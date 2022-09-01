Эксперты обсудили, что выборы грядущие готовят

Алексей Чеснаков отметил, что помимо нескольких региональных избирательных кампаний есть и одна большая кампания по подготовке к единому дню голосования, которая имеет свою логику и свое значение Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В единый день голосования 11 сентября граждане России выберут 15 глав регионов, депутатов 6 региональных законодательных собраний и 12 муниципальных образований региональных столиц. Кроме того, состоится огромное количество выборов в органы местного самоуправления. В преддверие единого электорального дня Фонд развития гражданского общества провел круглый стол «Единый день голосования - 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов».

Какие ключевые факторы определяют ход избирательной кампании? Как новые электоральные технологии, и прежде всего дистанционное электронное голосование (ДЭГ), скажутся на ходе и результатах голосования? Как внешняя политика влияет на электоральные процессы внутри страны? Что привело к возникновению новых электоральных групп, какие риски это несет и какие у них политические перспективы? Эксперты обсудили эти и многие другие вопросы. В частности, проанализировали последние данные социологических служб по электоральной поддержке участников выборов, сравнили их с результатами последних пяти электоральных циклов и представили прогнозы результатов.

В работе круглого стола приняли участие председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Открыл круглый стол Константин Костин.

- Сегодня мы поговорим об особенностях этой избирательной кампании, о возможных результатах и о тех тенденциях, которые, возможно, будут носить долгосрочный характер, - сказал он. - Главным фактором нынешних выборов, который влиял и на ход кампаний, и на предвыборные дискуссии, стал, конечно же, патриотический консенсус. Он сложился в результате проведения специальной военной операции и противодействия России санкциям, которые накладывают, государства, которые принято называть коллективным западом.

Как это проявлялось электорально? По словам Константина Костина, прежде всего нужно отметить высокий рейтинг поддержки и одобрения деятельности президента России. Как следствие, все кандидаты которых поддержал президент, политические силы, которые имеют связь с Владимиром Владимировичем, получают серьезные преимущества. Это наверняка проявится в результатах голосования.

- В первую очередь речь идет о губернаторах, чья политическая инициация прошла либо в виде назначения на должность исполняющего обязанности, либо как поддержка в выдвижении на следующий срок, - продолжил Константин Костин. - Безусловно важна и поддержка партии "Единая Россия", партии президента. Еще один фактор, за счет которого кандидаты могут наращивать свой рейтинг в регионах, это, конечно же локальная повестка и решение конкретных проблем избирателей. Нет ни одной удачной кампании, где бы этого не присутствовало. Даже в выборах губернаторов федеральная рамка занимает 15-20 процентов. Все остальное – это программы регионального развития и локальная повестка, касающаяся непосредственно среды проживания людей.

Кроме военной спецоперации, особенностями избирательной кампании, по мнению Константина Костина, стали неожиданные сложности в ряде избирательных кампаний глав регионов. Несмотря на хороший задел, происходят определенные события, которые создают определенные риски.

- В традиционно пассионарной Свердловской области кампания началась скандально, статусные оппоненты Куйвашева декларировали, что их цель – второй тур, - сказал Константин Костин. - Еще один фактор - лесные пожары в Рязанской области. Как мы помним по 2010 году, это может привести к неожиданным последствиям. В целом ряде субъектов, например в Ярославле и Кирове, у кандидатов от Единой России очень непросто складываются выборы.

Еще одна особенность этой кампании – это расширение практики дистанционного электронного голосования. Это один из наиболее эффективных инструментов, при помощи которого можно преодолеть кризис участия. Это удобный для избирателей способ проголосовать, не жертвую личными планами. То, что эта практика расширяется, по мнению Костина, очень важно и в конечном счете должно привести к росту явки на выборах.

Переход ряда административных центров на мажоритарную систему выборов депутатов - тоже тенденция нынешней кампании. По словам Костина, это делает выборы более конкурентными, потому что в столицах регионов критически настроенного, протестного электората обычно больше, чем в целом по региону.

- Пятая особенность, которую мы фиксируем, - это демотивация так называемой «несистемной оппозиции», - продолжил председатель правления Фонда развития гражданского общества. – Многие отказались от участия в кампании, потому что просто уехали из страны. Они надеются переждать где-то за границей, а потом вернуться в Россию прекрасного будущего, которая неизвестно откуда возьмется. Многие инструменты типа умного голосования умерли, влиять на итоги голосования они не будут.

Если рассматривать политические партии, которые будут участвовать в выборах, то в высшую лигу составляют парламентские партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – «За правду» и «Новые люди».

