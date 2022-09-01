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В мире1 сентября 2022 5:50

В Минюсте США рассказали, что хотел спрятать Трамп у себя дома

Минюст США обвинил Трампа в попытке помешать их расследованию
Юрий МАЙБОРОДА
По мнению чиновников, бывший президент США пытался спрятать секретные документы, чтобы помешать расследованию

По мнению чиновников, бывший президент США пытался спрятать секретные документы, чтобы помешать расследованию

Фото: REUTERS

Министерство юстиции США прокомментировало прошедшие в начале августа обыски в частной резиденции экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

По мнению чиновников, бывший президент США пытался спрятать секретные документы, чтобы помешать расследованию.

В министерстве утверждают, что первые подозрения появились после того, как в июне сотрудники Федерального бюро расследований прибыли в поместье Мар-а-Лаго, чтобы забрать у Трампа документы, которые должны находиться в Белом доме. Якобы именно тогда агенты службы поняли, что часть документов от них спрятали. После того, как следствие пришло к выводу, что Трамп не собирается передавать бумаги добровольно, и было принято решение о проведении обыска в его резиденции.

После обыска в Минюсте США был подготовлен отчет, в который вошла и фотография разбросанных по полу документов с грифами «секретно» и «высшая степень секретности», которая, по утверждению ФБР, сделана в поместье Трампа.

– Отвратительно наблюдать, как ФБР во время рейда в Мар-а-Лаго беспорядочно разбросало документы по всему полу (пытаясь представить, что это сделал я!), а затем выставило фотографии для всеобщего обозрения, – прокомментировал фото сам Трамп.

В Минюсте утверждают, что неоднократно и безрезультатно пытались убедить Трампа передать документы добровольно. Сам же бывший глава американского государства называет дело против него сфабрикованным и отвергает любые обвинения.

Впрочем, обвинений как таковых пока и нет, кроме невнятного заявления о том, что Трамп якобы попытался спрятать документы, чтобы помешать расследованию. Какому именно расследованию и как могли помешать спрятанные документы – тайна за семью печатями. Кроме того, совершенно неясно, будут ли Трампу официально предъявлены уголовные обвинения, и в чем они могут состоять.

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