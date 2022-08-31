Стоит ли россиянам переплачивать за улучшенное топливо после ухода иностранных компаний?

Выбрать подходящее топливо для автомобиля в последние годы стало непростой задачей. Хотя бы потому, что видов и марок бензина и дизеля стало очень много. Если разбираться, ориентируясь на рекламные афиши, то понятно, что есть базовое и улучшенное топливо. Только чем они отличаются друг от друга, если любой бензин у нас «по ГОСТу»? Ответ на этот вопрос постарались найти эксперты сайта DRIVE2.

Евро-5: рекламный трюк или хороший бензин

Многие производители в попытке обратить на себя внимание используют кричащую афишу для топлива Евро-5. Пятый класс экологического стандарта, конечно, очень весомое преимущество, но совсем не уникальное.

Вообще, в России любое моторное топливо должно соответствовать пятому экологическому классу. Более того, это никакое не нововведение, а решение 2016-го года. Поэтому сейчас афиша Евро-5 на АЗС, конечно, правдива, но нужна она больше в качестве рекламного хода. Справедливости ради важно отметить, что до сих пор инспекции регулятора обнаруживают станции, где продают бензин и дизель далёкие от требований Евро-5. Но такие точки чаще всего находятся вдали от крупных городов, с каждым годом их становится всё меньше, да и внешний вид таких заправок вряд ли вызовет желание заправить на них свой автомобиль.

Бензин и дизель Евро-5 действительно гораздо экологичнее своих предшественников. При таком топливе и его использовании уменьшаются продукты сгорания, снижается степень коррозии, нагарообразование, износ топливной аппаратуры и системы нейтрализации выхлопных газов. При этом сам процесс сгорания получается более полным.

Как выбрать АЗС?

Уход зарубежных АЗС вызвал обеспокоенность россиян, которые привыкли больше доверять зарубежным заправкам, оценивая качество их топлива выше, даже чем у крупных отечественных игроков. Но доказательной базы для обоснования таких суждений нет, скорее – чистая психология. Миф легко развеять, учитывая, что зарубежные АЗС закупали топливо исключительно у российских производителей.

Сейчас в вопросе выбора топлива стоит положиться на известные имена рынка, такие как сеть АЗС «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» и другие уже зарекомендовавшие себя бренды, которые не сотрудничают с мелкими НПЗ, а реализуют топливо с крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

Частные нефтеперерабатывающие заводы, не относящиеся к крупным компаниям, могут производить нефтепродукты и «полуфабрикаты», которые «обходят» стандарты ГОСТ. Использование подобного некачественного топлива вредит окружающей среде и быстро приведет к износу двигателя.

Таких мини-предприятий в России достаточно. На данный момент 37 нефтеперерабатывающих заводов внесены в реестр Минэнерго, но еще около 100 мини-НПЗ также выпускают бензин – порой просто прямогонный, а не автомобильный.

Рабочие присадки: или зачем переплачивать за улучшенное топливо?

Почти все крупные бренды уже обзавелись улучшенным топливом: G-Drive, V-Power, кто и Ultimate. По сути, это комплекс улучшающих топливо присадок. А вот основа в таком топливе — базовые марки бензина или дизеля. Из-за этого может сложиться мнение, что улучшенное — это очередная маркетинговая уловка. Но это не так.

Присадки, которые и делают обычное топливо улучшенным, включают три компонента: моющий, снижающий трение и антикоррозионный. Моющий компонент очищает форсунки и клапана впуска. Такой эффект одинаково полезен для двигателей прямого и не прямого впрыска. Но это не автошампунь, отмывающий загрязнения с поверхности «до блеска». Механизм действия присадки совсем другой: «присасывание» к поверхности трущихся деталей активных компонентов и покрытие её «ежиком» из радикалов, которые с одной стороны, снижают трение, а с другой — отрывают частицы нагара и загрязнений с металлических поверхностей и не дают им повторно образовываться на поверхности. Именно эта способность к очищению интерпретируется, как моющее свойство.

Антикоррозийный компонент соответствует своему названию. Частицы воды и электролиты вызывают коррозию в теплопроводе и топливном насосе. А вот антикоррозийный компонент уменьшает такое негативное влияние на части автомобиля. Как следствие, срок службы авто резко увеличивается, а износ становится гораздо меньше.

Небольшие вопросы возникают по работе антифрикционного компонента. Но его эффективность также научно доказуема. Антифрикционный компонент смазывает цилиндры двигателя там, где чаще всего смазки не хватает. Например, в районе верхних поршневых колец. Таким образом износ двигателя и поршней снижается. Кроме того, за счет снижения коэффициента трения также увеличивается мощность мотора.

Главное — положительное действие всех присадок для улучшенного топлива научно доказано. То есть оно в действительности работает и имеет отличные характеристики от базового. Основная функция такого топлива не только улучшение работы двигателя, но и сохранение его мощности. При постоянном использовании топлива с присадками работа каждой части двигателя соответствует или близка к исходным заводским значениям. А значит сгорание идёт ровнее, а мощность – выше.

Улучшенное топливо не создает лишних проблем в работе автомобиля и продлевает жизнь двигателя, но важно использовать его не раз в год, а на постоянной основе, чтобы результат оправдал ожидания.

Какое топливо выбирают автолюбители?

Особенно актуальный вопрос после того, как из России ушли иностранные компании. Результаты независимого опроса среди автолюбителей и экспертов, опубликованного на сайте DRIVE2, приведены ниже.