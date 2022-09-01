Главный трюк Дэвида Копперфильда: что сейчас происходит с самым богатым иллюзионистом мира

Копперфильд считает, что интеллектуальная собственность для него даже более ценна, чем материальные активы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как только мир начал понемногу выходить из ковидного оцепенения, продюсеры стали верстать графики гастролей, деля между собой мировые столицы и лучшие концертные площадки. На сцену вернулись даже те звезды, что уже давно объявили о прекращении концертной деятельности. Но в графиках выступлений не значилось имя всемирно известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда, и газеты сразу зашумели – «маг и чародей куда-то исчез», «Копперфильд больше не будет никого удивлять»…

Позже выяснилось, что, на самом деле, Копперфильд достиг еще одной вершины успеха. На этот раз финансового. Только самые успешные и востребованные звезды удостаиваются права быть приглашенными подписать долгосрочный контракт с лас-вегасским казино MGM Grand. Условия непростые – контракт минимум на полгода, 2-3 выступления в день без выходных. Но весьма выгодные – гонорары исчисляются миллионами долларов.

В Городе грехов

Кстати, не стоит думать, что Копперифльд, как и Селин Дион, не так давно завершившая свои выступления в MGM Grand, всего лишь развлекала людей, мечущих фишки по зеленому сукну. MGM Grand – это не просто казино, но гостинично-развлекательный комплекс, в состав которого входит и концертный зал. Именно там сейчас ежедневно выступает 65-летний артист, на чем зарабатывает, не покидая Город грехов, $65 миллионов в год.

Он не такой

Первая встреча Копперифильда с «Комсомолкой» состоялась больше двух десятков лет тому назад. Тогда маг и чародей вовсю крутил роман с топ-моделью Клаудиа Шиффер. И все интервью, которое он тогда дал «КП», крутилось вокруг его отношений с немецкой дивой.

С Шиффер Копперфильд так и не пошел под венец. Считалось, что вся эта лав-стори – лишь прикрытие для фокусника, которого женщины вообще не интересуют. Ан, нет, в 2006 году Дэвид женился на другой фотомодели, француженке Хлое Госсели, у пары есть дочь Скай.

Додик большой и богатый

Вторая встреча, в марте этого года, прошла в другом формате, в том самом MGM Grand. Впрочем, пишущая эти строки всего лишь была в зале среди зрителей. Он почти не изменился, но стал немного сентиментальным: свое новое шоу он посвятил своему отцу, поощрявшего интерес маленького Дэвида к фокусам.

Не покинь еврейские дедушка и бабушка Дэвида Копперфильда территорию Российской империи, уготовано было бы Дэвиду родиться в Одессе, где его звали бы Додиком Коткиным. Копперфильд – псевдоним, который Дэвид когда-то взял в честь одного из героев книг Диккенса.

Его вклад в мировую истории магии неоценим. Фото: EAST NEWS

Он стал коммерчески успешным фокусником, когда ему было всего 18 лет. Чего он только не придумывал – летал, держа в руках очаровательную Клаудиа Шиффер, распиливал и себя, и ее на несколько частей, стирал с лица Земли Статую свободы, проходил через Великую Китайскую стену.

Эти и другие трюки принесли ему – 21 премию «Эмми», 11 рекордов Книги Гиннеса, почти миллиард долларов личного состояния, а также собственный архипелаг на Багамах, состоящий из 11 островов. Острова не стоят без дела: на них Копперфильд построил роскошные виллы, ставшие излюбленным местом недешевого отдыха таких звезд как телеведущая Опра Уинфри и киноактер Джон Траволта. Неделя пребывания в одной из пяти вилл стоит $300000. Добраться на них можно только на частном самолете, взлетно-посадочная полоса на одном из островов есть.

Владелец настаивает на том, что архипелаг Муша-Кей не был случайным выбором. «Я провел две линии на карте мира - от английского Стоунхеджа до острова Пасхи и от египетских пирамид до пирамиды Солнца в Мексике. Удивительно, но факт – эти две линии пересеклись в Муша-Кей.

Помимо островов, у фокусника есть и другие объекты недвижимости – огромный пентхаус в Нью-Йорке, и невероятно дорогой для Лас-Вегаса дом с восемью спальнями, девятью санузлами, винным погребом, тремя выставочными залами, симулятором гольфа и собственным ночным клубом с баром и танцплощадкой. Для Лас-Вегаса стоимость такого жилого особняка, оцененного в $17,5 миллионов, до сих пор является рекордной в истории города.

