Не просто быть, а развиваться: как сегодня живут в России народные художественные промыслы

Народные художественные промыслы — это большое культурное наследие нашей страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях знакомая с гордостью показывала мне стоящую на полках в шкафу яркую коллекцию, собранную этим и прошлым летом. 25-летняя девушка активно путешествовала из Москвы по регионам России. Где-то - в отпуск ездила. Где-то - в формате выходных, отправляясь в турне вечером в пятницу, возвращаясь в воскресенье.

- Везде стараюсь покупать что-то местное, аутентичное, - рассказывает. - Но не магнитики банальные, конечно. Меня интересуют местные художественные промыслы.

Из Нижнего Новгорода она привезла чудесную шкатулку с хохломской росписью. Из Тулы - филимоновскую игрушку - забавного глиняного всадника на полосатом коне. Из подмосковного Павловского Посада - яркий набивной платок. Одно из сокровищ - деревянное «яйцо Фаберже» украшенное серебром - это знаменитая унцукульская насечка по дереву - символ Дагестана. И много чего еще удивительного есть на этих полках.

На площадке КП представители предприятий НХП смогли рассказать о себе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Знаешь, эти вещи мощно усиливают впечатления от поездок, - объясняет знакомая. - Иногда подолгу рассматриваю их. Во-первых, удивляюсь, какая все-таки Россия большая и разная. Во-вторых, думаю - ведь все это мастера придумали несколько веков назад, а знания и техника передаются из поколения в поколение.

Напомним, 2022 год был объявлен Президентом Годом культурного наследия народов России. Народные художественные промыслы оказались под пристальным вниманием Правительства России. Минпромторг провел большую работу по развитию отрасли. Тем не менее, остается еще немало вопросов, которые предстоит решить.

Медиагруппа «Комсомольская правда» тоже включилась в эту работу. При поддержке президентского Фонда культурных инициатив и Министерства промышленности и торговли РФ был запущен мультимедийный образовательный проект «Самобранка», который не только рассказывает о промыслах разных регионов, но и дает возможность мастерам и предприятиями объединяться, продвигая свою продукцию.

А одной из площадок для обсуждения насущных вопросов представителями официальных ведомств и мастерских, занимающихся народными промыслами, стала стратегическая сессия, которую организовали в редакции «Комсомолки».

ОСОЗНАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

- Мы понимаем, что народные художественные промыслы — это большое культурное наследие, можно сказать, культурный код нашей многонациональной страны. Но нам также понятно, что это еще и несколько недооцененная в нашей стране отрасль экономики. Очевидно, что народные художественные промыслы могут повысить свой вклад в нашу экономику с интенсивным развитием внутреннего туризма. А также, в нынешних условиях импортозамещения, когда многие международные бренды ушли с рынка и освободились ниши, отрасль народных художественных промыслов может претендовать на то, чтобы занять их, - объясняет заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Часто бывает, что многие уникальные мастера, народные умельцы и предприятия, занимающиеся народными промыслами, не могут рассказать о себе и о своей продукции широкой аудитории. Собственно, проект «Самобранка» и стал вкладом «Комсомольской правды» в развитие отрасли. Цель проекта - не только популяризация народных художественных промыслов, но и создание благоприятных условий для сохранения национального культурного кода и развития народных промыслов. Конечно, ни государство, ни медиа не решат всех проблем отрасли. В первую очередь сама отрасль, сами предприятия НХП должны трансформировать свое сознание и начать воспринимать себя не как что-то маленькое, не как вещь в себе, а осознать себя как действительно часть большой отрасли экономики. Нужно понимать, что все, что вы делаете, это не просто из любви к искусству, это вполне себе может стать большим, прибыльным для вас бизнесом, а для государства - вкладом в развитие нашей экономики - обратилась к участникам сессии Анжелика Сулхаева.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

Есть официальные данные: отрасль народных художественных промыслов в России на текущий момент - это около 500 организаций и 300 индивидуальных предпринимателей.

