Псевдомолочку не пробьют на кассе

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Молоко, масло, сыр, йогурты – все это есть в ежедневном рационе каждого жителя нашей страны. Но не всегда понятно, из чего они сделаны, к примеру, на некоторых производствах практикуют на производстве замену молочного жира на растительный.

Буквально на днях Управление Россельхознадзора по республике Башкортостан выявило, что местный комбинат произвел и отправил в Подмосковье почти полтонны Маасдама без указания данных об использованном сырье. То есть компания произвела товар «неизвестно из чего». Теперь компания отключена от информационных систем и не может выпускать продукцию.

Такие случаи далеко не единичны. По данным Россельхознадзора, в июне около 17,5% производителей сыра и масла выпустили больше молочной продукции, чем могли в соответствии с закупленными объемами сырья. Еще в июне их было более 30%. Снизить эту страшную цифру помогла интеграция системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» и системы «Меркурий».

Маркировка – это специальный цифровой код, который наносится на каждую единицу продукции. Этот код уникален и подделать его невозможно. Зато с помощью этого кода и приложения Честный ЗНАК каждый может проверить любой товар и убедиться в том, что он легально произведен и на него есть все документы, а в случае нарушения - пожаловаться. А государство может увидеть весь путь движения товара от производства и до продажи. А значит – оперативно «схватить за руку» любого махинатора.

Теперь же фальсификату поставлен еще более плотный заслон. С 1 сентября юридические лица, торгующие молочной продукцией, обязаны сканировать коды маркировки при продаже и передавать данные об обороте товаров через систему электронного документооборота. Именно поэтому с сегодняшнего дня на кассах будут сканировать не только штрих-коды молочной продукции, но и коды маркировки. То есть, через кассу не пройдет ни фальсифицированная продукция, ни молоко с антибиотиками, ни товары с истекшим сроком годности и переклеенной этикеткой – за этим проследит цифровая система.

Предприниматели уже начали работать по новым правилам. Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) они полностью подготовились к введению новых правил в отношении молочной продукции. Все участники АКОРТ – а это крупнейшие торговые сети страны - уже продают молочную продукцию по новым правилам. Самое главное, на полках магазинов молочки меньше не стало, на покупателях нововведение не отразилось. Как сообщили в ассоциации, никаких задержек при продаже этих товаров не прогнозируется.

Для производителей введение маркировки – тоже не проблема. Они рапортуют о том, что их контрагенты уже в системе, а значит, могут принимать продукцию. «Наше предприятие готово к новому этапу маркировки молочной продукции. Большая часть наших клиентов также завершила подготовку к 1 сентября. Перебоев с поставками не предвидится, и продукция под брендами «Большая Кружка», «Свежее завтра» и «Сударыня» будет присутствовать на полках магазинов. Изменения работы для производств достаточно незначительны. Ожидается, что и рынок будет готов на 100%», - сообщила генеральный директор ООО «ГАЛАКТИКА» Елена Духовская.

А если кто-то не успел подготовиться к 1 сентября? Бизнес может настроить свою работу в соответствии с новыми требованиями и без затрат с помощью бесплатных сервисов электронного документооборота «ЭДО.Лайт» и мобильного приложения «Честный ЗНАК.Бизнес», которое заменяет сканер. Как сообщают в Центре развития перспективных технологий, который является оператором цифровой маркировки товаров, эти сервисы позволяют бесшовно подключиться к системе, а само внедрение сервисов занимает несколько часов.