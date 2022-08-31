Минобороны показало, как российские Су-25 громят украинских националистов

Все наши летчики справляются с задачами, они все герои независимо от званий и заслуг

- В день делаем по 3-4 боевых вылета на предельно малых высотах. Выполнили задачу по уничтожению командного пункта, но чаще поддерживаем наступление войск на поле боя.Все наши летчики справляются с задачами, они все герои независимо от званий и заслуг, - говорит командир эскадрильи.

На кадрах можно увидеть, как летчики штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ.

«Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. Для противодействия средствам ПВО противника летчики производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование», - комментируют кадры в Минобороны России.

На кадрах можно увидеть, как летчики бронированных самолетов отстреливают тепловые ловушки и совершают фигуры высшего пилотажа, чтобы уйти от обстрелов с земли.

В военном ведомстве отметили, что поражение укрепленных позиций и бронированной техники ВСУ зафиксировали средства объективного контроля.

Наши пилоты также регулярно атакуют воздушные цели противника. Им регулярно приходится сбивать Су-25 Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1937 беспилотных летательных аппаратов.

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Опубликованы также кадры работы подразделения РСЗО «Град» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа.

Только одним ударом подразделение уничтожило позиции средств ПВО и более 10 машин подвоза боеприпасов, в том числе и для американских 155-мм гаубиц М777.

Боевые задачи выполняются артиллеристами как днем, так и ночью.