Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 1 сентября 2022 года: Зеленский сдает виллу русским, главе МИД ФРГ плевать на немцев, а в Запорожье повязали банду расхитителей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНСКИЙ СДАЛ СВОЮ ВИЛЛУ В ИТАЛИИ РОССИЯНАМ

Весьма серьезный скандал, связанный с президентом (пока еще) Украины, разгорается в Италии. Там сначала местная тосканская газета Il Tirreno написала, что президент Украины, который требует от Европы запретить въезд всем русским туристам, в то же самое время сдал свою весьма комфортную виллу в местечке Форте дей Марми за 50 тысяч евро в месяц не кому-нибудь, а паре русских туристов, которые провели там весь август. В газете даже передовица была посвящена этой интересной ситуации.

Информацию регионального издания подтвердило и крупнейшее итальянское издание Corriere della sera. Правда, по его данным, сумма в 50 тысяч евро за аренду выплачивалась арендаторами не за месяц, а за неделю. Итальянцев возмущает, что Зеленский зарабатывает на россиянах в то время, как, в том числе, и по его инициативе, итальянские рестораны, кафе, отели лишены такой возможности.

Итальянцы просто не в курсе про традиции украинского рыцарства. Предшественнику Зеленского Петру Порошенко тоже ничего не мешало иметь в России весьма доходный бизнес в то время, как он поносил Россию на всех углах и публично клял "страну-агрессора". Это же ведь ничего личного, просто бизнес.

Примечательного, что по сведениям одного весьма осведомленного украинского Телеграм-канала, в Офисе президента Украины пришли к мнению, что вся эта ситуация с арендой была разыгранной российскими спецслужбами спецоперацией по дискредитации Зеленского. Следовательно, сам факт они не отрицают.

В ЗАПОРОЖЬЕ ПОВЯЗАЛИ РАСХИТИТЕЛНЕЙ ГУМАНИТАРКИ

Национальное антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ) провело накануне целую серию обысков у членов установленной преступной группы, которые расхищали в Запорожье поступающую в регион гуманитарную помощь из-за рубежа. Члены группы, по версии антикоррупционеров, работали масштабно и похитили 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. При проведении обысков у подозреваемых по этому делу были обнаружены наркотики, оружие и очень большое количество наличных денежных средств в виде иностранной валюты, преимущественно, долларов США. Всего в Запорожье было проведено свыше 20 обысков. Гуманитарную помощь уже не вернуть, но виновных могут привлечь к уголовной ответственности. А могут и не привлечь, потому что они не какие-то там рядовые грабители, воры, бандиты и взломщики, а депутаты Запорожского горсовета, чиновники городской и военной областной администраций. По информации агента НАБУ, похищенная гуманитарная помощь реализовывалась через сеть магазинов "АТБ" и "Сільпо".

Хотели "трошки и тильки для сэбе", но, видимо, в процессе слишком увлеклись.

ГЛАВЕ МИД ФРГ ПЛЕВАТЬ, ЧТО ПОДУМАЮТ НЕМЦЫ

- Я обещала людям Украины, что мы будем с ними столько, сколько нужно, и я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели по этому поводу, заявила в среду министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Самим же немцам, по всей видимости, уже все равно, что думает их глава МИД. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Forsa по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv. Согласно полученным данным, настроение жителей Германии сильно изменилось с момента начала российской специальной военной операции на Украине. Так, сейчас 77% немцев поддерживают идею переговоров об окончании войны в Украине, в которых должны принять участие страны Запада. А только 17% выступают против подобных переговоров. По итогам этого же опроса, 43% участников опроса удовлетворены мерами, предпринимаемыми правительством ФРГ для помощи Украине, 25% считают, что Германия делает для Украины слишком много, а 26% напротив, считают, что слишком мало. Но самое интересное, что 62% респондентов выступают против поставок Украине тяжелого вооружения, а 32% согласны на такие поставки, но лишь при том условии, что они не скажутся негативно на состоянии Бундесвера.

НЕ СМОГЛИ!