- 86 из этих организаций включены в федеральный перечень и государство оказывает им поддержку, - объясняет директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Колобов. - В прошлом году объем расходов федерального бюджета составил почти 600 млн рублей. Это позволило сохранить и нарастить темпы производства в отрасли и достигнуть показателя 8,2 млрд рублей.

Участие с стратегической сессии по видеосвязи принял директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпрома РФ Дмитрий Колобов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, в нынешнем году премьер-министр Михаил Мишустин проводил совещание на фабрике Жостово в Подмосковье (там уже 200 лет выпускают знаменитые подносы с цветочной росписью, - авт.). Итогом стало увеличение объема поддержки почти вдвое, до 1,1 млрд рублей.

- Мы очень надеемся, что эти деньги помогут предприятиям не только сохранять трудовые коллективы и обеспечивать финансово-экономическую стабильность, но и сделать определенные шаги в развитии, которые нам кажутся важными, - продолжает Дмитрий Колобов.

В первую очередь поддержка направлена на подготовку новых кадров, финансовую поддержку молодых мастеров и их наставников. Еще одно направление - создание современной, яркой и качественной упаковки, которая позволит народным умельцам увеличивать продажи. Третье направление - поддержка музеев и магазинов, работающих на предприятиях.

- Сейчас идет отбор предложений со стороны предприятий по поводу субсидий на рекламу на телевидении. Очень надеемся, что это поможет брендам, о которых жители еще не знают, продавать свою продукцию по всей стране. Темпы роста до 20% ежегодно были бы для нас идеальными и важными показателями развития и эффективности отрасли, - резюмировал Дмитрий Колобов.

Знания и техника народных промыслов передаются из поколения в поколение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГРАНТЫ НА ФЕСТИВАЛИ И ЭТНОМОДУ

Еще одна возможность для «промысловиков» получить средства на развитие - гранты Президентского фонда культурных инициатив. Сейчас на сайте фондкультурныхинициатив.рф как раз принимают заявки на гранты от представителей так называемой креативной индустрии, в которую включены и художественные народные промыслы. Ранее гранты получили уже более 3 тысяч заявителей из разных отраслей (общая сумма выданных средств - 8 млрд рублей).

- В некоторых странах около 5% валового продукта генерируют те самые креативные индустрии, - говорит заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Александр Чекшин. - Я посмотрел список заявок на гранты от представителей художественных народных промыслов. Список большой. Это и Тула, где занимаются восстановлением промысла керамики, и Белгород, и Якутия, и Владимир с фестивалем гончарного искусства, и другие регионы. Направления самые разные - резьба по дереву, гончарное искусство, вышивка.

Заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Александр Чекшин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Александра Чекшина, в последнее время появляются и молодежные проекты:

- Не секрет, что средний возраст в индустрии народных художественных промыслов - 50 лет и старше, поэтому молодежь очень важно привлекать. А еще у нас есть несколько проектов, где люди возрождают национальные костюмы, занимаются развитием этномоды - в Краснодарском крае, Мордовии, Башкортостане, Татарстане.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Руководитель Межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России» Елена Сургуладзе рассказала о некоторых проблемах отрасли. Например, самые интересные площадки, где можно расторговать как можно больше своей продукции, - различные фестивали. Но попасть на многие из них не получается, потому что производители узнают о них уже постфактум. Есть еще одна проблема - представители промыслов должны платить немаленькие взносы, которые серьезно сокращают и так невысокую для ручного труда прибыль. Многие эксперты просят отменять практику сбора взносов с «промысловиков».

Многие предприятия НХП считают, что, сохраняя самобытность, важно идти в ногу со временем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я в области туризма 28 лет работаю и последние 10 лет я плотно связана непосредственно с ремеслами, - говорит Елена Сургуладзе. - Да, сейчас у нас есть серьезные подвижки в сфере внутреннего туризма, возникли хорошие перспективы развития, но есть куда расти. Для этого нужно помогать и ремеслам. Помимо фестивалей нужны креативные пространства, связанные с народными промыслами, в которые туристы могут приезжать на регулярной основе.

