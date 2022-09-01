Диверсионная группа Зеленского собиралась взорвать Запорожскую АЭС, чтобы замести следы обстрелов

Пока радиационную обстановку на Запорожской АЭС удается сохранять в норме Фото: REUTERS

В день оговоренного прибытия на Запорожскую атомную станцию АЭС, Зеленский устроил провокацию. Он заслал диверсионные отряды, которые собирались перед визитом МАГАТЭ замести следы артиллерийских обстрелов на Запорожской АЭС. Для этого он собирался взорвать атомную станцию.

«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», - сообщили в четверг утром в Минобороны России.

Уничтожать вооруженных до зубов террористов российским военнослужащим пришлось с применением армейской авиации.

А около 7.00 подразделениями российских вооруженных сил была пресечена попытка высадки в районе населенного пункта Водяное (несколько километров от Запорожской АЭС) тактического десанта Вооруженных сил Украины на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.

«В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», - заявили в военном ведомстве.

На этом диверсии со стороны киевского режима не прекратились. Начиная с 8.00 Вооруженные силы Украины открыли артобстрел места встречи миссии в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Очевидно, что он был спланирован заранее.

«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока», - заявили в Минобороны России.

Накануне прибытия в Киев миссии МАГАТЭ в военном ведомстве рассказывали, что киевский режим продолжает ежедневные провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС): «В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Обстрелы Запорожской АЭС велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено».

Отметим, что Россия неоднократно заявила, что готова оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации визита на Запорожскую АЭС. Для России важно, чтобы члены МАГАТЭ не только получили доступ к достоверной информации вокруг станции с учетом преступных действий Киева, но и не стали жертвами очередной провокации украинских спецслужб.

Но похоже, что самой миссии это не нужно. И как мы видим, прибытие специалистов украинские националисты использовали для очередных провокаций.

Пока радиационную обстановку на Запорожской АЭС удается сохранять в норме….

Но киевский режим настолько увлеченно обстреливает Запорожскую АЭС, что вряд ли это надолго. Известно, что даже временное поврежденное энергообеспечение реакторов может привести к ядерной катастрофе. Как на Донбассе, так и в Европе. При этом Зеленский делает все, чтобы не допустить на АЭС специалистов МАГАТЭ и других иностранных наблюдателей.

Официальные лица в Киеве в пропагандистском угаре продолжают заявлять: «русские солдаты сами в себя на АЭС стреляют».

В США возможной ядерной катастрофой на Запорожской АЭС совсем не обеспокоены, так как между Вашингтоном и Лиссабоном почти 6000 километров океана. В США теоретики управляемого хаоса продолжают соревноваться в заявлениях на тему: «взрыв на Запорожской АЭС не должен сильно навредить Европе».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны ближе полудню заявили, что «несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы».

В ведомстве подчеркнули, что «обстановка в районе атомной электростанции остается сложная, но находится под полным контролем».