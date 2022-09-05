«Лучшая ставка»: В каком банке сейчас выгоднее всего хранить деньги

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Ставки по вкладам продолжают падать, былых 20% и даже 10% годовых уже не найти. В среднем банки предлагают по депозитам от 6 до 7% годовых. А в сентябре ЦБ может еще раз понизить ключевую ставку. И тогда вклады снова подешевеют. Что делать в таких условиях? Где найти более высокую доходность, но,чтобы при этом оставить средства в надежном банке? Вот что можно сделать.

НАДЕЖНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В сбережениях главное – гарантии. На первом месте должна стоять надежность, а уже потом – потенциальный доход. Поэтому при выборе банка нужно в первую очередь обращать внимание на крупнейших игроков рынка. Например, входящих в топ-10.

Да, система страхования вкладов работает без сбоев. Государство гарантирует возврат с депозитов суммы до 1,4 млн рублей из любого банка, входящего в систему страхования вкладов. Но бывали случаи, когда в мелких банках некоторые вкладчики сталкивались с мошенничеством. Например, когда договор им выдавали, а информацию о внесенном вкладе в базу не вносили. То есть, деньги шли мимо кассы и мимо отчетности. После банкротства банка клиентам было сложно доказать, что они действительно держали там сбережения.

В крупных банках вероятность таких махинаций нулевая. И риск их банкротства тоже минимален. В общем, правило № 1 – держим деньги в крупных банках из топ-10. Даже если сумма накоплений ниже 1,4 млн рублей. Если выше – тем более.

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ДОХОДНОСТЬ ТОЖЕ ВАЖНА

Банки из первой десятки тоже активно конкурируют друг с другом за деньги клиентов. Поэтому между ними можно выбрать тот, который в данный момент приносит более высокий доход. Время от времени банки объявляют специальные акции, чтобы привлечь клиентов. Вкладчики в этом случае могут получить дополнительную прибыль.

Чтобы найти наиболее выгодные предложения, можно воспользоваться банковскими агрегаторами. Например, banki.ru или sravni.ru. Они позволяют отсортировать вклады по степени доходности. Правда, подобные рейтинги не всегда корректны. Чтобы точно найти наиболее выгодное предложение, лучше перепроверить информацию на официальных сайтах кредитных организаций.

К примеру, в банке «Открытие» запущен новый вклад «Первый» со ставкой до 8% годовых. Это выше, чем в среднем по рынку (подробнее – см. графику). Вклад можно открыть на три месяца. Минимальная сумма — 50 тысяч рублей. Еще один важный нюанс – депозит по повышенной ставке могут открыть как новые, так и текущие клиенты банка, главное, чтобы на 1 августа 2022 года на депозитах и накопительных счетах в «Открытии» было размещено не более 50 тысяч рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

P.S. В расчет брались только трехмесячные вклады в 10 крупнейших российских банках.

По данным портала Banki.ru.

КСТАТИ

Вклад, а не накопительный счет

Некоторые банки хитрят. Для переманивания клиентов они повышают ставки по накопительным счетам. Иногда эти ставки даже выше, чем по вкладам. Но эта выгода может быть обманчива. В отличие от вклада, по накопительному счету банк в любой момент может изменить условия в одностороннем порядке и понизить доходность. При открытии вклада ставка будет зафиксирована на весь срок. Поэтому, с учетом постепенного снижения ключевой ставки ЦБ, в качестве основного инструмента сбережения лучше открывать вклады. А на накопительный счет размещать свободные средства для получения дополнительного дохода.