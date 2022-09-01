Американский профессор: «Мы делаем то, что хотим»

Джеффри Сакс выступил на семинаре, посвященном американской внешней политике Фото: EAST NEWS

Профессор Колумбийского университета (США) Джеффри Сакс выступил на семинаре, посвященном американской внешней политике. И поверг в шок участников мероприятия своими оценками. Отрывки из речи Сакса публикуют многие мировые СМИ.

О США

- Полагаю, что полезно обратить свое внимание на три десятилетия назад: СССР распался, а некоторые американские лидеры вбили себе в голову, что теперь появилось то, что они называли однополярным миром, и что США – единственная сверхдержава, которая может всем заправлять. Результаты этого были катастрофическими – 30 лет американская внешняя политика является милитаристской. С 1991 года Штаты совершили более 100 военных интервенций. Это просто невероятно.

Военный подход

- В первую очередь, американский подход стал военным, а зачастую только военным. Вооружаем, кого хотим. Мы призываем к расширению НАТО вне зависимости от того, что говорят по этому поводу другие страны, безопасности которых это расширение наносит ущерб. Мы вообще отметаем интересы чьей-либо безопасности. А если кто-то жалуется, то мы начинаем поставлять больше оружия нашим союзникам в этом регионе. Мы идем на войну когда хотим и где хотим, будь то Афганистан или Ирак, или тайная война в Сирии, которую американцы вообще не понимают, или война в Ливии. При этом мы говорим: «Мы миролюбивы. А вот Россия и Китай – воинственные, они хотят подорвать мир».

Украинский узел

- Ситуации на Украине можно было и нужно было избежать при помощи дипломатии. Президент Путин в течение многих лет говорил: «Не расширяйте НАТО до Черного моря, Украины и уж тем более до Грузии». Россия сказала: «Это окружит нас, это поставит под угрозу нашу безопасность. Давайте займемся дипломатией». Но США отвергли любую дипломатию.

Тайваньская аналогия

- Теперь мы используем точно такую же тактику в Восточной Азии. Мы организуем союзы, поставляем вооружение, болтаем о Китае, заставляем спикера Пелоси лететь на Тайвань, когда китайское правительство говорит: «Пожалуйста, понизьте градус, снимите напряженность». Мы же в ответ: «Нет, мы делаем то, что хотим». И это рецепт очередной войны. На мой взгляд, это просто ужас.

Только однополярность

- Знания и условия достойной жизни распространяются по всему миру. И в Америке это вызывает глубокое возмущение… Многих американских лидеров возмущает подъем Китая. Как смеет Китая подняться? Это наш мир! И США теперь пытаются переделать КНР. Но в Штатах – 4,2% мирового населения, мы не управляем миром. Мы – не мировой лидер. Мы – страна, находящаяся в огромном, разнообразном мире, и мы должны научиться ладить, мирно играть в общей песочнице, а не требовать, чтобы в этой песочнице только нам принадлежат все игрушки.