Все нажито честным трудом

Все это не далось ему безболезненно. В начале 2000-х он полностью отказался от выступлений на ТВ. В погоне за рейтингом телевизионщики стали ставить скрытые камеры так, чтобы попытаться раскрыть все секреты его трюков. Иллюзионист решил своими ноу-хау не делиться, и теперь его работу можно увидеть, только придя на выступление. А телевизионную непорядочность фокусник обратил в свою пользу, придумав, сняв и продав одному из телеканалов цикл программ «Нарушая кодекс», в которых он раскрывал секреты своих коллег из далекого прошлого.

Немного крови

В 1989 году он случайно отрезал себе в ходе выступления кончик пальца, хирургам удалось фалангу пришить. В 2013 году одна из зрительниц, добровольно вызвавшаяся выйти на сцену, заявила, что фокусник стал виновником того, что она получила травму головы. Присяжные сочли работу Копперфильда «небрежной», а в финансовой компенсации даме отказали, сославшись на то, что она могла оценить все риски, когда тянула руку из зала. Кстати, это судебное разбирательство заставило Копперфильда исключить из своей программы один из своих коронных трюков – «Счастливчик №13». Зрительница участвовала именно в нем, а на суде пришлось раскрыть всю механику фокуса. Пятью годами ранее в материальной компенсации за полученную травму отказали одному из помощников мага. Тот пытался повторить трюк мастера и пройти сквозь вращающиеся лопасти огромного вентилятора.

Копперфильд считает, что интеллектуальная собственность для него даже более ценна, чем материальные активы. «От идеи до воплощения любого из моих пятиминутных трюков, проходит от года до двух. – рассказывает он. – Вот почему, когда кто-то крадет или раскрывает секреты моих творений, мне очень больно». И сетует, что американского законодательство в этом плане далеко от совершенства, и один из самых популярных испанских иллюзионистов Эль Маго Поп без каких-либо последствий до сих пор использует несколько трюков Копперфильда.

Сегодня Копперфильд обладает одним из самых ценных магических активов – он собрал самую большую в мире коллекцию книг и артефактов, принадлежавших известным иллюзионистам. Фото: EAST NEWS

Обвинения

Не обошлось и без других скандалов. В 2018 году, на волне движения Me Too, модель Бриттни Льюис заявила, что три десятилетия тому назад, когда ей было 17 лет, иллюзионист изнасиловал ее. Она утверждала, что повстречала Копперфильда в баре, где увидела, что американец что-то налил ей в бокал. Она решила, что он просто делится с ней своей порцией спиртного, но затем у нее закружилась голова. Последнее, что она якобы запомнила, это то, что уже в гостиничном номере Копперфильд раздел ее и начал целовать. Отдельно Льюис врезался в память неприятный запах из его рта. Потом фокусник якобы заставил ее засвидетельствовать письменно, что ничего предосудительного в номере не произошло. Но после подачи своего заявления Льюис попалась на том, что вчинила аналогичный иск против еще одного мужчины, и полиция поймала ее на лжи.

Копперфильда оправдали, но в СМИ утекли подробности расследования. Так, стало известным, что на складах с реквизитом Копперфильда ФБР провело обыск, в ходе которого были изъяты огромные суммы наличных денег. Но официально эта информация так и не была подтверждена.

Особая коллекция

Его вклад в мировую истории магии неоценим. И не только трюками, которые он придумал сам. Сегодня Копперфильд обладает одним из самых ценных магических активов – он собрал самую большую в мире коллекцию книг и артефактов, принадлежавших известным иллюзионистам. В ней – особый, волшебный костюм королевы американской магии начала прошлого века Аделаиды Херманн, молочная фляга, из которой Гарри Гудини, облаченный в смирительную рубашку и цепи, искусно выбирался под восторженные крики публики, карточные колоды, магические шкатулки и многое другое. Но самым внушительным экспонатом, без сомнения, является громадная циркульная пила, многократно и без какого-либо ущерба распиливавшая самого Копперфильда.

Целых $2 миллиона фокусник выложил за Малолландскую библиотеку колдовства и сопутствующих ему искусств, принадлежавшую в свое время американского фокуснику венгерского происхождения Гарри Гудини. На это собрание книг не было никакого спроса, но как только Копперфильд приобрел ее, многие его коллеги накинулись на него с критикой, заявляя, что покупка похожа на попытку неизвестного певца, приобретшего фонограммы Пресли, стать вторым Элвисом.

Эти свои богатства Копперфильд ни от кого не скрывает, периодически предоставляя музейным площадкам возможность выставить их на всеобщее обозрение.