Есть ли шансы выиграть в лотерею в России? Раскрываем секреты

Автор фото: пресс-служба «Столото».

Попробуем разобраться вместе с победителями лотерейных розыгрышей из разных регионов России. Счастливчики поделились секретами успеха и рассказали, как им удалось привлечь удачу и выиграть в лотерею. Но сначала выясним – как появились лотереи, и какие лотереи существует сегодня в России.

Зачем люди придумали лотереи

Лотереи известны с глубокой древности. Но в более-менее современном виде они появились в середине XV века в Западной Фландрии и быстро распространились по всей Европе. Власти средневековых городов проводили розыгрыши для пополнения казны и решения проблем, которые касались всех жителей города. Вырученные с помощью лотереи деньги могли потратить на строительство колокольни, ремонт крепостных стен или помощь городским беднякам.

Таким образом, с первых дней существования лотерея – это не только развлечение и возможность выиграть крупную сумму. Для общества и государства – это один из способов получить дополнительные средства на финансирование социальной сферы.

Современные российские лотереи продолжают эту традицию, ведь часть средств от их проведения по закону поступает в бюджет РФ и направляется на развитие физической культуры и спорта.

Какие лотереи в России сейчас есть, и как они устроены

С 2014 года все лотереи в России государственные. Организаторами всех лотерей являются Министерство финансов и Министерство спорта РФ. Однако проводят розыгрыши операторы лотерей – частные компании, отобранные государством по результатам открытого конкурса. Лотерейные билеты тоже продаются через частные компании – этим занимаются распространители лотерей. При этом проведение всех лотерей находится под надзором Федеральной налоговой службы. Таким образом, именно государство выступает гарантом честности проведения розыгрышей и выплаты выигрышей.

Крупнейший в стране распространитель государственных лотерей – «Столото». Под этим брендом продаются билеты лотерей, операторами которых выступают АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Под брендом «Столото» сегодня распространяется 10 моментальных и 7 тиражных лотерей с различными механиками и коммерческими названиями. Каждый может выбрать лотерею на свой вкус.

Числовые лотереи

Числовые лотереи с многомиллионными суперпризами продолжают традиции легендарного советского «Спортлото». Это розыгрыши, в которых участник сам выбирает числовую комбинацию в билете. Чтобы выиграть в такой лотерее, нужно угадать, какую комбинацию чисел выдаст лототрон. При этом у каждой лотереи своя числовая формула. Например, в лотерее «Спортлото «6 из 45» для получения суперприза нужно угадать комбинацию 6 чисел из 45 возможных. Всего под именем «Спортлото» сейчас проводится 5 тиражных лотерей, с правилами каждой из которых можно ознакомиться на сайте «Столото»:

1. «Большое Спортлото»

2. «Спортлото «4 из 20»

3. «Спортлото «6 из 45»

4. «Спортлото «7 из 49»

5. «Спортлото «5 из 36»

Быстрые лотереи

Также ежедневно можно поучаствовать в быстрых лотереях, тиражи которых проходят каждые 15 минут, за исключением технических перерывов. В список входят: «Рапидо», «Рапидо 2.0», «КЕНО», «Топ-3», «Всё или ничего», «Дуэль», «Рокетбинго». Кстати, «Все или ничего» — единственная игра, в которой можно получить суперприз, не отгадав ни одного числа.

Моментальные лотереи

В продаже под брендом «Столото» есть также множество видов моментальных лотерей с различными дизайнами. Главная особенность такой лотереи: результат можно узнать мгновенно – достаточно стереть защитный слой и понять, удалось ли выиграть.

Бинго-лотереи

Любимыми для многих россиян остаются бинго-лотереи: «Русское лото», «Жилищная лотерея», «Золотая подкова», «6 из 36», «Бинго-75». Розыгрыши проходят еженедельно и транслируются по телевидению. В данном случае числовые комбинации в игровых полях уже сформированы. Нужно просто выбрать понравившийся билет и воскресным утром включить программу «У нас выигрывают!» на канале НТВ, чтобы сверить числа в билете с числами, которые выдаст лототрон или вслепую вытащит из мешка ведущий. Тиражи «Лото-Экспресс» проходят по будням в лотерейном центре с прямой трансляцией на stoloto.ru.

Бинго-лотереи в России по-настоящему любят. Об этом, к примеру, говорит масштаб популярности «Жилищной лотереи» и «Русского лото». Так, на новогодний розыгрыш «Русского лото» 2022-го года было продано почти 49 млн билетов.

Российские бинго-лотереи с ТВ-трансляциями отличаются еще и тем, что помимо денег в них можно выиграть дорогостоящие призы: квартиры, автомобили, коттеджи, путешествия. При этом у каждого разыгрываемого приза есть свой денежный эквивалент, который анонсируется на сайте «Столото» за неделю до тиража.

