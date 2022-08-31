Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2022 7:55

«Я б в фотографы пошел – пусть меня научат»: В Кузбассе открылся первый в России колледж креативных индустрий

Глава региона Сергей Цивилев рассказал, как талантливая молодежь может реализовать свои способности, не уезжая из дома
Ксения БОГДАНОВА
Проекты учащихся кемеровской Школы креативных индустрий высоко оценили на Международном детском культурном форуме в Москве. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Проекты учащихся кемеровской Школы креативных индустрий высоко оценили на Международном детском культурном форуме в Москве. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«В Москву, в Москву!» - эта крылатая чеховская фраза больше не актуальна для талантливых ребят из Кузбасса, желающих получить творческую профессию. Реализовать свои мечты они могут, не уезжая из родного региона. Для этого в области создаются все условия. В этом году в Кемерово открылся первый в России Колледж креативных индустрий для выпускников 9-х и 11-х классов. В октябре в Новокузнецке начнет свою работу Школа креативных индустрий, где будущих режиссеров, монтажеров, аниматоров, специалистов по компьютерной графике и других представителей креативных индустрий станут обучать уже с 12 лет.

В 2023 году в регионе завершится строительство нового культурно-образовательного комплекса, в который войдет филиал санкт-петербургского Российского государственного института сценических искусств. Он станет вторым творческим вузом области, выпускающим специалистов в сфере культуры. В том же 2023 году Кузбасс ждет еще одно важное событие: в Новокузнецке откроется первый в России филиал московской Академии джаза. Соглашение об этом подписали губернатор Сергей Цивилев и директор Академии, народный артист России Игорь Бутман. Филиал академии разместится на базе новокузнецкого джаз-клуба «Геликон», который получит статус областного учреждения культуры.

- Молодежь - это будущее Кузбасса, - подчеркивает губернатор Сергей Цивилев. - В регионе живут очень талантливые и перспективные молодые люди. Именно им строить и развивать наш регион, им тут жить и прославлять Кузбасс. Поэтому мы создаем все возможности для того, чтобы они могли реализоваться. Мы разрабатываем и реализуем меры поддержки во всех областях - в сегодняшних экономических реалиях очень важно поддержать молодых людей, дать им те инструменты, которые помогут им воплотить в жизнь все идеи и планы. Мы стараемся давать нашей молодежи возможность получать любое образование, не выезжая за пределы региона. В 2020 году мы открыли школу креативных индустрий как направление дополнительного образования. Сейчас возникла идея присоединить эту школу к колледжу, чтобы начинать обучать детей с 1 класса. Креативные индустрии сейчас востребованы. Наша задача - сделать так, чтобы у ребят была возможность получить необходимые навыки, и сразу после окончания колледжа включиться в работу. Выпускников ждут в разных отраслях экономики региона, бизнесе, государственном управлении.

Первый в России колледж креативных индустрий открыли в Кемерово. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Первый в России колледж креативных индустрий открыли в Кемерово. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

ПЕРВЫЙ ИЗ СЕМИ РЕГИОНОВ

Колледж креативных индустрий в Кемерово появился в рамках федерального проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий». Проект реализуется Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что такие инновационные площадки для обучения представителей творческих профессий будут открыты в семи пилотных регионах страны. Кузбасс стал первым из них, где эта идея уже воплотилась в жизнь.

«Колледж креативных индустрий 42» будет работать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. Все места в нем - бюджетные. Первыми студентами колледжа стали 75 учеников 9-х и 11-х классов. они будут обучаться по направлениям «Графический дизайнер» и «Техника и искусство фотографии». Кроме того, в обеих программах предусмотрен блок занятий по интеллектуальной собственности и праву в креативном бизнесе. За счет регионального бюджета в колледже оборудовали лаборатории с самым современным оснащением, так что студенты после окончания учебы смогут сразу включиться в работу.

С открытием первого в России колледжа креативных индустрий кузбасских студентов и преподавателей поздравила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Марина Софронова.

- Это новое направление для Министерства просвещения РФ. Важнейшая задача — развитие творческого мышления молодежи в контексте общекультурных ценностей страны и региона. Нужно сохранять и развивать традиционные промыслы и аутентичные технологии, которыми гордились испокон веков наши предки. Дать им новый импульс развития с помощью тех новых цифровых технологиях, которые есть в арсенале специалистов креативных индустрий, - отметила Марина Софронова на открытии колледжа.

В рамках федерального проекта Минкультуры РФ «Придумано в России» в Новокузнецке 1 октября готовятся открыть вторую в Кузбассе Школу креативных индустрий. Она будет работать на базе Кузбасского колледжа искусств. Заниматься в ней смогут подростки от 12 до 18 лет. В Школе появятся студии звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, дизайна, интерактивных цифровых технологий VR и AR. Ежегодно в Школу будут набирать не менее 120 человек.

Первая кузбасская Школа креативных индустрий начала работать в Кемерове в 2020 году при филиале РГИСИ - Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства. Успехи ее учеников на днях высоко оценила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Глава Минкультуры РФ познакомилась с работами кузбасских школьников на интерактивных стендах в ходе первого Международного детского культурного форума в Москве.

В Новокузнецке в октябре начнет свою работу вторая в регионе Школа креативных индустрий. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Новокузнецке в октябре начнет свою работу вторая в регионе Школа креативных индустрий. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

АБИТУРИЕНТЫ ИЗ 13 РЕГИОНОВ РОССИИ

Еще один новый вуз для кузбасских студентов, мечтающих о творческой профессии, начнет свою работу 1 сентября. Кемеровский филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) разместится в будущем культурно-образовательном комплексе, строительство которого будет полностью завершено в 2023 году. Комплекс строится по инициативе губернатора Сергея Цивилева и по поручению президента РФ Владимира Путина. Этим летом вуз набрал своих первых студентов из 13 регионов России и 5 человек - из Китайской народной республики. Всего на первый курс зачислены 63 студента.

Кроме классических направлений в искусстве регион активно осваивает новые цифровые технологии. В рамках проекта «Придумано в России» в Кемерове в 2022 году откроются два центра прототипирования цифрового контента. Первый заработает с 1 сентября на базе Кемеровского государственного института культуры. Здесь будут создаваться проекты в сфере веб, фото- и видеоконтента, 3D-прототипирования, разработки графического дизайна, мультимедиа. Второй - центр прототипирования «Цех» - откроется на базе филиала РГИСИ. В нем представители малого и среднего бизнеса смогут создавать прототип своего изделия в сфере креативных индустрий. Для них будут доступны направления «Интерактивные цифровые технологии», «Мастерская кукол», «Дизайн», «Современная музыка, звуковой дизайн и создание клипов», «Анимация», «Fashion и beauty-индустрия».

КАРТИНА ДНЯ