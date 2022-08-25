Чудовищные откровения и кровавая бравада украинских лидеров заставили Европу задуматься

Анналена Бербок, что ФРГ столкнулась с абсолютным дефицитом запасов собственного оружия Фото: REUTERS

В неколебимом, как нас усиленно уверяют, единстве Запада в поддержке Украины обозначился явный контрапункт. Вроде все по-прежнему в одном антироссийском хоре остаются, но уже явно слышны противоречивые политические мотивы. Практически одновременно с решением президента США Байдена предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере почти 3 млрд долларов, раздался, пусть и не совсем пока уверенный, но явно уходящий от заданной тональности, голос Германии. Глава МИД этой страны Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF заявила, что ФРГ столкнулась с «абсолютным дефицитом запасов собственного оружия». Исключительно по этой причине, подчеркнула она, поставки немецкого оружия на Украину идут «по тонкой грани».

Переводя на общепонятный язык, «тонкая грань» - это переход немцев к преимущественно морально-политической поддержке режима Зеленского, поскольку оружия у самой Германии, как выяснилось, «нема». Нет, она, конечно, будет помогать и оружием, но для этого надо его сначала произвести, а значит, речь идет, по меньшей мере, о «среднесрочной перспективе». Кстати, поступающие разъяснения об американской помощи тоже обозначают срок ее освоения в 1,5-2 года.

А ведь оружие Украине надо сейчас и немедленно. Именно об этом в очередной раз заявил неутомимый внештатный прессе-шпрехер Киева Арестович. Чтобы добиться, наконец, перемоги, по его словам, Киеву позарез требуется 25-30 систем залпового огня HIMARS и по крайней мере сотня 155-миллимитровых гаубиц. Но западные союзники на обещания не скупятся, а реального оружия дают как скряги…

Явный диссонанс между бодрой поддержкой Киева западными политиками и поступающей Зеленскому от них скромной военной помощью дал основания обозревателю издания Politico Муджтабу Рахману утверждать, что президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц противостоят «ястребам» в ЕС по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Эти два лидера, дескать, выступают за скорейшее завершение конфликта дипломатическим путем. Но вынуждены скрывать свои взгляды, чтобы не войти в клинч с другими странами ЕС, прежде всего Польшей, прибалтами и скандинавами, которые настроены крайне агрессивно и решительно по отношению к России, которую Украина должна обязательно «обнулить». Кто знает, может, голубю-Шольцу и впрямь приходится рядиться в ястребиные перья, чтобы младшие, но многочисленные и хищные союзнички его не заклевали?

Есть, правда, еще одно обстоятельство, которое может помочь понять, почему вдруг у некоторых западных стран арсеналы, как неожиданно выявили для себя политики, «каши просят». Помимо чисто материально-технических мотивов явно обозначились и новые.

Громкие заявления Запада о том, что Россия не должна выиграть на Украине, никто не отменял. Но сказаны они были несколько раньше, чем стало понятно, что обещанного Киевом «контрнаступа» не будет. К тому же Зеленский, непонятно, по своей инициативе или согласно составленному для него сценарию, слишком уж задрал ставки: Россию разгромим, Крым и другие наши земли вернем, чего бы это нам ни стоило. А в речи по поводу прошедшего Дня независимости даже не постеснялся смачно «приложить» Запад, заявив, что после 2014 года «мир по роже им (России) не дал, а мы им по роже даем». Тут Остапа не просто понесло, а явно занесло. Дающая «по роже» России Украина - это не просто безответственная бравада, а призыв к войне во всей Европе. Ведь только украинские хлопцы и могут удержать «русских орков», рвущихся в Варшаву, Прагу, Ригу, Таллин…

Солидаризироваться с этими словами Зеленского в столицах «старой» Европы, похоже, не хотят. И прекрасно представляют, чем закончится бравый боевой наскок Зе на Россию - неизбежной эскалацией конфликта. Вот и призадумались, может быть, немцы с французами, что свои арсеналы надо беречь - так, на всякий случай, если вдруг украинское воинство до русской «рожи» не дотянется.

К тому же сохраняющим остатки здравого смысла западным политикам все труднее отстаивать тезис о «немотивированной агрессии» России. Украинцы сами его разрушают. Секретарь СНБО Украины Данилов в интервью польской газете Wyborcza подтвердил, что Украина готовилась к полномасштабной войне с декабря 2019 года. То есть Зеленский, получив поддержку абсолютного большинства украинцев прежде всего за то, что обещал восстановить в стране мир, придя к власти в мае, уже в декабре сделал ставку на войну? Получается, так. И выходит, слова украинского посла в Казахстане - «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям» - не военный эксцесс, а давно поставленная цель.

Когда все эти чудовищные откровения и кровавая бравада украинских лидеров полезла наружу, некоторые чувствительные европейцы стали зажимать носы и морщиться. Даже папа Римский, как сообщил итальянский журналист и специалист по Ватикану Марко Полити, недоволен тем, что Зеленский давит на него с требованием осудить Россию. «Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать», - заявил Полити.

Но вряд ли Зеленский оставит папу в покое. Да всем западным политикам, которые позволят себе рассуждать, стоит или нет удовлетворять все желания и требования Киева, однозначно, достанется. Так что не надо удивляться предположению автора Politico, что лидеры Германии и Франции хотели бы политического решения конфликта, да робеют: не ровен час и им за это «прилетит». Ведь если Зеленский решил «набить морду» России, то, если что, он доберется и до физиономий Шольца с Макроном. Не верите? Спросите у Арестовича, он подтвердит.