробу. Более того, все признания принцессы о подготовке ее убийства, например, принцем Чарльзом - ничто иное, как попытка подготовить окружение к своему «исчезновению».

Многим, кто восхищался самоотверженностью леди Ди, ее искренностью и добротой, хотелось бы верить, что где-то далеко в океане есть остров, на котором уже 25 лет живет принцесса Диана, радующаяся, что однажды выбрала не всеобщее внимание под вспышки камер, а тихую жизнь.