Как и на что тратят выигрыши победители «Столото»

Интересно, что по статистике «Столото», подавляющее большинство победителей предпочитают вещевому призу деньги. Одни хотят выбрать квартиру по своему вкусу. У других уже есть автомобиль. Третьи тратят выигрыши на покрытие кредитов и подарки близким, а кто-то использует выигрыш для переезда.

Чтобы выяснить, почему победители предпочитают ценным лотерейным призам деньги, и на что они их тратят, мы пообщались с тремя реальными победительницами бинго-лотерей.

Медсестра из Дмитрова осталась жить в Подмосковье и купила новую квартиру

Светлана Рыцвина* из города Дмитров в 452-ом тираже «Жилищной лотереи» выиграла главный приз — коттедж в Крыму за 10 000 000 рублей.

Автор фото: пресс-служба «Столото».

«Столото» женщина рассказала, что в родном городе она работает в больнице и не хочет менять место жительства. Именно поэтому она забрала приз деньгами. Средства пришлись кстати. Светлана купила просторную квартиру в новостройке со свободной планировкой.

— Я всегда мечтала купить отдельное жилье в Московской области, но увы — не получалось. Кто бы мог подумать, что я стану полноправной хозяйкой новенькой квартиры, потратив на это всего лишь сто рублей. Ровно столько стоил мой счастливый билет, — рассказывает Светлана.

Победительница долго не делилась новостью о счастливом для нее тираже. Только получив выигрыш и купив квартиру своей мечты, Светлана рассказала о случившемся друзьям и знакомым. После этого испытать удачу захотели даже те, кто ранее никогда не участвовал в лотереях, потому что не верил, что в лотереи «Столото» реально выиграть.

— Мы все очень обрадовались за Светлану Викторовну и были в приятном шоке, — делится ее коллега Мария – врач анестезиолог.

Из родительского гнездышка в собственную квартиру

Наталья Игнатова* из Краснодарского края выиграла в гослотерею автомобиль. Призу она предпочла деньги — 700 000 рублей.

Автор фото: пресс-служба «Столото».

До победы в 1302-м тираже «Русского лото» она с дочерью Ксенией жила у родителей. Теперь жительница Краснодарского края приобрела собственное жилье в Ейске.

— Мы выбрали просторное жилье по соседству с родителями. Полученная сумма стала первоначальным взносом. Не могу нарадоваться большой квадратурой, просторной лоджией, — делится участница.

Интересно, что заветный билет девушке подарил ее отец Петр.

— Я не экстрасенс, но внутренне верил, что крупно повезет. Иной раз, даже членам семьи об этом не рассказывал. А теперь я гордо могу заявить, что выиграть в лотерею может любой, — говорит Петр.

Наталья — воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ее дочь Ксения учится в 6 классе, отличница. Девочка играет в большой теннис уже 6 лет. У нее есть собака породы шарпей и волнистый попугай, который называет всех членов семьи по именам.

Море зовет: билет «Русского лото» помог семье из ХМАО исполнить мечту

Яна Трошина жила с семьей в Ханты-Мансийском автономном округе и давно мечтала переехать в теплые края. Осуществить мечту помог выигрыш в лотерею.

Автор фото: пресс-служба «Столото».

Интуиция буквально подтолкнула Яну купить в мобильном приложении «Столото» билет на 1350-й тираж «Русского лото», в котором она и выиграла автомобиль. Выигрыш забрали деньгами – 1 200 000 рублей. Эти деньги помогли семье Трошиных перебраться в Крым.

— Все время, пока мы жили в Нефтеюганске — грезили о Крыме. Мечта сбылась, после счастливого тиража. Именно поэтому оформили приз деньгами. Он дал старт для реализации задуманного. Благодаря полученным средствам мы решились на переезд в Симферополь, — рассказывает Яна.

Как выиграть в лотерею: лайфхаки победителей

У каждого из участников есть свой способ привлечь удачу. Например, магия любимых чисел, астрологические прогнозы или народные приметы. Некоторые верят, что богатство в дом привлекают талисманы. Другие считают, что важен только внутренний настрой, и к выигрышу нужно заранее подготовиться.

К примеру, Татьяна Мелехина из Сыктывкара утверждает, что секрет ее победы во внутреннем убеждении. Она выбрала билет «Рокетбинго», доверившись интуиции и выиграла 13 880 870 рублей. В интервью женщина рассказала, что визуализировала свой триумф, так как верит, что мысли материальны.

Крановщик из Пермского края Денис Стародубцев тоже давно мечтал стать лотерейным миллионером. Он поставил себе цель — многомиллионный суперприз лотереи «Всё или ничего» – и добился желаемого, выиграв 19 629 540 рублей. Для этого Денис использовал одинаковую числовую комбинацию в пяти тиражах подряд.

