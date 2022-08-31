«Я б в фотографы пошел – пусть меня научат»: В Кузбассе открылся первый в России колледж креативных индустрий

Проекты учащихся кемеровской Школы креативных индустрий высоко оценили на Международном детском культурном форуме в Москве. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«В Москву, в Москву!» - эта крылатая чеховская фраза больше не актуальна для талантливых ребят из Кузбасса, желающих получить творческую профессию. Реализовать свои мечты они могут, не уезжая из родного региона. Для этого в области создаются все условия. В этом году в Кемерово открылся первый в России Колледж креативных индустрий для выпускников 9-х и 11-х классов. В октябре в Новокузнецке начнет свою работу Школа креативных индустрий, где будущих режиссеров, монтажеров, аниматоров, специалистов по компьютерной графике и других представителей креативных индустрий станут обучать уже с 12 лет.

В 2023 году в регионе завершится строительство нового культурно-образовательного комплекса, в который войдет филиал санкт-петербургского Российского государственного института сценических искусств. Он станет вторым творческим вузом области, выпускающим специалистов в сфере культуры. В том же 2023 году Кузбасс ждет еще одно важное событие: в Новокузнецке откроется первый в России филиал московской Академии джаза. Соглашение об этом подписали губернатор Сергей Цивилев и директор Академии, народный артист России Игорь Бутман. Филиал академии разместится на базе новокузнецкого джаз-клуба «Геликон», который получит статус областного учреждения культуры.

- Молодежь - это будущее Кузбасса, - подчеркивает губернатор Сергей Цивилев. - В регионе живут очень талантливые и перспективные молодые люди. Именно им строить и развивать наш регион, им тут жить и прославлять Кузбасс. Поэтому мы создаем все возможности для того, чтобы они могли реализоваться. Мы разрабатываем и реализуем меры поддержки во всех областях - в сегодняшних экономических реалиях очень важно поддержать молодых людей, дать им те инструменты, которые помогут им воплотить в жизнь все идеи и планы. Мы стараемся давать нашей молодежи возможность получать любое образование, не выезжая за пределы региона. В 2020 году мы открыли школу креативных индустрий как направление дополнительного образования. Сейчас возникла идея присоединить эту школу к колледжу, чтобы начинать обучать детей с 1 класса. Креативные индустрии сейчас востребованы. Наша задача - сделать так, чтобы у ребят была возможность получить необходимые навыки, и сразу после окончания колледжа включиться в работу. Выпускников ждут в разных отраслях экономики региона, бизнесе, государственном управлении.

Первый в России колледж креативных индустрий открыли в Кемерово. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

ПЕРВЫЙ ИЗ СЕМИ РЕГИОНОВ

Колледж креативных индустрий в Кемерово появился в рамках федерального проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий». Проект реализуется Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что такие инновационные площадки для обучения представителей творческих профессий будут открыты в семи пилотных регионах страны. Кузбасс стал первым из них, где эта идея уже воплотилась в жизнь.

«Колледж креативных индустрий 42» будет работать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. Все места в нем - бюджетные. Первыми студентами колледжа стали 75 учеников 9-х и 11-х классов. они будут обучаться по направлениям «Графический дизайнер» и «Техника и искусство фотографии». Кроме того, в обеих программах предусмотрен блок занятий по интеллектуальной собственности и праву в креативном бизнесе. За счет регионального бюджета в колледже оборудовали лаборатории с самым современным оснащением, так что студенты после окончания учебы смогут сразу включиться в работу.

С открытием первого в России колледжа креативных индустрий кузбасских студентов и преподавателей поздравила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Марина Софронова.

- Это новое направление для Министерства просвещения РФ. Важнейшая задача — развитие творческого мышления молодежи в контексте общекультурных ценностей страны и региона. Нужно сохранять и развивать традиционные промыслы и аутентичные технологии, которыми гордились испокон веков наши предки. Дать им новый импульс развития с помощью тех новых цифровых технологиях, которые есть в арсенале специалистов креативных индустрий, - отметила Марина Софронова на открытии колледжа.

В рамках федерального проекта Минкультуры РФ «Придумано в России» в Новокузнецке 1 октября готовятся открыть вторую в Кузбассе Школу креативных индустрий. Она будет работать на базе Кузбасского колледжа искусств. Заниматься в ней смогут подростки от 12 до 18 лет. В Школе появятся студии звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, дизайна, интерактивных цифровых технологий VR и AR. Ежегодно в Школу будут набирать не менее 120 человек.

Первая кузбасская Школа креативных индустрий начала работать в Кемерове в 2020 году при филиале РГИСИ - Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства. Успехи ее учеников на днях высоко оценила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Глава Минкультуры РФ познакомилась с работами кузбасских школьников на интерактивных стендах в ходе первого Международного детского культурного форума в Москве.

В Новокузнецке в октябре начнет свою работу вторая в регионе Школа креативных индустрий. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

АБИТУРИЕНТЫ ИЗ 13 РЕГИОНОВ РОССИИ

Еще один новый вуз для кузбасских студентов, мечтающих о творческой профессии, начнет свою работу 1 сентября. Кемеровский филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) разместится в будущем культурно-образовательном комплексе, строительство которого будет полностью завершено в 2023 году. Комплекс строится по инициативе губернатора Сергея Цивилева и по поручению президента РФ Владимира Путина. Этим летом вуз набрал своих первых студентов из 13 регионов России и 5 человек - из Китайской народной республики. Всего на первый курс зачислены 63 студента.

Кроме классических направлений в искусстве регион активно осваивает новые цифровые технологии. В рамках проекта «Придумано в России» в Кемерове в 2022 году откроются два центра прототипирования цифрового контента. Первый заработает с 1 сентября на базе Кемеровского государственного института культуры. Здесь будут создаваться проекты в сфере веб, фото- и видеоконтента, 3D-прототипирования, разработки графического дизайна, мультимедиа. Второй - центр прототипирования «Цех» - откроется на базе филиала РГИСИ. В нем представители малого и среднего бизнеса смогут создавать прототип своего изделия в сфере креативных индустрий. Для них будут доступны направления «Интерактивные цифровые технологии», «Мастерская кукол», «Дизайн», «Современная музыка, звуковой дизайн и создание клипов», «Анимация», «Fashion и beauty-индустрия».