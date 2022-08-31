Почему прокуратура проверяет Оксимирона на экстремизм. Творчество протестного рэпера уже не раз отправляли на экспертизу

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров). Фото: Артем Геодакян/ТАСС

30 августа стало известно, что прокуратура Москвы обратилась в суд с иском к Мирону Федорову — популярному рэперу, больше известному как Оксимирон (Oxxxymiron). Исполнитель никогда не скрывал протестных убеждений, активно посещал митинги, призывал власть к активной сменяемости, но никогда ни под какие санкции не попадал. Оксимирон собирал стадионные концерты, приходил в шоу «Вечерний Ургант» (сам Иван даже подражал рэперу, пародируя баттл с его участием), зарабатывал на музыке и одежде. Доходы музыканта, к примеру, за 2019 год специалисты журнала Forbes оценивали в 1,3 миллиона долларов.

Рэпер Оксимирон в эфире телешоу «Вечерний Ургант».

Но вот с одной из песен случился казус.

— Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки в ходе которой установлено, что согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия, — сообщается на сайте надзорного ведомства.

О чем же идет речь?

Исковое заявление касается трека Оксимирона «Последний звонок» 2009 года, текст которого обыгрывает заезженный в США сюжет «Колумбайна», когда школьник приходит в учебное заведение и расстреливает там всех, мстя за ужасную юность.

Интересно, что эта композиция уже вызывала вопросы. В 2018 году правозащитница Евгения Чудновец обратилась к детскому омбудсмену Анну Кузнецову с просьбой запретить «Последний звонок, потому что дерзкий текст трека мог стать причиной стрельбы в политехническом колледже в Керчи.

- Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксимирона на нашу молодежь сомнения не вызывает, - написала тогда Чудновец. - Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей.

После этого в YouTube и «ВКонтакте» на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры ограничили доступ к более чем 860 копиям любительского клипа на скандальный трек. Впрочем, в интернете это довольно бесполезно. Копии могут множиться в геометрической прогрессии.

И вот теперь исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков просит «в интересах Российской Федерации» признать информационные материалы, распространяемые ответчиком в интернете (то есть композицию «Последний звонок» и самопальные клипы на него), экстремистскими. Результаты экспертизы прилагаются.

Да и без них очевидно, о чем эта песня. В треке рэпер читает от лица забитого подростка, который приходит в школу с автоматом и детонатором — и все заканчивается понятно чем. Некоторые считают, что в эту песню Федоров перенес личный опыт, поскольку его якобы травили в учебных заведениях. Но если послушать внимательно, в финале песни Оксимирон произносит: «Спасибо Каасу, так что не смейте обвинять меня в плагиате».

Kaas

Это отсылка к немецкому коллеге Мирона (музыкант некоторое время жил в Берлине) Каасу, у которого в том же 2009 году вышел трек «Amok Zahltag» («День расплаты»). Текст посвящен массовому убийству в школе города Винненден — музыкант читал текст от лица убийцы. Трек вызвал большой скандал, после чего власти запретили клип на него. Видимо, Мирон решил повторить успех коллеги. И даже бравировал тем, что сюжет песни был реализован в жизни.

В 2014 году, после первого зафиксированного в России случая стрельбы в школе «по американскому сценарию» (стрельба в московской школе № 263), Федоров написал в соцсетях: «Предсказуемо везде про «провидческий трек «Последний звонок» и т.д. Чуваки, стрельба в школе — часть современного мира, никакой мистики».

А в декабре 2021 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить обращение инициативной группы о проверке деятельности рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) на предмет пропаганды дискредитации силовиков.

Что будет дальше?

Если запрет действительно наложат, то с музыкальных площадок, где «Последний звонок» выложен легально, трек удалят. Все любительские видео из YouTube и ВК, которые удастся отследить, вероятно, тоже.

Нарушение этого потенциального запрета наказывается привлечением к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. Размеры штрафов: на граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 дней с конфискацией указанных материалов и оборудования; на должностных лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Беседа по существу иска назначена в Замоскворецком суде на 15 сентября.