Среди героев тиражей «Столото» есть участники, которые читали мантры, чтобы оказаться в ряду миллионеров – это тоже способ внутренне настроиться на удачу, поймать ее ритм.

Другие люди пытаются привлечь удачу, обращаясь к услугам профессиональных астрологов, тарологов, экстрасенсов, магов. Приведем еще несколько интересных способов привлечения удачи от победителей «Столото»:

• По мнению Марии Ивановой из Ленинградской области, притянуть удачу ей помогли талисманы. В обложке паспорта девушка хранит счастливый автобусный талон. А за месяц до победы она положила туда еще игральную карту «Джокер», после чего и выиграла суперприз в моментальной лотерее – 3 000 000 рублей.

• Владелец голубятни из Подмосковья Александр Шокот купил жене билет «Русского лото» после того, как она прочитала, что звезды сулят ее знаку зодиака удачу. Семья выиграла автомобиль.

• Елена Шкурат из Евпатории доверилась астрологу и впервые поучаствовала в «Русском лото». Прогноз оказался верным. По результатам 349-го тиража «Золотой подковы» женщина стала миллионершей.

Некоторые участники лотерей не ищут тайных знаков и в талисманы не верят, но пытаются обнаружить закономерности в выпадении чисел. Например, Светлана Пырина из Костромы прежде чем поучаствовать в 248560-м тираже «Рапидо» проанализировала числа, которые выпадали в предыдущих розыгрышах. Только после этого она составила собственную комбинацию. И хотя на самом деле никаких закономерностей в выпадении чисел в лотерее нет, а результаты каждого розыгрыша не зависят от результатов предыдущих, на этот раз удача оказалась на стороне Светланы. Выигрыш составил 833 334 рубля.

С другой стороны, многие победители лотерей полагаются исключительно на случай, не обращаясь к помощи звезд и не изучая статистику тиражей. Например, мебельщик из Челябинска Антон Гусев выбирал числа абсолютно случайно. В 44881-ом тираже «Спортлото «5 из 36» он сделал развернутую ставку, отметив в первом поле билета более пяти чисел, и тем самым увеличив количество играющих комбинаций, которые могли принести победу. Общая сумма выигрыша составила 8 490 252 рубля.

Можно ли поймать удачу?

Стоит оговориться, что все используемые победителями лотерей методы могут оказать влияние лишь на личные отношения человека с удачей. С объективной точки зрения они не имеют смысла. В любой лотерее результат определяет случай, и не имеет значения, как именно выбирать билеты или числа: вероятность выиграть от этого никак не меняется.

В то же время маленькие личные ритуалы, любимые числа, вера в астрологические прогнозы и т.п. хотя и не гарантируют выигрыш, могут помочь настроиться на удачу. И с этой точки зрения они имеют некоторый смысл: если вы верите в свою удачу, возможно, она ответит взаимностью. Кто знает?

Но нужно отдавать себе отчет: никто не может оказать влияние на результат лотерейного розыгрыша. Только покупка нескольких билетов на один тираж или использование развернутой ставки гарантирует повышение вероятности выиграть, ведь каждый купленный билет – это один дополнительный шанс на победу.

Крупный выигрыш в лотерею – это классический пример пассивной удачи. Поэтому не стоит слишком увлекаться лотереями, надеясь изменить с их помощью свою жизнь. Важно не забывать и о другой удаче – той, которая подвластна нашим силам.

Социальный психолог Филипп Габийе считает, что «случайное везение встречается, но есть и другой вид удачи, которую можно «подтолкнуть» и культивировать, и такая удача доступна всем». Его коллега — британский психолог Ричард Вайзман изучил сотни удачливых людей. Это помогло ему установить, что существует пассивная удача и психологическая, которая возникает в результате намеренного формулирования личной позиции.

К первой он относит выигрыши многомиллионных сумм в лотереи. А в случае с психологической удачей речь идет о том, что любой человек может запрограммировать себя на успех, но не с помощью «магических» практик, а выстроив правильные отношения с миром. Для этого нужно открыться миру, научиться правильно обращаться со случайностями и не бояться действовать, совершать множество попыток и правильно относиться к своим неудачам, извлекая из них опыт. Это удача, которую мы создаем своими действиями, своим отношением к работе и учебе, семье и друзьям, коллегам и знакомым по интересам, и даже просто к случайным прохожим.

И если на выигрыш в лотерею мы никак не можем повлиять (за исключением покупки лотерейного билета, без чего вероятность выиграть равна нулю), то в остальном у нас всегда есть пространство для действия. Поэтому веря в лотерейную удачу, важно помнить про ту удачу, которую мы создаем сами. Впрочем, никто не мешает по случаю купить лотерейный билет – ведь даже пассивная удача чаще улыбается тем, кто смотрит на мир с улыбкой и широко открытыми глазами.