- Страны ЕС должны сегодня достичь соглашения о возможном запрете туристических виз для россиян, - с таким заявлением утром среды выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Но – не сложилось. Министры иностранных дел не смогли прийти к единодушному мнению, и, как заявил глава МИД Венгрии по итогам встречи, "страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против". В конце концов, все свелось к тому, что прекратили лишь действие соглашения об упрощенном режиме выдачи виз гражданам России и зафиксировали право каждого государства Евросоюза самостоятельно регулировать допуск россиян.

- Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке ОБЛЕГЧЕННОГО визового режима с Россией, – скорректировал Боррель свое заявление по итогам рандеву министров ЕС.

Всего лишь одно слово, а как смысл меняется!

УКРАИНЦЫ НЕ ВОЗРАЖАЮТ ПРОТИВ ПОДРЫВА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ?

Сразу несколько Телеграм-каналов сообщили, что среди населения Украины провели закрытый опрос на очень щекотливую тему. Вопрос формулировался совершенно однозначно: " Как вы воспримите новость, что россияне подорвут Верховную раду с нардепами внутри?" Ответы якобы распределились следующим образом:

15% - положительно

29% - скорее положительно

33% - никак, но не буду из этого делать трагедию

16% - никак, но это будет трагедия для государства

5% - скорее негативно

2% - негативно

Не знаю, как там насчет россиян, но на месте украинских парламентариев я бы пару ближайших месяцев поработал "на удаленке". Россиянам никакого резона взрывать Раду нет, да еще с депутатами (это же потом отстраивать надо будет, да и кто тогда будет капитуляцию подписывать, если с Зеленским что случится?). А вот для Зеленского в некоторых обстоятельствах это может стать очередной "комбинацией".

Примечательно, что практически одновременно стали известны результаты еще двух опросов. Один проводился в России по работе Госдумы, которую положительно оценили 58% респондентов (работа Володина на посту спикера ГД также получила более половины положительных отзывов). А второй проводили в США среди американцев Economist и YouGov. И оказалось, что 43% американцев допускают вероятность гражданской войны в ближайшие 10 лет.

Господи, спасибо тебе, что я родился москалем и в России!

УХАЙДАКАЛ ЛИМУЗИН, ЭТО ВИНОВАТ ПУТИН!

В Великобритании резко ухудшилось состояние автомобильных дорог, особенно в провинциальных городах на местных автотрассах. Жители стали жаловаться на ямы на дорогах, изношенный асфальт и прочие неприятности. Но тут озадачившаяся этой проблемой Daily Telegraph вдруг выяснила, что в этом виноват (барабанная дробь, пара-пам-пам), конечно же, Владимир Путин!

Как оказалось, более 60% битума, необходимого для укладки дорожного покрытия, Великобритания покупала и импортировала из "ничего не значащей в мировой экономике страны-бензоколонки". А после введения санкций против России с ее "разорванной в клочья экономикой" теперь в Британии то асфальта нет, то ремонт резко вздорожал.

Нет слов, и тут дотянулась рука Москвы!

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. Вместо музея русского писателя предлагается открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который проживал в том же доме до 1906 года.

- Правление Шведской хоккейной ассоциации приняло решение не приглашать игроков, выступающих в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в национальную сборную.

- Глава британского агентства по охране окружающей среды рекомендовал жителям Великобритании забыть о брезгливости и использовать для питья очищенные сточные воды. А для пищи можно? Британцам, конечно. А мы думали, что "двумя руками черпай" – это только анекдот.

- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что его страна подписала договор с "Газпромом" о поставах с 1 сентября дополнительных 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно. А в это время, очередь за дровами в Польше растянулась с 2-х до 3-х суток.

- На Украине компания, предоставляющая услуги банкетного обслуживания, предлагает клиентам съесть "русского солдата". Блюдо "Банкет из орка" сервировано так, что соблюдается анатомическое строение человека, а подается оно на комплекте российской военной формы.

- В Верховной Раде Украины предложили признать Белоруссию страной-спонсором терроризма.

- На мемориале "Саур-Могила" в ДНР завершена установка фигуры Солдата-Победителя. Напомним, открытие мемориального комплекса, отреставрированного и дополненного новыми элементами, ранее было назначено на 8-е сентября.