- Есть буферная зона, чьи представители прошли в Госдуму по одномандатным округам, - сказал Константин Костин. – Это «Партия Роста», «Родина» и «Гражданская платформа». В первую лигу вошли партии, получившие представительство в региональных парламентах по результатам прошлогоднего единого дня голосования, а во вторую – те, кто выдвинул своих кандидатов в ходе нынешней кампании.

Попытавшись сделать прогноз, Константин Костин сказал, что «Единая Россия» может получить на этих выборах один из лучших своих результатов. Это касается не только муниципальных выборов, но и выборов в законодательные собрания.

- «Единая Россия» может превзойти свой результат 2017 года, - сказал Константин Костин. – Негативный эффект для партии, который мы фиксировали после пенсионной реформы, в значительной степени будет скомпенсирован, и «Единая Россия» может получить один из лучших своих результатов за последние пять лет.

В Москве прошел круглый стол «Фонда развития гражданского общества», посвященный предстоящему единому дню голосования Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

РЕФЕРЕНДУМ О ДОВЕРИИ

Алексей Чеснаков отметил, что помимо нескольких региональных избирательных кампаний есть и одна большая кампания по подготовке к единому дню голосования, которая имеет свою логику и свое значение.

- В феврале-марте с началом спецоперации началась борьба за существование единого дня голосования, - сказал Алексей Чеснаков. – По сути дела возникло несколько неформальных номенклатурных политических групп. Их представители были и во власти, и среди представителей политических партий, и среди экспертов и журналистов. Я условно выделил бы четыре таких неформальных партии. Первая – это партия паникеров. Они считали, что выборы нужно отменить, иначе провал, рейтинги полетят вниз и могут скатиться до очень низких значений. Вторая партия – это прагматики. Они тоже предлагали отменить выборы, не желая тратить деньги на политические процессы, которые находятся в другой, прежней логике. Третья группа – это деконструкторы. Они считали, что нужно воспользоваться ситуацией и поменять все подходы к конструированию политической системы, начиная от выборов президента и заканчивая муниципальными выборами. Четвертая группа – это партия стабильности, которая предлагала оставить все как есть, считая, что в сложившейся ситуации есть минусы, но есть и плюсы. На этих плюсах партии стабильности я хотел бы остановиться подробнее.

По мнению Алексея Чеснакова, плюсов можно выделить шесть. Первый – ситуативный, состоит в том, что никаких доказательств, что настроения сильно изменятся, не было. Второй – психологический, он гласит, что отмена голосования была бы воспринята обществом как неуверенность власти. Третий – технологический: перенос выборов или их отмена требовали целого ряда существенных законодательных изменений. Четвертый фактор – нормативный. В соответствии с ним новые изменения в только что измененной конституции выглядело бы странно, даже не смотря на спецоперацию. Пятый фактор – стратегический: кампания в единый день голосования 2022 года завершает цикл региональных выборов, начатых в 2017 году, когда были протестированы новые подходы и новые кадровые решения.

- Понятно, что выборы в единый день голосования в будущем, 2023 году, будут иметь уже совсем другой смысл, - говорит Алексей Чеснаков. – Это будет мобилизация электората перед большой президентской кампанией 2024 года. Там включается уже совсем другая логика.

Шестой фактор в системе Чеснакова – это фактор легитимности. По нему граждане довольно болезненно восприняли бы лишение возможности голосования за власть.

- В итоге партия стабильности победила, - продолжил Чеснаков. – Потому что аргументы, которые выдвигали другие группы, не были восприняты президентом. Именно он принимал решение о том, что выборы не должны переноситься, они должны проходить в ситуации нормальности. И сейчас уже очевидно, что это было верное решение. Сегодня мы отмечаем, что консолидация общества вокруг флага, вокруг президента продолжается. Рейтинги главы государства, властей и партии власти высоки, а оппозиционные и антисистемные настроения малозаметны. И прежде всего потому, что власти удалось эффективно купировать разного рода риски, связанные с антисистемной деятельностью. По всем социологическим исследованиям видно, что даже тревожность аудитории находится на довольно низком уровне. Власти удалось сформировать представление о нормальности этой кампании даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если сначала были критические возгласы о том, что людям трудно будет объяснить, что проводить выборы в таких условиях нормально, то теперь фиксируется, что отношение к выборам вполне позитивно. А это значит, что результаты будут восприниматься вполне легитимными.

Резюмируя, Алексей Чеснаков заметил, что нынешние выборы выглядят как референдум о доверии власти в целом. И пока все расчеты показывают, что этот референдум пройдет со значительным позитивным результатом для власти.

