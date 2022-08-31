Минобороны отправило Украине адреса школ Донбасса, чтобы не допустить их обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

До чего дошло дело: чтобы ВСУ не обстреливало школы в Донецком и Харьковском районах на 1 сентября, Минобороны направило в Киев и Европу список учебных заведений, где завтра начинаются занятия.

Список большой: в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 тысяч 438 учащихся.

«Международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 года школ в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях», - говорится в заявлении Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что киевский режим продолжает «намеренные обстрелы социально значимых объектов в Донецкой, Луганской народных республиках и в других районах, освобожденных от националистов в ходе специальной военной операции».

«Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома. Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства. Подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей», - подчеркивается в заявлении Минобороны.

При том, что Россия реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите учебных заведений Донбасса от любых угроз, военное ведомство «требует от Организации Объединенных Наций, всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Офицер спецподразделения Росгвардии старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО «Himers». Более 20 снарядов упали на жилые дома и улицы. Несколько боеприпасов разорвались на местном рынке, где в тот момент бойко шла торговля. В это время недалеко от места обстрела двигалась колонна росгвардейцев – группа спецназа возвращалась после проведения специальных адресных мероприятий. Незамедлительно спецназовцы начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. Спешившись, вместе с сослуживцами спецназовец стал выводить горожан из-под артиллерийского огня в укрытие. Но при разрыве очередного вражеского снаряда в непосредственной близости от пути следования к укрытию мирных граждан, офицер закрыл собой осколков двух эвакуируемых», - рассказали о подвиге военнослужащего в ведомстве.

Сослуживцы офицера сообщили, что Александр Потапов получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, но ценой собственной жизни офицер спас двух мирных жителей. Как стало известно «КП» Александр Потапов родился и вырос в поселке Шиханы, что рядом с Вольском Саратовской области. За плечами офицера служба в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии, множество командировок в «горячие» точки.

Александр ранее был награжден медалями «За отвагу» и Суворова.

В день его гибели, благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня были эвакуированы более 30 человек. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.