Одно из направлений, на которое эксперт предлагает обратить внимание - развитие сельского туризма:

- Поехать в соседнее село, в соседний город - доступно для людей. Такие локации есть в окрестностях Питера, в Москве, нужны такие же предложения и в других регионах.

Народные художественные промыслы по своей значимости - направление национального масштаба. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГЛАВНОЕ: ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ НА СТРАТСЕССИИ

Участники стратегической сессии в «КП» составили список вопросов, требующих решения для дальнейшего развития народных художественных промыслов. Вот они по пунктам.

1. Молодому поколению с детского сада, с младших классов школы необходимо прививать культуру ремесла. Среди нынешней молодежи почему-то быть, скажем, дизайнером считается суперкруто, а мастером уже не очень. Да и в целом, культура делать что-то своими руками будто бы утеряна. («А ведь эмоции от изделия — это тоже товар!», - справедливо заметил один из участников). СМИ, школа, семья должны «работать на популяризацию» ремесел и в повышении престижа рабочих специальностей.

2. Молодые мастера нужны народным ремеслам, как воздух. Поэтому эксперты уверены: в местах производств нужно вернуть профтехучилища, которые уже работали когда-то.

3. Народные художественные промыслы по своей значимости - направление национального масштаба. Поэтому на государственном уровне нужна дорожная карта по их развитию, возможно отдельная федеральная программа или даже национальный проект. И что необходимо мастерам и производствам прямо сейчас - смягчение финансовой нагрузки. Например, как говорили участники сессии, - отмена взносов за участие в профильных выставках и фестивалях, льготы по страховым взносам для малого бизнеса, который занимается ручным трудом. Многие, кстати, отмечают - льготы для предпринимателей, особенно в таком узком направлении НХП, возможно даже важнее субсидий.

4. Предприятия НХП предлагают пересмотреть и упорядочить классификацию предприятий НХП, разграничить определения и нормативы «ремесел» и «народных промыслов» для регионального и федерального уровней соответственно.

Изделия из кости - сегодня достаточно редкое направление народных художественных промыслов Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Неизменная классика или эволюция?

Кстати, среди представителей народных промыслов есть одна тема, которая фактически делит отрасль на два лагеря. Кто-то выступает за то, что старый многовековой стиль должен оставаться неизменным. Кто-то считает, что при сохранении базовых стилевых отличий, каждый промысле все же должен развиваться.

PR-директор АО «Гжельский фарфоровый завод» Анастасия Праведнова во время стратегической сессии объяснила, как сохранять традиции и при этом не останавливаться в развитии.

- Мы не занимаемся консервацией. Мы занимаемся сохранением. И занимаемся развитием, —говорит Анастасия Праведнова. - Мы все с детства знаем гжель как нечто бело-синее. Но если мы посмотрим вглубь веков, мы увидим, что промысел менялся практически каждые полвека. Например, в XVI веке в гжельском регионе делали голосники, такие глиняные сосуды, которые устанавливались в храмах для улучшения акустики. Потом была аптекарская посуда. А далее «Гжель» начала меняться вслед за технологиями. В XVIII веке появилась майолика, а в XIX веке - фаянс и полуфаянс. Мастера перешли от цветной росписи к бело-синей. В тот момент Гжель - это десятки, если сотни маленьких заводиков в тот момент, мастера работали в каждом дворе. Во второй половине XIX века в Россию приходит фарфор. И гжельцы переключаются на него… А сейчас двадцать первый век. И мы меняемся. Это работает очень хорошо - средний возраст покупателя снизился с 55+ до 45+. А у нас в магазине на Пятницкой мы видим огромное количество совсем молодых людей, которые приходят не только за подарками для бабушек, но и покупают что-то из новых коллекций для себя.