САМОВЫДВИЖЕНИЕ НЕ МОДНО

Виктор Потуремский обратил внимание на то, что для обычных людей, избирателей,вопрос отменять или не отменять выборы не стоял.

- Мы работали в регионах, и нигде этот вопрос даже не поднимался, - сказал он. - Я бы даже сказал наоборот: в условиях спецоперации, как и раньше в условиях пандемии было особое внимание к региональной власти, запрос на объяснение, как власть будет действовать в новых условиях. В этом смысле выборы воспринимаются как очень важный элемент, как подтверждение полномочий.

Виктор Потуремкий сделал небольшой обзор будущего единого дня голосования. Это более 4600 избирательных компаний. 82 региона, 31000 мандатных должностей. Среди всего этого выделяются выборы в советы муниципальных депутатов Москвы – это очень важное событие в преддверие выборов мэра столицы в следующем году.

- Если говорить о партийном участии, то давайте приведем цифры, - продолжил Потуремский. – Возможность выдвижения имеют 28 партий. 22 партии в 82 субъектах федерации воспользовались этим правом в этом году. 11 партий участвуют в выборах высших должностных лиц регионов, 14 участвуют на уровне законодательных органов власти субъектов федерации. 21 партия участвует в выборах органов местного самоуправления – здесь максимально широкое представительство.

Виктор Потуремский обратил внимание на то, что для обычных людей, избирателей,вопрос отменять или не отменять выборы не стоял Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Нынешние выборы, по словам Виктора Потуремского, довольно конкурентны. На должности губернаторов выдвигалось 88 кандидатов в 14 субъектах. 82 кандидата от 16 региональных партий, 6 кандидатов самовыдвиженцы. Можно говорить о тенденции последних лет: самовыдвижение становится не модным.

-На финише зарегистрировано 69 кандидатов, из них 2 самовыдвиженца, - сказал Потуремский. – Нужно отметить – такого никогда не было – что в 10 регионах из 14 не зафикировано отказов в регистрации кандидатов. 95 процентов кандидатов в губернаторы вошли в финальную стадию кампании. Это показывает, что наша избирательная система развивается, возможности для ответственных кандидатов есть.

В законодательные собрания субъектов федерации, по данным Потуремского, было выдвинуто 2974 кандидата. Зарегистрировано 40 партийных списков, в составе которых – 1826 кандидатов. По одномандатным округам – 893 выдвинуто, 837 зарегистрировано.

- Меньше 2 процентов отказов в регистрации по одномандатным округам – это опять про качество работы избирательной системы, - говорит Потуремский. – Средний уровень конкуренции – 7 партий на один одномандатный округ. А средняя конкуренция между кандидатами-одномандатниками – 6 человек. Суммарная конкуренция на один мандат – 9 человек. Это достаточно высокий показатель.

На выборы в муниципальные образования по партийным спискам выдвигалось 1870 кандидатов. Из них 1797 дошли до финиша. А по одномандатным округам из 1658 кандидатов 1478 вышли на финишную прямую. На муниципальном уровне доля самовыдвиженцев больше. По мнению Потуремского, это объясняется спецификой и уровнем выборов.

БОРЬБА ЗА ВТОРОЕ МЕСТО

Руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов попытался раскрыть тему неожиданных трудностей на выборах губернаторов. Однако он сразу оговорился, что тема неожиданных трудностей неисчерпаема.

- Многие сложности обуславливаются тем, что люди ждут не люди ждут не разговоров о геополитике, спецоперации и кознях ЦРУ, а непосредственной работы в рамках региона, - считает Глеб Кузнецов. – Ни в одном выборном регионе страны нет ощущения чрезвычайной ситуации, поэтому спрос с губернаторов такой, как будто страна живет обычной жизнью. Это не дает власти применить весь инструментарий патриотической мобилизации. Повестка выборов региональная, и она дает преимущество тем, кто идет на первый срок. У них есть так называемый эффект медового месяца. Главам, которым приходится отчитываться в том, что они делали в последние годы, тяжелее. Они больше подвержены критике, с них спрашивают строже.

По мнению Глеба Кузнецова, выборы в Свердловской области – ключевые. Главный вопрос к губернатору Куйвашеву состоит в том, что в 2017 году он шел с лозунгом «Пятилетка развития». И теперь вопрос: как вы развились. Учитывая санкции, учитывая проблемы металлургии и машиностроении, на кампанию этого губернатора изнутри региона идет большое давление.

- Так же мы видим, что кампании в Свердловской области, в Карелии и в Рязанской области становились частью федеральной повестки, причем в основном не комплиментарной повестки, - говорит Глеб Кузнецов. – Это всегда повод для губернатора понервничать. Среди конкретных проблем – пожары, которые создают негативный контекст не только в Рязанской области, но и во Владимирской области. Вокруг Москвы образуется пояс не недовольства, но вопросов к власти – Рязань, Владимир Ярославль. В Ярославле традиционно с инициативами Москвы не соглашаются безоговорочно. Фигу в кармане часто держат и в Кирове. Выборы в Горсовет Кирова тоже достаточно проблемны. Надо отметить, что в Кировской области третий подряд губернатор-варяг, при этом деятельность первых двух нельзя оценить как успешную. Особенно это касается Никиты Белых.

Еще один проблемный субъект – Удмуртия. По словам Глеба Кузнецова, здесь высокая доля машиностроения в промышленности и где у населения всегда серьезные вопросы к региональной власти.

- Все счастливые субъекты федерации счастливы одинаково, а все проблемные – несчастливы по-своему. Легкой прогулкой для действующих глав администраций предстоящие выборы точно не будут, - сказал Глеб Кузнецов.

Впрочем, как предсказал Глеб Кузнецов, вторых туров, скорее всего, не будет ни в одном регионе, фавориты победят сразу. Но результатов в 70-80-90 процентов поддержки ждать тоже не стоит. Особенно по обозначенным территориям. В Свердловской области и других проблемных регионах от 58 до 62 процентов, по мнению экспертов, будет наиболее логичным.

– Интересна еще борьба за второе место, - говорит Глеб Кузнецов. – Мы привыкли, что есть «Единая Россия», а следом идет КПРФ. Но в данном случае расклад может оказаться не таким. Коммунистам на многих территориях придется за второе место побороться. Особый интерес вызывает партия «Новые люди», которая, возможно, переживает конец медового месяца. Не такие уж они и новые уже, в данном случае на передний план выходят конкретные предложение и качество избирательной кампании.

ПРОТЕСТНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ ДЕМОБИЛИЗОВАН

Михаил Виноградов обратил внимание на то, что единый день голосования уже третий раз проходит в непростых условиях. Два года – ковид, сейчас – специальная военная операция. И это порождает потенциальные риски.

- Основных рисков, мне кажется, три, - считает Михаил Виноградов. – Первый – это контрпродуктивная повестка, иногда задаваемая самой властью. Второй – это сезонные вызовы 2022 года, и третий – активность контригроков.

По словам Виноградова, контрпродуктивных инициатив власти пока удается избежать. Ожидание ковида, Екатеринбург, лесные пожары, дефицит социальных преференций - все это либо не попадает в повестку, либо остается в ней недолго и на социальное самочувствие не влияет.

- Второй вызов, связанный с событиями этого года, экономическая тревожность, которая выросла в январе-марте, снизилась. Весной и летом люди вернулись к прежнему потребительскому поведению, - считает Виноградов. – На сегодня экономика не стала точкой турбулентности. Кроме того, в глазах массового избирателя нет негативной интерпретации разноречивых итогов российско-украинского конфликта. Важным фактором остается регионализация повестки, которая занимает достаточно большое место. Третье – это контригроки. Пока они себя не проявляли. КПРФ занята съеданием ЛДПР. «Справедливая Россия» старается доесть то, что не съела КПРФ. «Новым людям» тяжело. С радикальной повесткой они не монтируются, а заявить умеренную по разным причинам они не готовы. Протестный электорат демобилизован, происходит размывание субъектности инициаторов умного голосования. Объективно происходит снижение интереса к таким персонам, как Алексей Навальный. Не очень понятно, будут ли попытки сделать власти больно на этих выборах и возможно ли это.

Михаил Виноградов согласен, что линии разлома могут пройти в Ярославле, Удмуртии, Владивостоке, Свердловске, Рязани, Киеве. При этом упорная борьба может быть выгодна и для бенифициаров голосования. Потому что победа без борьбы, без подвига обесценивается сама по себе.

- Будем надеяться, что на этих выборах все же будет что-то яркое, удивительное, что нам запомнится, - сказал Михаил Виноградов.

Константин Костин подвел итог круглого стола. По его словам, все негативные факторы – это хороший материал для изучения. Потому что все негативные тенденции в большей мере проявятся в следующем, 2023 году.

- Для организаторов кампании будущего года анализ этих негативных тенденций будет представлять огромный интерес, - сказал Константин Костин. – Потому что понимание того, как преодолевать негатив, который появляется неизбежно, будет необходимо штабам всех кандидатов. В будущем году уже фактически стартуют выборы президента, и как будут преодолеваться проблемные тенденции, какие-то конкретные наработки и решения – все это гарантировано пригодится в 2024 году.